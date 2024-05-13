Pretparken in Oostenrijk
Als de dagen langer worden en de temperaturen stijgen, is de energie van kinderen vaak niet te stoppen. Wat is er dan leuker dan je helemaal uit te leven in een pretpark? Hier vind je een enorme variëteit aan attracties voor alle leeftijden, vol plezier en avontuur. Of je nu de spanning zoekt op snelle achtbanen, wilt spelen in interactieve speeltuinen of rustig wilt picknicken, er is voor iedereen wat te beleven. Regelmatige evenementen en shows zorgen voor extra entertainment. In Oostenrijk vind je vele pretparken en attractieparken (vaak ook wel "avonturenparken" genoemd). Wij zetten de leukste voor jou op een rij! Met je gezin creër je hier samen onvergetelijke momenten en ontsnap je even aan de dagelijkse routine.
pretparken in Burgenland
Prinses, piraat, kasteelvrouwe of cowboy - de pretparken in Burgenland bieden voor elk wat wils. Hier vind je ook het grootste avonturenpark van Oostenrijk, het Familypark.
Pretparken in Karinthië
In de pretparken in Karinthië kun je met draken vechten, Heidi op de alm bezoeken en je eigen tuinkabouter beschilderen. In Minimundus kunnen bezoekers in een paar uur rond de wereld reizen.
Pretparken in Niederösterreich
De pretparken in Niederösterreich zijn zowel divers als leerzaam. In Dinopark Hubhof staan bijvoorbeeld levensgrote prehistorische modellen, in Carnuntum reis je terug naar de Romeinse tijd en in Pielachtal kunnen kinderen op schattenjacht.
Pretparken in Oberösterreich
In de pretparken van Oberösterreich valt er voor jong en oud veel te ontdekken.
Pretparken in het SalzburgerLand
De pretparken in het SalzburgerLand beloven beweging en sport, natuur en avontuur. De originele attracties bieden plezier en afwisseling voor jong en oud.
Pretparken in Stiermarken
In de pretparken zijn er veel interessante verhalen te horen: In Styrassic Park kun je van de dinosaurussen zelf te weten komen waarom ze zijn uitgestorven en in het sprookjesbos vertellen Roodkapje en co. over hun avonturen.
Pretparken in Tirol
Ingebed in het prachtige landschap van de Tiroolse bergen bieden de pretparken vermaak voor jong en oud. De thema's variëren van wetenschap tot magie en betoverende sprookjeswerelden.
Pretparken in Vorarlberg
De reis naar de avonturenparken in Vorarlberg is een belevenis op zich: zowel Bärenland in Klostertal als Schmugglerland in Montafon zijn alleen bereikbaar met de kabelbaan.
Pretparken in Wenen
Pretparken hebben een lange traditie in Wenen. Het Weense Prater bestaat al sinds 1766 en de dierentuin van Schönbrunn, die in 1752 werd geopend, is de oudste dierentuin ter wereld. Voor kinderen is er genoeg te doen in Wenen.