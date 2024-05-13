Vakantie met je viervoeter
In Oostenrijk wordt een vakantie met je hond een onvergetelijk avontuur. Veel hotels verwelkomen je trouwe viervoeter met open armen en zorgen voor alles wat hij nodig heeft. Samen met je hond geniet je van de prachtige, ongerepte natuur, terwijl je de frisse berglucht inademt en de rustgevende geluiden van het bos hoort. De uitgestrekte wandelpaden voeren je door schilderachtige landschappen, langs sprankelende meren en over alpenweiden, waar je hond heerlijk kan rennen en spelen. Na een actieve dag wachten er in het hotel knusse hondenbedden, lekkernijen en voerbakken – alles om jullie vakantie helemaal compleet te maken!
Burgenland
Een natuurlijke ervaring met je hond
Restaurant-Hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab
In Hotel Eisenberg wordt goed voor honden gezorgd, van de kamers tot het restaurant. Net buiten de deur ligt de uitgestrekte natuur, ideaal voor lange wandelingen. De 15 hectare grote tuin biedt volop ruimte voor je hond om rond te rennen, en de nabijgelegen rivier de Raab en een hondenzwembad zorgen voor verkoeling. Voor wie geïnteresseerd is, zijn er speciale weekenden met een hondentrainer die waardevolle tips geeft over communicatie en training met je hond.
Hotel Larimar in Stegersbach
Bij Hotel Larimar kun je samen met je hond genieten van comfortabele kamers met een eigen tuingedeelte, een ruime omheinde speelruimte van 200 m² en een hondenzwemvijver om af te koelen en te spetteren. Regelmatige hondenfluisterweekenden en hondentrainingsdagen bieden extra mogelijkheden om de band met je trouwe viervoeter te versterken en samen nieuwe vaardigheden te leren.
Wellness met je hond
St. Martins Therme & Lodge
Bij de Martins Therme zijn honden net zo welkom als hun baasjes. Een knus dekentje en voer- en waterbakjes wachten op je hond in de kamer, zodat je harige metgezel een comfortabel verblijf heeft.
Karinthië
Vakantie aan het water met je hond
De Jo. Seehotel in Pörtschach
Bij het Jo. Seehotel zijn honden niet alleen toegestaan, maar ook uitdrukkelijk welkom. Het hotel biedt hondvriendelijke kamers met duurzame vloeren, een hondenbed, dekens en voerbakken. Er is ook directe toegang tot het meer en handdoeken voor natte poten - perfect na een wandeling.
Strandhotel Burgstaller in Feld am See
Bij Strandhotel Burgstaller krijgen zowel honden als hun baasjes een warm welkom met comfortabele voorzieningen, zoals een hondenbed, drinkbakken en handdoeken. Het hotel beschikt over directe toegang tot het meer, speciaal voor honden, en ruime wandelpaden in de buurt. Bijzonder handig zijn de hondendouches en de optie om je hond mee te nemen naar het eigen hondvriendelijke strand van het hotel.
Vertrouwde gastvrijheid, ook met je hond
viersterrenhotel Eschenhof in Bad Kleinkirchheim
Bij het Eschenhof zijn viervoeters van harte welkom, zowel in de kamers als in bepaalde delen van het restaurant. De twee inwonende honden, Bella en Coco, zijn altijd blij om nieuwe speelkameraadjes te ontmoeten.
Nog meer tips
Niederösterreich
Volop in de natuur met je hond
Genießergasthof Kutscherklause in Eggern, Waldviertel
Bij Genießergasthof Kutscherklause worden honden begroet met een welkomstsnoepje, een knus dekentje, een etensbakje en afvalzakjes in de kamers. Er zijn volop wandelmogelijkheden op de omliggende wandelpaden, en de nabijgelegen vijvers bieden een verfrissende afkoeling voor honden.
Wilde kruidenboerderij Steinschalerhof in Rabenstein
Bij Steinschalerhof worden honden verwend. Ze zijn van harte welkom in het restaurant en de eethoek buiten. In de omgeving zijn talloze wandelpaden, wandelroutes en plaatsen om te zwemmen. De gezellige tuinhuisjes, elk met een eigen omheinde tuin, zijn perfect voor honden. Andere extra's zijn handdoeken voor de pootjes, water- en etensbakken in de kamer, een natuurlijke vijver en pittoreske zwemplekjes langs de beek. Bij aankomst wacht jouw hond een welkomstsnoepje en een hondvriendelijk waterstation. Het team van Steinschalerhof en hun hond Paula (een Bearded Collie) kijken ernaar uit om nieuwe vriendjes te maken!
