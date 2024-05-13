De Abdij van Melk, de Semmeringspoorlijn en de Ötschergräben: de hoogtepunten van Niederösterreich brengen barok, cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen samen.

Niederösterreich herbergt meerdere UNESCO-Werelderfgoedgebieden en markante historische gebouwen. De barokke Abdij van Melk rijst boven de Donau uit als onderdeel van het Cultureel Landschap Wachau. Kastelen en paleizen zoals Schallaburg en Burcht Kreuzenstein getuigen van eeuwen regionale geschiedenis, terwijl tal van musea kunst, archeologie en natuurgeschiedenis toegankelijk maken. Abdijen zoals Göttweig belichamen ook nu nog het kloosterleven en de sacrale kunst.

Kloven, ravijnen en watervallen – waaronder de Ötschergräben en de Myrafälle – snijden door dramatische rotslandschappen en zijn populaire wandelbestemmingen. Het Nationaal Park Donau-Auen omvat een van de grootste aaneengesloten overstromingswouden in Midden-Europa. De wijnregio's van de Wachau, het Kamptal en Carnuntum, met hun terrasvormige wijngaarden en historische Kellergassen, bepalen het landschap en nodigen uit tot een langdurige proeverij.

Gezinnen vinden in Niederösterreich volop uitstapmogelijkheden. Dierenparken bieden ontmoetingen met inheemse en exotische soorten, avontuuralmen met schommelroutes en klimparken brengen buitenplezier de natuur in, en veengebieden met onderwaterwerelden geven kinderen een speelse manier om het landschap te ontdekken.