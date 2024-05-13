De beste restaurants in Niederösterreich
Eigentijds, maar stevig geworteld, met een vleugje experiment: de haute cuisine in Niederösterreich is zowel indrukwekkend als verrukkelijk. Van het Waldviertel tot het Weinviertel, en van de Wachau tot het Weense Woud, de echte sterren van de gerechten zijn vaak de zeldzame, lokale ingrediënten, tot leven gebracht door creatieve chef-koks.
De diversiteit van Niederösterreich is niet alleen zichtbaar in het eten, maar ook in de landschappen. Van alpenhoogten tot vlaktes, droge graslanden en de weelderige Donau wetlands. Het uitzicht op de Donau is op veel plekken adembenemend, en sommige van de beste restaurants liggen direct aan het water, terwijl andere verscholen liggen in de natuur – ideaal om even frisse lucht te halen.
De traditionele Wirtshaus van Niederösterreich is een culturele parel, waar gastvrijheid en regionale gerechten samenkomen. Denk aan knapperig geroosterd varkensvlees, asperges uit Marchfeld, en de beroemde Wachauer abrikozenknoedels. Hier vind je de beste plekken om te genieten van culinaire hoogstandjes in een ontspannen sfeer.
Toprestaurants in Niederösterreich
Landhuis Bacher in de Wachau is bekend tot ver buiten de grenzen van Niederösterreich, met een lange culinaire traditie. Thomas Dorfer zet deze erfenis voort met een eigentijds tintje en een enorme dosis creativiteit en gemak. Innovatie en creativiteit stralen ook bij Triade in de Bucklige Welt, waar Uwe Machreich je verrast met seizoensgebonden en regionale menu's met ingrediënten uit zijn eigen moestuin. De keuken van Gut Oberstockstall is een feest van seizoensgebonden smaken, bereid met de beste ingrediënten en aangevuld met biologisch-dynamische wijnen - en dat alles in een schilderachtige omgeving. Een plek om echt te ontspannen! Net als Esslokal in Hadersdorf am Kamp bij Krems, waar ze de kunst verstaan om lokale ingrediënten met smaken uit Azie om te toveren tot pretentieloze feelgoodgerechten.
Restaurants voor fijnproevers in Niederösterreich
Zin in een vleugje luxe? Toni Mörwald serveert hedendaagse Oostenrijkse gerechten op het hoogste niveau bij Toni M. in Feuersbrunn. Stefan Huebers "Wirtshausküche 2.0" bij Hueber der Wirt biedt slimme, innovatieve gerechten op basis van traditionele, regionale ingrediënten. Het motto bij Gasthaus Nährer in de buurt van St. Pölten is "Eer het oude, voed het nieuwe" Mike Nährer omarmt de 'kop-tot-staart' filosofie, soms met een beetje experimentele flair, in een nieuw gebouwde locatie die net zo indrukwekkend is als het eten. Bij Hofmeisterei Hirtzberger in de Wachau vind je naast de grootste wijnkaart van Niederösterreich (met meer dan 2000 selecties!) ook een natuurlijke, regionale keuken met moderne accenten. De Genusswirtschaft in Mailberg, ooit een traditionele kruidenier en nu een hotspot voor fijnproevers, transformeert op creatieve wijze lokale ingrediënten voor je ogen in een open keuken.
Restaurants met een bijzondere sfeer in Niederösterreich
Op Gasthaus zur Palme in het Mostviertel laat Theresia Palmetzhofer, uitgeroepen tot Vrouwelijke chef-kok van het jaar 2023, de natuurlijke schatten van de omgeving op meesterlijke wijze tot hun recht komen - van alpiene vis en rundvlees tot Dirndln (kersen uit Cornelia). Innovatie staat ook centraal bij Der Floh in Langenlebarn aan de Donau, waar minimalistische gerechten gemaakt van zeldzame ingrediënten uit een straal van 66 km ("Radius 66") worden geserveerd in zijn dorpsherberg en idyllische "Donaugartl". De befaamde "Essl-Backhendl" en andere traditionele en eigentijdse seizoensgerechten zijn hoogtepunten bij Landgasthaus Essl, waar gasten ook genieten van het uitzicht op de Donau. De Haslauerhof is beroemd om zijn prachtige uitzicht over de wetlands van de Donau, hoewel de hoogwaardige, internationaal beïnvloede keuken van het Wirtshaus misschien wel de schijnwerpers steelt. In het Restaurant am Tulbingerkogel is een prachtig terras met uitzicht op het groen de perfecte omgeving om te genieten van verse, verfijnde gerechten.
Restaurants met een bijzonder uitzicht in Niederösterreich
Vanaf het Hotel Schachner in Maria Taferl kun je uitkijken over de uitlopers van de Alpen, terwijl je geniet van gerechten die met ambachtelijke precisie zijn bereid. Verse vis uit het eigen meer van het hotel wordt geserveerd in het Fischerwirt in Ernsthofen, waar het wordt gepresenteerd in een schilderachtige tuin. Het motto in het eigentijdse en stijlvolle Kolm is "Waldviertel, gekruid met de wereld," en de grote ramen creëren een gevoel van dineren midden in de natuur. Michael Kolm verrast voortdurend met creaties met exotische invloeden. Bij Hotel-Restaurant Schloss Dürnstein, presenteert de nieuwe chef-kok, Nadine Stangl, "verse, gedurfd creatieve gerechten", allemaal met een onovertroffen uitzicht op de Donau. Je kunt ook genieten van een perfect uitzicht op de machtige rivier vanaf het Süddeck in Tulln, waar regionale gerechten worden geïnterpreteerd met een mediterrane twist in een ontspannen sfeer van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Herbergen in Niederösterreich
De Hotel-Restaurant Hopfeld in Stockerau onderscheidt zich als een culinair paradepaardje, met zowel klassiekers voor het hele jaar - met de nadruk op lokaal biologisch rundvlees - als levendige seizoensgerechten. In het Landgasthof zur Linde in de Weense bossen worden Dry Aged Beef, vers gevangen vis en groenten uit de tuin vakkundig verfijnd. Pollak's Wirtshaus op het Retzbacherhof serveert traditionele gerechten uit het Weinviertel, van gebakken kip tot gebak, zonder franje. De Landgasthaus Winkelhofer in het Weinviertel gebruikt ingrediënten van de eigen boerderij en verwerkt alles "van kop tot staart" met een mix van creativiteit en authenticiteit. Bij Gasthof Buchinger in het Waldviertel kun je genieten van een "echte, eenvoudige en natuurlijke keuken" met een voorbeeldige samenwerking met lokale leveranciers.
Tavernes in Niederösterreich
Het Franz Joseph Wirtshaus presenteert een moderne esthetiek en serveert een menu dat traditionele klassiekers combineert met gedurfde nieuwe creaties. Wagner's Wirtshaus in Hollabrunn volgt een vergelijkbare aanpak en biedt regionale en seizoensgebonden gerechten in de beste traditionele caféstijl, maar zonder hedendaagse trends over het hoofd te zien. Het onlangs gerenoveerde Stockerwirt biedt een harmonieus evenwicht tussen traditie en moderniteit, aangevuld met een indrukwekkende wijnselectie. Het Alte Backhaus in Wiener Neustadt blinkt uit in het bereiden van alleen de beste ingrediënten van geselecteerde lokale producenten. Aan de andere kant is er de Kaiser von Österreich, waar je een mix van de Oostenrijkse en mediterrane keuken kunt vinden. De charmante ambiance van het historische kleine Bürgerhaus in Krems biedt een heerlijke omgeving voor dit gastvrije café.