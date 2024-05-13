De mooiste bezienswaardigheden in Steiermark

Steiermark, het "Groene Hart" van Oostenrijk, betovert met zijn natuurlijke schoonheid, artistieke schatten en de charmante levensstijl van zijn mensen.

Artistieke schatten: Hedendaags, reflectief en majestueus

Authentieke cultuur wacht op je in de hoofdstad Graz, in de wijngebieden en zelfs in de Alpen. De Admont Abdij, met de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, is een juweeltje in het Gesäuse Nationaal Park. De basiliek in Mariazell, een populair bedevaartsoord met een prachtig hoogaltaar, kijkt uit over het noorden van Steiermark. Het romantische kasteel Herberstein ligt genesteld in het natuurreservaat Feistritztal, terwijl kasteel Stainz, omringd door wijngaarden en boomgaarden, het Steiermarkse jachtmuseum huisvest.

Van bergen naar wijn en chocolade

De Dachstein is met zijn 2.995 meter de hoogste top van de Steiermark en kan van dichtbij worden verkend in de Dachsteingletsjerwereld. Vanaf het imposante kasteel Riegersburg kun je de hele Oost- Steiermark met zijn bossen en wijngaarden overzien. Aan de voet van het kasteel nodigt het Chocoladetheater van Josef Zotter je uit om chocolade te proeven van boon tot reep.