Nog meer tips
Oberösterreich
All-inclusive vakantie met je hond
Hotel Bärnsteinhof in Aigen-Schlägl
Hotel Bärnsteinhof heeft een groot hart voor honden. Met het "Hondvriendelijk Pakket" zorgt het hotel voor voer, waterbakken, een knusse hondendeken, afvalzakjes, een droogdoek en tips voor wandelingen.
Falkensteiner Gourmet & Wellness Hotel in het Mühlviertel
Het Falkensteiner Hotel biedt met hun hondvriendelijke aankomstpakket tal van extraatjes: traktaties, kauwbotten, tips voor wandelpaden, een dagelijks speeluurtje, hondenuitlaatservice, hondendeken, handdoek, voerbak en een stijlvolle bandana.
Hotel Donauschlinge Haibach/Donau
Honden zijn van harte welkom in Hotel Donauschlinge, waar ze een uitgebreid welkomstpakket krijgen met een voer- en waterbak, handdoek, knusse deken, afvalzakjes, traktaties, hondenuitlaatservice, wandelpaden en een zwemplek in de Donau.
SalzburgerLand
Actieve vakanties voor honden en baasjes
Hondenhotel Grimming in Rauris
Hotel Grimming biedt knusse hondenbedden, voerbakjes en een dagelijkse voederservice met verschillende soorten voer. Honden kunnen spelen op een aanlijnvrije weide van 4.500 m² met een behendigheidsparcours en zwemmen in een vijver. Hondvriendelijke hutten voor wandelpauzes staan vermeld in de "Huttengids voor honden"
Berghotel Arthurhaus*** op de Hochkönig
Op 1.500 meter hoogte in het wandelgebied Hochkönig verblijven honden gratis in Berghotel Arthurhaus. Speciale voorzieningen zijn een hondenmenu, afvalzakjes, omheinde speelplaats, behendigheidsparcours en handdoeken. Privé hondentraining en uitgebreide wandelroutes zijn ook beschikbaar.
Wellness en ontspanning voor viervoeters
Residentie Gruber in Gastein
Bij Residentie Gruber genieten honden van een knusse bank, drinkbakken en zijn ze welkom bij de maaltijden. Er is een hondenoppas beschikbaar terwijl de baasjes de spa bezoeken, en voorzieningen zijn onder andere een omheinde speelruimte, hondenwellness en een hondendouche.
Gartenhotel Theresia****S in Saalbach-Hinterglemm
Gartenhotel Theresia biedt eindeloze wandelpaden en een tuin van 2,7 hectare met waterpartijen. Honden zijn welkom in het restaurant, de lobby en de bar. Er zijn voerbakken, handdoeken en dekens aanwezig.
Gezinsvriendelijke gastvrijheid met honden
Hotel Aloisia in Mariapfarr
Honden kunnen loslopen op een speelplaats van 1000 m² en zijn welkom in het restaurant en de tuin van Hotel Aloisia. Het hotel biedt ook een hondenuitlaatservice.
Hotel Sonne**** in Saalbach-Hinterglemm
Bekend om zijn hondvriendelijke service, Hotel Sonne biedt hondenvoer en honden zijn welkom in de bar en eetgedeeltes. Het ruime terrein biedt voldoende ruimte voor een ontspannen verblijf met je huisdier.
Steiermark
Hotels met all-inclusive services voor honden
Almfrieden Hotel & Romantisch Chalet in Ramsau am Dachstein
Bij Hotel Almfrieden & Romantisch Chalet verblijven honden gratis en hebben ze alle ruimte in het behendigheidspark van het hotel. De kamers zijn uitgerust met een hondenbak, deken, speeltjes, handdoek en een welkomstsnoepje. Er is een speciale eetruimte voor hondenbezitters, een kleine hondenwinkel, hondenoppas op aanvraag en andere voorzieningen om het verblijf in het schilderachtige wandel-, langlauf- en skigebied Dachstein extra aangenaam te maken.
Nog meer tips
Tirol
Luxe en comfort voor honden
Bergresort Gradonna****s in Oost-Tirol
Het Gradonna****s Berg Resort, een autovrij resort, biedt honden veel ruimte om te rennen. Gasten met vier poten krijgen lekkernijen, een voerbak en een reisbox met een handdoek.
Hotel Klosterbräu***** in Seefeld in Tirol
In Hotel Klosterbräu, hebben honden een speciale eethoek, voerbakken en een knus bed. Er is een behendigheidsparcours, een hondenmenu en optioneel kamers met toegang tot de tuin. Hondenoppas en plaatselijke dierenartsdiensten zijn beschikbaar, met wandelpaden en zwemplekken in de buurt.
Actieve vakanties voor honden en baasjes
Hotel Riederhof**** in het Tiroolse Oberland
Op maat gemaakt voor honden, het Hotel Riederhof is een speeltuin van 1000 m², met zwemvijver, trimservice, begeleide wandelingen en een mobiele hondenschool. Honden kunnen zich bij de baasjes voegen in het restaurant of op de kamer blijven.
