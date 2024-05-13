16 skigebieden in Oostenrijk met sneeuwzekerheid

Ideale pistecondities dragen bij aan een perfecte skidag. Onze voorkeur gaat uit naar deze skigebieden dankzij hun ligging en hoogte.

Sommige skigebieden in Oostenrijk worden door hun geografische ligging en hoogte als sneeuwzekerder beschouwd dan andere. Met een beetje geluk, kun je de hele winter genieten van ononderbroken skiplezier. Naast perfect geprepareerde pistes voor beginners en gevorderden bieden deze skigebieden ook prachtige mogelijkheden voor off-piste activiteiten: Langlaufen biedt een indrukwekkend uitzicht op de besneeuwde bergen, rodelen door het bos is voor kinderen (en oudere kinderen) altijd leuk en een winterwandeling is de perfecte manier om eindelijk wat tijd samen door te brengen. Deze 16 sneeuwzekere skigebieden geven je Winter met een hoofdletter W.

1.301 – 2.989 Meter

Großglockner Heiligenblut

Het skigebied ligt aan de bovenkant van het Mölltal in Karinthië. Het biedt 100 kilometer aan gevarieerde pistes die ideaal zijn voor gezinnen. Altijd in het zicht: Het indrukwekkende uitzicht op de hoogste berg van Oostenrijk, de Großglockner.

514 – 2.100 Meter

Dachstein Krippenstein

De Dachstein Krippenstein maakt in de winter indruk met moderne liften, een 11 kilometer lange dalafdaling, een fantastisch 360 graden panoramisch uitzicht op het Salzkammergut, gezellige hutten en veel sportieve mogelijkheden. De regio is ook een hotspot voor freeriders.

850 – 2.700 Meter

Gastein

Het Gasteinertal in het SalzburgerLand omvat in totaal vier aaneengesloten skigebieden - met pistes voor mensen met weinig ervaring, maar ook voor echte experts. Dankzij de ultramoderne Schlossalmbahn kabelbaan is iedereen in een mum van tijd in het centrum van het skigebied.

1.480 – 1.770 Meter

Hochkar

Het hoogste en meest sneeuwzekere skigebied in de Niederösterreichische bergen: dankzij het hoge alpiene klimaat is de Hochkar een van de populairste skigebieden. Met 8 liften, 27 pistes, een kindergebied en het freeridecentrum biedt het puur skiplezier. Een fantastisch panoramisch uitzicht heb je vanaf de top van de Hochkar op 1.808 meter boven zeeniveau.

1.450 – 2.811 Meter

Ski Arlberg

Skiën op de Arlberg in Tirol biedt een wintersportervaring in een nieuwe dimensie. Het skigebied maakt indruk met zijn omvang, gezellige hutten om te stoppen en ultramoderne infrastructuur.

1.400 – 2.205 Meter

Turracher Höhe

Skiën, langlaufen en winterwandelen tot na Pasen: de geografische ligging en de hoogte maken het mogelijk! Het hoogplateau op de grens tussen Karinthië en Steiermark is een hotspot voor wintersporters.

900 – 1.965 Meter

De Tauplitz / Bad Mitterndorf

De Tauplitz is het grootste afzonderlijke skigebied in Steiermark, in Ausseerland-Salzkammergut, het hart van Oostenrijk. Dankzij de gunstige geografische ligging worden de 43 kilometer aan pistes van de Tauplitz beschouwd als een van de meest sneeuwzekere gebieden in de Alpen.

750 – 2.015 Meter

Hauser Kaibling

Een van de grootste skigebieden in Oostenrijk met directe toegang tot het skigebied Schladming-Dachstein. Als onderdeel van het Schladming 4-bergen skigebied in het Steiermarkse Ennsdal is het Hauser Kaibling skigebied verbonden met de Planai en Hochwurzen.

856 – 2.100 Meter

Wildkogel Arena

Een besneeuwd winterwonderland, een gezinsvriendelijk en sneeuwzeker skigebied plus de langste verlichte rodelbaan ter wereld. De Wildkogel Arena is prachtig gelegen tussen het Nationaal Park Hohe Tauern en de Kitzbüheler Alpen.

1.630 – 2.313 Meter

Obertauern

Maak je eerste sporen in de poedersneeuw in een van de grootste skigebieden van Oostenrijk. 100 kilometer aan fantastische pistes midden in de fantastische bergen van het SalzburgerLand.

1.300 – 2.500 Meter

Zillertal Arena

Pisteplezier, rustieke hutten, perfecte zonnige hellingen, dromerige zijdalen: skiërs en snowboarders vinden alles wat ze nodig hebben voor hun wintervakantie in het Zillertal in Tirol.

1.377 – 2.872 Meter

Ischgl

Het skigebied torent hoog boven Ischgl uit in de Paznaun vallei en reikt tot 2.872 meter boven zeeniveau. Of het nu gaat om boarden of skiën, funparks of freeriden - Ischgl is een hotspot voor alle wintersporters.

1.200 – 2.820 Meter

Serfaus-Fiss-Ladis

Het grootste skigebied van Tirol aan de voet van de Samnaungroep is een schatkamer met veel kleurrijke hoogtepunten voor gezinnen, sportievelingen en fijnproevers.

2.020 – 2.520 Meter

Kühtai

Brede pistes, fantastische hellingen met diepe sneeuw, talloze hutten en barretjes kenmerken het skigebied in de Stubaier Alpen. Top: Veel van de 47 pistekilometers leiden direct langs de hoteldeur.

1.800 – 3.080 Meter

Obergurgl-Hochgurgl

Een van de meest sneeuwzekere skigebieden in de Alpen ligt op het uiterste puntje van het Ötztal. Obergurgl-Hochgurgl dankt zijn aantrekkingskracht aan zonnige pistes en moderne kabelbanen. Wintersportliefhebbers kunnen hier genieten van een lang skiseizoen tot april.

700 – 2.430 Meter

Silvretta-Montafon

In het skigebied in de Vorarlbergse Alpen vinden wintersporters ideale omstandigheden op 140 kilometer piste en 70 freerideroutes. De helft van de pistes in Silvretta-Montafon ligt op meer dan 2.000 meter boven zeeniveau.

