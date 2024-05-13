De mooiste bezienswaardigheden in Steiermark
Artistieke schatten: Hedendaags, reflectief en majestueus
Authentieke cultuur wacht op je in de hoofdstad Graz, in de wijngebieden en zelfs in de Alpen. De Admont Abdij, met de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, is een juweeltje in het Gesäuse Nationaal Park. De basiliek in Mariazell, een populair bedevaartsoord met een prachtig hoogaltaar, kijkt uit over het noorden van Steiermark. Het romantische kasteel Herberstein ligt genesteld in het natuurreservaat Feistritztal, terwijl kasteel Stainz, omringd door wijngaarden en boomgaarden, het Steiermarkse jachtmuseum huisvest.
Van bergen naar wijn en chocolade
De Dachstein is met zijn 2.995 meter de hoogste top van de Steiermark en kan van dichtbij worden verkend in de Dachsteingletsjerwereld. Vanaf het imposante kasteel Riegersburg kun je de hele Oost- Steiermark met zijn bossen en wijngaarden overzien. Aan de voet van het kasteel nodigt het Chocoladetheater van Josef Zotter je uit om chocolade te proeven van boon tot reep.
De hoofdstad Graz
De stad Graz heeft gekozen voor een innovatieve architectonische aanpak met glas, beton en staal. Het vlaggenschip, het Kunsthaus heeft een harmonieus afgeronde structuur. Als een blauwe luchtbel met patrijspoorten omarmt het moderne museum de pannendaken van de oude binnenstad van Graz. Door een van deze patrijspoorten kom je bij de Uhrturm, die over de stad uitkijkt vanaf de Schlossberg. Achter het Kunsthaus ligt het Lendviertel, een centrum voor de creatieve scene. Even indrukwekkend is het Mureiland, een stalen constructie die in de rivier drijft. Kunst in de openlucht heeft zijn plaats gevonden in het Beeldenpark.
In de culinaire hoofdstad Graz vinden het hele jaar door culinaire evenementen plaats. Van de "Lange Tafel" tot culinaire stadsrondleidingen.
Andere bezienswaardigheden in de stad Graz
Kunsthaus Graz
Het Museum voor Hedendaagse Kunst wordt door de inwoners van Graz liefkozend de "Vriendelijke Vreemdeling" genoemd. De blauwe luchtbel is een blikvanger in de oude stad.
Graz Schlossberg en Klokkentoren
De oude stad nestelt zich zachtjes tegen de Schlossberg, het ontmoetingspunt boven de daken van Graz. De Schlossbergbahn brengt je comfortabel naar de top.
Lendviertel
Graz maakt zijn reputatie als "Stad van Design" meer dan waar. De creatieve wijk is een heerlijke plek om te snuffelen naar ongewone producten en te vertoeven in de cafés
Eiland in de Mur
Een verrassend uitzicht over de stad: Een schelp met een café en amfitheater drijft in het midden van de rivier en verbindt de twee oevers van de Mur met loopbruggen.
Kastelen, burchten en abdijen in Steiermark
Riegersburg: Kasteel beleven
Al eeuwenlang ligt Riegersburg op een vulkanische rots hoog boven de glooiende heuvels van Oost-Steiermark, werd eeuwenlang als onneembaar beschouwd en dwingt nog steeds respect af met zijn imposante aanwezigheid. Het kasteel herbergt twee tentoonstellingen: Het Heksenmuseum duikt in een van de donkerste hoofdstukken van de Europese geschiedenis, met de nadruk op Steiermark. Het Kasteelmuseum biedt een reis naar de 17e eeuw en toont het leven van twee vrouwen ten tijde van Turkse oorlogen, lijfeigenschap en heksenjachten, maar ook de barokke levenslust en feestcultuur.
Zuidoost-Steiermark staat ook bekend als het land van de thermale bronnen en vulkanen. Naast prachtige kastelen en paleizen kun je jezelf onderdompelen in borrelende bronnen en frisse, fruitige en kruidige wijnen proeven in wijntavernes!
Meer kastelen, burchten en abdijen in Steiermark
Schloss Eggenberg UNESCO werelderfgoed
De familie Eggenberg beïnvloedde de ontwikkeling van Steiermark in de 17e eeuw. Met een kasteel met 24 pronkkamers creëerden ze een monument voor hun werk.
Abdij van Admont
Een barok juweel ontmoet hedendaagse kunst: De bibliotheek met 70.000 gerestaureerde boeken en het grote moderne museum zijn de hoogtepunten van het klooster.
