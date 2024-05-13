Een echte traktatie: de beste restaurants in Tirol
Van minimalistisch tot Frans geïnspireerd, van innovatief tot traditioneel – de bekroonde Michelin-keuken van Tirol combineert de beste lokale ingrediënten met een internationale flair. Een tegenstelling? Absoluut niet. Het is culinaire kunst, gecreëerd door mensen met visie, creativiteit en passie voor gastronomie.
Midden in de Kitzbüheler Alpen, het Karwendelgebergte en de Zugspitze vind je toprestaurants die koken met ingrediënten van dichtbij: van alpenweiden, lokale boomgaarden en de omliggende natuur. Terwijl je geniet van deze smaken, proef je ook de frisse berglucht.
Tiroolse klassiekers zoals specknoedels, kaasachtige spätzle en Schlutzkrapfen staan naast internationale en exotische creaties. Wat je ook kiest, de Tiroolse gastvrijheid is overal voelbaar. Griaß di!
Toprestaurants in Tirol
Sigwart's Tiroler Weinstuben in Brixlegg wordt al zes generaties lang door een familie gerund. Traudi Sigwart verfijnt vakkundig de ingrediënten uit het bos en de eigen tuin. Sinds 1996 staat Martin Sieberer aan het hoofd van de Paznaunerstube in het vijfsterren superior Hotel Trofana Royal in Ischgl, waar zijn meesterlijk bereide creaties de fijnproevers verwennen met internationale en lokale ingrediënten van topkwaliteit. Benjamin Parth heeft een minimalistische en kosmopolitische benadering van zijn keuken en serveert exclusieve, Frans geïnspireerde menu's in de Stüva in Hotel Yscla, ook in Ischgl. Ondertussen richt de bekende Oostenrijkse tv-kok Alexander Fankhauser zich op moderne interpretaties van traditionele Tiroolse gerechten bij Alexander in Hotel Lamark, gelegen in het Zillertal. Een andere topper in het Zillertal is het vegetarisch-veganistische restaurant van Peter Fankhauser, GuatzEssen, dat het motto "van boerderij tot tafel" volgt
Restaurants voor fijnproevers in Tirol
Op Gründler's Gourmetstüberl in Achenkirch worden de beste ingrediënten uit de Karwendel op tafel gebracht, met gerechten die bekend staan om hun elegantie. Vis en wild uit de omgeving spelen een centrale rol in de keuken van Marco Gatterer bij Berggericht, waar internationale ingrediënten van topkwaliteit ook meesterlijk worden verfijnd in het historische gebouw in Kitzbühel. Een soortgelijke culinaire benadering wordt gehanteerd in het Postamt in Hotel Post, Steeg, waar Florian Obwegeser zijn Alpenkeuken serveert in de gezellige Zirbenstube. Bij Grander in Wattens richt Thomas Grander zich op de beste regionale en seizoensgebonden ingrediënten en presenteert deze in gevarieerde menu's die smaken met precisie leveren. En dan heb je nog Stubn 1972 in Hotel Sportalm, Kirchberg, gespecialiseerd in Franse culinaire technieken, die Bernhard Hochkogler vakkundig combineert met lokale producten, inclusief heerlijke desserts.
Restaurants met een speciale sfeer
Het bergmassief van de Zugspitze lijkt op een schilderij en biedt een uitzicht waarin je je kunt verliezen vanaf het zonneterras van Hotel Post in Lermoos - tot de alpiene gerechten met internationale accenten je aandacht trekken. Genesteld in het Nationaal Park Hohe Tauern, serveert Rauter Stube seizoensgebonden regionale gerechten naast Tiroolse klassiekers. Het restaurant Oniriq in Innsbruck biedt een Scandinavisch geïnspireerde omgeving, met een menu met veel vegetarische en gefermenteerde opties. In de idyllische vallei Villgraten ligt Gannerhof, een natuurparadijs waar de tijd lijkt te vertragen en waar hoogwaardige, lokaal geïnspireerde gerechten worden geserveerd. Op Tannenhof in St. Anton am Arlberg kweekt chef-kok Gustav Jantscher persoonlijk duiven, fazanten en konijnen, die terugkomen in zijn gerechten met Franse invloeden.
Restaurants met een bijzonder uitzicht
De nieuw ingerichte Verwallstube in St. Anton am Arlberg is een van de hoogstgelegen gastronomische restaurants in Europa. Op meer dan 2.000 meter hoogte verrast het de gasten met creatieve, ambitieuze gerechten van exquise ingrediënten. Nog hoger, op meer dan 3.000 meter, ligt Ice Q in Sölden, met een spectaculair uitzicht op de Ötztaler Alpen en een regionaal menu met een internationale twist. In Hotel Unterlechner in St. Jakob is 99% van de ingrediënten biologisch en afkomstig uit de streek, en biedt een slow food-ervaring in een serene sfeer met uitzicht op de bergen. Vincena in Lavant, direct aan de golfbaan met op de achtergrond bergen, combineert vakkundig internationale ingrediënten met seizoensgebonden regionale producten. De naam zegt het al bij het Kaiserhof in Ellmau, waar de bergen van de Wilder Kaiser bijna - maar niet helemaal - de show stelen van de vakkundig bereide regionale gerechten.
Herbergen in Tirol
Verfijnde Oostenrijkse taverne-klassiekers vormen het culinaire hart van het restaurant in Hotel Tirol in Telfs-Buchen, terwijl ook internationale gerechten hun opwachting maken. Bij "Max" in Alpin Resort Sacher Seefeld vind je lekker Tirools eten op zijn best, waarbij de keuken de balans tussen traditie en innovatie beheerst. Geïnspireerd door de natuurlijke schoonheid van de Tannheim vallei, vind je de keuken van Grunstube in Hotel Bergblick, bereid door Peter Reithmayr, met passie en flair. Als je een van de 12 zitplaatsen in de Wilderer Gourmetstube in Hotel Das Karwendel in Pertisau aan de Achensee hebt kunnen bemachtigen heb je geluk: hier verwent Stefanie Rieser met inventieve creaties, waarbij ze vaak verder denkt dan het gewone.
Tavernes in Tirol
De Blaue Quelle in Erl is een traditionele herberg met drie gezellige eetzalen, waar niet alleen stevige regionale gerechten worden geserveerd, maar ook meer exotische opties. Bij Heleni in Zell am Ziller krijgt de regionale keuken een moderne draai in een charmante, oude Zirbenstube, met gerechten die puur en eenvoudig zijn. S'Pfandl in Reith bij Kitzbühel straalt rustieke charme uit en serveert al bijna 40 jaar authentieke Oostenrijkse gerechten. Bij R35 in Ladis bereidt Patrick Landerer regionale gerechten met innovatie en oog voor esthetiek. Het biologische Hotel Stanglwirt aan de voet van de Wilder Kaiser in Ellmau serveert betrouwbaar stevige taverne gerechten, met kaas, boter, melk en nog veel meer afkomstig van de eigen biologische boerderij.