Hotel Lärchenhof****S in Seefeld in Tirol
Als hondvriendelijk natuur- en spahotel heeft het Lärchenhof lekkernijen, bakjes en een bed. Gasten kunnen genieten van wandelpaden die direct bij het hotel beginnen en een hondvriendelijke langlaufloipe in de winter.
Wellness en ontspanning voor viervoeters
Hotel Magdalena**** in het Zillertal
In het Hotel Magdalena verblijven honden gratis, met een bed, drinkbakken, een speeltuin, een zwemvijver en een wasruimte. Gasten kunnen deelnemen aan begeleide wandelingen of gebruik maken van de hondentrimservice.
Panoramahotel Inntalerhof**** in Seefeld in Tirol
In het Panoramahotel Inntalerhof, worden honden hartelijk verwelkomd met lekkernijen, handdoeken, afvalzakjes en trainingssessies door een gediplomeerde hondencoach. Het hotel is "paw-check" gecertificeerd met vijf poten.
Gezinsvriendelijke gastvrijheid met honden
Hotel Johanna in Ötztal
In Hotel Johanna in Ötztal voelen baasjes en honden zich allebei thuis. In dit familiehotel zijn honden van harte welkom, wat zorgt voor een comfortabel verblijf voor iedereen.
Romantikhotel Böglerhof**** in Alpbach
Bij Böglerhof krijgen honden een welkomstpakket met een bed, lekkernijen, bakjes, handdoek en wandeltips, waaronder een speciale hondenwandelroute.
Natuur aan het water
Alpenhotel Kitzbühel
Het Alpenhotel Kitzbühel ligt direct aan de oever van de Schwarzsee en biedt ontspannende dagen met talrijke wandelpaden voor honden en baasjes om te verkennen.
Hotel Natürlich in Fiss
Het Hotel Natürlich is een huisdiervriendelijk hotel met kamers met een eigen terras en grasveld. Voorzieningen zijn onder andere een hondenbed, een wasplaats en georganiseerde hondenwandelingen.
Nog meer tips
Vorarlberg
Beleef de natuur samen met je hond
Hotel Hubertushof** Stuben am Arlberg
In Hotel Hubertushof, kun je genieten van een skivakantie samen met je hond. Water- en voerbakken met vloermatten, een "hond in de kamer" deurbordje, traktaties en Robby Bags zijn beschikbaar voor de viervoeters. Wandelpaden zijn beschikbaar in de buurt.
Verdere tips
Hondenwereld Kleinwalsertal
De Hondenwereld in Kleinwalsertal biedt speciale begeleide hondenwandelingen voor soloreizigers, vrouwen en kruidenliefhebbers en algemene wandelingen in Kleinwalsertal.
Bregenzerwald
In het Bregenzerwald, zijn honden toegestaan op de meeste kabelbanen, waardoor het gemakkelijk is om samen te wandelen in het alpenlandschap.
Wenen
Luxe verblijf met hond
Hotel Sacher
Het "Sacher Huisdieren" programma in de Sacher Hotels in Wenen en Salzburg biedt een luxe ervaring voor gasten met of zonder huisdieren. Bij Hotel Sacher Wenen krijgen honden een zacht bed op hun maat, een knusse deken, een speciale handdoek, afvalzakjes en water- en etensbakjes op de kamer. Honden en hun baasjes worden hartelijk verwelkomd in de Sacherstube voor ontbijt en diner, waar op verzoek vers bereid hondenvoer van gastronomisch niveau kan worden geserveerd. Hondenoppas is ook beschikbaar.
Hotel Stadthalle
Boutique Hotel Stadthalle in Wenen heet huisdieren van harte welkom en biedt een scala aan voorzieningen voor een ontspannen verblijf met viervoeters. Honden krijgen een speciaal welkomstpakket met een knus bed en etensbakjes. Er zijn ook veel groene veldjes en wandelpaden in de buurt, ideaal voor wandelingen met de hond.
Pension Wenen
Pension Wenen is een stijlvol designhotel in het hart van Wenen, speciaal voor gasten met honden. Honden verblijven gratis en worden verwelkomd met een knus bed, welkomstsnoepjes en een waterbak op de kamer. Honden zijn ook welkom in het restaurant van het hotel, waar goed voor ze wordt gezorgd. Een hondenoppasservice kan op verzoek worden geregeld, zodat baasjes zorgeloos de stad kunnen verkennen.
Meer tips voor hondenliefhebbers
Wandelhotels
Je trouwe viervoeter is van harte welkom bij deze accommodaties.
Hutplezier met je hond
Berghutten en chalets voor een huttenvakantie met hond.
Landhotels met honden
Gastvrijheid voor de hele familie inclusief je trouwe viervoeter.