Kasteel van Stainz
Een prachtige plek midden in de natuur: De thuisbasis van het Jachtmuseum, het Landbouwmuseum en het Aartshertog Johann Museum.
Kasteel Herberstein met dierentuin
De gotische, renaissance en barokke bouwstijlen en de prachtige tuinen vormen samen een architectonisch kunstwerk.
Basiliek van Mariazell
De stad Mariazell is een belangrijk bedevaartsoord. Bezienswaardig zijn het barokke hoogaltaar en het uit lindehout gesneden beeld van de "Glockenmadonna".
Natuurbelevenissen in Steiermark
Dachsteingletsjerwereld
De Dachstein is met 2.995 meter de hoogste berg van de Steiermark. Neem de gele panoramagondel omhoog naar de Dachsteingletsjerwereld. Voel de sensatie als je over de hangbrug en daal de 14 treden in het niets en stap op de Sky Walk panoramaplatform. Hier voel je je zo majestueus als het Dachsteinmassief en zo vrij als de wind, met een adembenemend uitzicht op de bergketens boven het Ennstal-dal. Als het weer gaat stormen en het zicht afneemt, is het IJspaleis in de Dachsteingletsjer een toevluchtsoord.
Begroet de bergwereld bij zonsopgang of bewonder de vurige gloed van de bergketens bij zonsondergang. Het gletsjerrestaurant biedt een aangename sfeer om van het natuurschouwspel te genieten.
Attracties op de Dachsteingletsjer
Hangbrug
Het oversteken van de brug kan voor sommigen een test van moed zijn. De hoge leuning en stalen kabels zorgen echter voor veiligheid hoog in de lucht.
Trap naar het Niets
Als je het andere uiteinde van de hangbrug bereikt, kun je je wagen aan de "Stairway to Nothingness", die je het unieke gevoel geeft dat je vrij in de lucht zweeft.
Sky wandeling
Het uitkijkplatform van staal en glas garandeert een adembenemend uitzicht op de Hohe Tauern op een hoogte van 2700 meter.
Attracties voor gezinnen
Zotter Beleveniswereld: Chocoladefabriek
Josef Zotter experimenteert met handgemaakte chocolade en unieke smaakcombinaties. Van marsepein met pompoenpitten tot mokka met hennep, al snel creëerde hij de Zotter Experience World en vestigde hij een imperium van verwennerij.
Van boon tot boon, biologisch en eerlijk
Chocolade wordt rechtstreeks van de cacaoboon gemaakt.
Chocoladetheater
Zie hoe chocolade wordt gemaakt en proef de producten op verschillende proefstations.
MiXing Bar
Maak je eigen chocolade op maat met verschillende ingrediënten, vormen en vullingen.
Chocoladewinkel
In de winkel vind je meer dan 400 soorten chocolade, pralines en drinkchocolade rechtstreeks van de fabriek.
Andere excursiebestemmingen voor kinderen
Openluchtmuseum Stübing
In het natuurreservaat bevinden zich op het museumterrein huizen, stallen, molens en almhutten uit Oostenrijk en Zuid-Tirol uit de afgelopen zes eeuwen.
De Piber Lippizzaner paarden
De witte hengsten brengen hun zomervakantie door in Steiermark. Pas na hun training verhuizen ze naar de Spaanse Rijschool in Wenen.
Erzberg avontuur
Om de avontuurlijke mijn van dichtbij te zien, boek je een tocht met de 1.217 pk sterke Hauly, of ontdek de mijnbouw door een labyrint van tunnels.
Open Monumentendag
Het behoud van historische gebouwen is in Oostenrijk een belangrijk initiatief voor klimaatbescherming. Het behoud van erfgoed spaart hulpbronnen, voorkomt de afsluiting van waardevolle groene ruimten, beschermt dieren en planten en speelt een belangrijke sociaal-culturele rol.
Voorwaarts met erfgoed! Door het verleden te bewaren voor morgen, beschermen we ook het milieu. Het behoud van erfgoed kan een tegenwicht zijn voor onze snelle tijd. Het wordt gevierd op Open Monumentendag, 29 september, als onderdeel van de Europese Erfgoeddagen. Op deze dag openen ongeveer 300 beschermde locaties in heel Oostenrijk gratis hun deuren met speciale programma's die het culturele erfgoed van Oostenrijk onder de aandacht brengen. Veel locaties zijn goed aangesloten op het ÖBB treinnetwerk waardoor je reis ook een bijdrage levert aan de bescherming van het klimaat.
Het thema van dit jaar is HAND//WERK: Denken + Maken.