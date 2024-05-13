Ideale pistecondities dragen bij aan een perfecte skidag. Onze voorkeur gaat uit naar deze skigebieden dankzij hun ligging en hoogte.

Sommige skigebieden in Oostenrijk worden door hun geografische ligging en hoogte als sneeuwzekerder beschouwd dan andere. Met een beetje geluk, kun je de hele winter genieten van ononderbroken skiplezier. Naast perfect geprepareerde pistes voor beginners en gevorderden bieden deze skigebieden ook prachtige mogelijkheden voor off-piste activiteiten: Langlaufen biedt een indrukwekkend uitzicht op de besneeuwde bergen, rodelen door het bos is voor kinderen (en oudere kinderen) altijd leuk en een winterwandeling is de perfecte manier om eindelijk wat tijd samen door te brengen. Deze 16 sneeuwzekere skigebieden geven je Winter met een hoofdletter W.