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De mooiste bezienswaardigheden van Niederösterreich

Rosenburg Castle on a forested rocky outcrop, light-coloured building with red roofs and towers, blue sky.
De Abdij van Melk, de Semmeringspoorlijn en de Ötschergräben: de hoogtepunten van Niederösterreich brengen barok, cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen samen.

Niederösterreich herbergt meerdere UNESCO-Werelderfgoedgebieden en markante historische gebouwen. De barokke Abdij van Melk rijst boven de Donau uit als onderdeel van het Cultureel Landschap Wachau. Kastelen en paleizen zoals Schallaburg en Burcht Kreuzenstein getuigen van eeuwen regionale geschiedenis, terwijl tal van musea kunst, archeologie en natuurgeschiedenis toegankelijk maken. Abdijen zoals Göttweig belichamen ook nu nog het kloosterleven en de sacrale kunst.

Kloven, ravijnen en watervallen – waaronder de Ötschergräben en de Myrafälle – snijden door dramatische rotslandschappen en zijn populaire wandelbestemmingen. Het Nationaal Park Donau-Auen omvat een van de grootste aaneengesloten overstromingswouden in Midden-Europa. De wijnregio's van de Wachau, het Kamptal en Carnuntum, met hun terrasvormige wijngaarden en historische Kellergassen, bepalen het landschap en nodigen uit tot een langdurige proeverij.

Gezinnen vinden in Niederösterreich volop uitstapmogelijkheden. Dierenparken bieden ontmoetingen met inheemse en exotische soorten, avontuuralmen met schommelroutes en klimparken brengen buitenplezier de natuur in, en veengebieden met onderwaterwerelden geven kinderen een speelse manier om het landschap te ontdekken.

Kunst & cultuur in Niederösterreich

Paleizen, kastelen en abdijen

Tussen de Donau, wijngaarden, de granieten landschappen van het Waldviertel en zacht glooiende heuvels vertellen de bezienswaardigheden van Neder-Oostenrijk verhalen over kunst, macht, geloof en vakmanschap. Kastelen en paleizen openen hun deuren voor tentoonstellingen, concerten en historische tuinen. Kloosters en abdijen zoals Melk tonen barokke pracht in staatsvertrekken, bibliotheken en onder hoge koepels. Musea verkennen kunst, archeologie, natuur, wijn en muziek. In de UNESCO-Werelderfgoedgebieden van de Wachau en de Donau-Limes vervlechten landschap, architectuur en geschiedenis zich op bijzonder indrukwekkende wijze.

Romeinse stad, barok en de kunstmijl

Kasteel Schallaburg

Gebouwd in 1242 als de "Feste Schala" staat het kasteel nu als een schitterend Renaissancepaleis, met elk jaar wisselende thematentoonstellingen.

Kasteel Schallaburg

Museum van Niederösterreich

Het Museum van Niederösterreich biedt boeiende inzichten in de cultuur- en natuurgeschiedenis in het Huis van de Geschiedenis en het Huis van de Natuur.

Museum van Neder-Oostenrijk

Burcht Kreuzenstein

Een versterkte vesting die bezoekers terugvoert naar de middeleeuwen, toen de kasteelheren het omliggende landschap beheersten.

Burcht Kreuzenstein

Kasteel Franzensburg

Kasteel Franzensburg, vernoemd naar Frans I, is een waterburcht in een sprookjesachtige omgeving. Natuur ontmoet cultuur en keizerlijke charme – vlak buiten Wenen.

Kasteel Franzensburg

Kasteel Rosenburg

Hoog boven het Kamptaldal ligt Kasteel Rosenburg op een machtige rots. In de lucht daarboven tonen roofvogels hun vliegkunsten.

Kasteel Rosenburg

Kasteel Grafenegg

Het kasteel ligt genesteld in een prachtig park met eeuwenoude bomen. De talrijke torentjes en sierlijke versieringen zijn kenmerkend voor de historistische bouwstijl.

Kasteel Grafenegg

Schloss Hof

In 2002 werd het destijds vervallen paleis nieuw leven ingeblazen, waarbij dit schitterende barokcomplex zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke glorie werd hersteld.

Schloss Hof

Abdij van Melk

Het klooster torent hoog boven de Donau uit met zijn barokke torens en vergulde koepels. De bibliotheek dompelt bezoekers onder in een wereld van kennis en pracht.

Abdij van Melk

Abdij Göttweig

Abdij Göttweig ligt op een heuvel met uitzicht over het uitgestrekte Donaulandschap. Het biedt een adembenemend uitzicht – en niet alleen voor de monniken.

Abdij Göttweig

Kasteelruïne Aggstein

De kasteelruïne staat op een rotsuitloper zo'n 300 meter boven de rechteroever van de Donau en biedt indrukwekkend uitzicht over de Wachau.

Kasteelruïne Aggstein

Egon Schiele Museum

Te zien is de artistieke rebellie van een genie: kleuren en contouren onthullen de ziel van een meester wiens werken de grenzen van de menselijke ervaring overstijgen.

Egon Schiele Museum

Kunstmeile Krems

Centraal gelegen in Krems herbergt deze "kunstmijl" meerdere musea, waaronder de Staatsgalerij van Niederösterreich, het Karikatur Museum en de Kunsthalle Krems.

Kunstmeile Krems

Romeinse stad Carnuntum

Carnuntum, ooit een Romeinse metropool met 50.000 inwoners, was de noordelijke grens. Vandaag is het een poort naar de oudheid met getrouw gereconstrueerde huizen.

Romeinse stad Carnuntum

Retzer Erlebniskeller

Oostenrijks grootste historische wijnkelder bestaat uit een labyrint van zo'n 20 km lang, dat tot 20 meter ondergronds reikt.

Retzer Erlebniskeller
Natuurbelevenissen in Niederösterreich

Ravijnen, kloven en nationale parken

In Niederösterreich openbaart de natuur zich in vele gedaanten. De kloven en ravijnen rond de Ötscher jagen water door rots en bos, terwijl wandelingen naar de Schneeberg, Rax en Semmering in de Wiener Alpen weidse uitzichten onthullen. Het Nationaal Park Thayatal herbergt dicht loofbos, meanderende rivierlusen en leefgebieden van de wilde kat. In de wijnregio's van de Wachau, het Weinviertel en Carnuntum bepalen wijngaarden, Kellergassen en cultuurlandschappen het decor.

Wachaudal, Ysperklamm en Raxalpe

Ötschergräben

Het Ötschergräben-pad loopt langs een beveiligd wandelpad door een kloofdal – langs rotsen, watervallen en de Ötscherbach.

Ötschergräben

Nationaal Park Donau-Auen

Een oeroud wetland aan de poorten van Wenen, de groenste stad ter wereld? Het is echt zo! De vrij stromende Donau biedt hier leefruimte aan tal van bedreigde soorten.

Nationaal Park Donau-Auen

Nationaal Park Thayatal

In het afgelegen groene canyon van Neder-Oostenrijk, tussen dicht loofbos, steile rotswanden en de rivier die het dal zijn naam geeft.

Nationaal Park Thayatal

Ysperklamm

Watervallen, met mos begroeide rotsen en rustieke paden maken deze kloof tot een indrukwekkende natuurbelevenis.

Ysperklamm

Wandel- en waterwereld bij de Myrafälle

Je wandelt langs houten looppaden en trappen langs watervallen en indrukwekkende rotsformaties – een spectaculair natuurwonder.

Myrafälle

Stuwmeer Ottenstein

Ideaal voor zwemmen, ontspannen en varen, omgeven door dichte bossen en glooiende heuvels.

Stuwmeer Ottenstein

Raxkabelbaan

In slechts enkele minuten bereik je de top van de Raxalpe: eenmaal boven wachten wandelpaden en adembenemende uitzichten over de Alpen.

Raxkabelbaan

Schneebergspoorlijn

Of je nu de nostalgische tandradbaan of de moderne Salamander neemt, de Schneebergspoorlijn brengt bezoekers naar de hoogste berg van Neder-Oostenrijk.

Schneebergspoorlijn
Familiehoogtepunten in Neder-Oostenrijk

Uitstapbestemmingen voor gezinnen

Niederösterreich heeft gezinnen veel te bieden. Dierenparken laten kinderen inheemse dieren van dichtbij bekijken, terwijl klimparken met verschillende moeilijkheidsgraden geschikt zijn voor alle leeftijden.

De natuurparken van de regio zijn ook zeker een bezoek waard – veenlandschappen zijn te verkennen op begeleid wandelroutes. Alpiene avontuuralmen en thematische belevingstijnen ronden het aanbod af, zodat kinderen de natuur van de regio op verschillende manieren kunnen ontdekken.

Berenbos, avontuuralm en klimpark

Haubiversum

Het Broodbelevingscentrum in Petzenkirchen biedt fascinerende inzichten in de kunst van het bakken – rondleidingen in de bakkerij, in het café en het peperkoekenhuisje.

Haubiversum

Erlebnisalm Mönichkirchen

Kijk uit naar het schommelpad op de Erlebnisalm met 16 stations – waaronder de belschommel, de alpiene klimtoren en de alm-glijbaan.

Erlebnisalm Mönichkirchen

Zomerrodelbaan Corona Coaster

In de Wexl Arena neemt de “Corona Coaster” je mee op een spannende afdaling: 850 meter met snelheden tot 40 km/u en steile bochten zorgen voor een avontuurlijke rit.

Zomerrodelbaan Corona Coaster

Berenbos Arbesbach

In het berenbos leven geredde beren in een natuurlijk leefgebied, waar ze een soortgepast leven leiden. Bezoekers kunnen hun gedrag in een beschermde omgeving observeren.

Berenbos Arbesbach

Kittenberger avontuurtijnen

In Schiltern ontdek je fantasierijk aangelegde siertijnen, een avontuurlijk gebied met een boerentuin en dieren, en chalets direct aan het meer.

Kittenberger avontuurtijnen

OCHYS bospark

Het Bosavonturenpark Kreuzstetten biedt zeven klimroutes op hoogtes van 2 tot 10 meter – met elementen verspreid tussen de bomen.

OCHYS bospark

Naturpark Hochmoor – UnterWasserReich Schrems

Een veenlandschap ontmoet nieuwe perspectieven: met een interactieve binnententoonstelling, een 20 meter hoge ‘hemelladder’, een watertuin en een otterverblijf.

UnterWasserReich

Zoo Stadt Haag

De dierentuin herbergt meer dan 700 dieren van zo'n 70 soorten, en de ruime verblijven laten bezoekers het dierenrijk van dichtbij bekijken.

Zoo Stadt Haag

FAQs

Niederösterreich heeft een rijke verscheidenheid aan historische gebouwen en culturele hoogtepunten. Bijzonder opvallend zijn barokke abdijen zoals Melk en Göttweig, kastelen zoals de ruïne van Aggstein en paleiscomplexen zoals Schloss Hof. Culturele instellingen zoals de Kunstmeile Krems en de Romeinse stad Carnuntum bieden fascinerende inzichten in geschiedenis en kunst.

Het landschap van Niederösterreich is gevarieerd en biedt een schat aan natuurbelevenissen. Bijzonder populair zijn de Ötschergräben met hun kloven en waterlopen, en de nationale parken Donau-Auen en Thayatal. De Raxalpe biedt weidse uitzichten over de omringende bergen en het cultuurlandschap. Even indrukwekkend is het rivierenlandschap van de Wachau – een UNESCO-Werelderfgoed langs de Donau, met zijn steil oplopende wijnterrassen.

Er is meer dan genoeg voor gezinnen te doen. De Tierpark Stadt Haag en het Berenbos Arbesbach bieden ontmoetingen met dieren van dichtbij, terwijl activiteitenbestemmingen zoals de Erlebnisalm Mönichkirchen en het Haubiversum buitenplezier combineren met doe-activiteiten. De zomerrodelbaan Corona Coaster en interactieve tentoonstellingen voegen verdere afwisseling toe.

Culturele landschappen behouden

UNESCO-Werelderfgoed in Niederösterreich

Niederösterreich herbergt meerdere UNESCO-Werelderfgoedgebieden, elk met een compacte combinatie van natuur en geschiedenis.

  • Het Cultureel Landschap Wachau, het Donaudal tussen Melk en Krems, is al bewoond sinds de prehistorie en wordt gekenmerkt door wijnterrassen, middeleeuwse dorpen en kloostercomplexen.

  • Baden bei Wien maakt deel uit van de Grote Kuuroorden van Europa – een groep van elf belangrijke historische kuuroorden die de Europese kuuroordcultuur tussen 1700 en 1930 documenteren.

  • De Semmeringspoorlijn wordt erkend als de eerste bergspoorlijn ter wereld die op normaalspoor is aangelegd.

  • Langs de Donau-Limes vertellen de resten van kampen en forten het verhaal van het leven aan de rand van het Romeinse Rijk.

Bron: unesco.at

UNESCO-Werelderfgoed Oostenrijk

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