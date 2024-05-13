De beste restaurants in Vorarlberg
Vorarlberg herbergt tal van restaurants met toques en sterren: Ontdek toprestaurants en culinaire hoogstandjes die je smaakpapillen naar een hoger niveau tillen. Grote chefs werken met respect voor het land, nauwkeurigheid en passie. Wat ze bereiden, smelt op je tong.
Heldere bergmeren, koele bossen en alpenweiden met adembenemende uitzichten: Het landschap van Vorarlberg is net zo divers als de gerechten die er geserveerd worden, van de Arlberg tot het Bregenzerwald en Kleinwalsertal. Ontdek onze aanbevelingen voor prachtig gelegen toprestaurants met toques en sterren – unieke plekken waar geluk, kippenvel en culinaire hoogstandjes samenkomen!
Kässpätzle, roomkaassoep, bergkaasknoedels: Kaas in al zijn vormen is favoriet in heel Vorarlberg, samen met creaties van lokale producten. Soms down-to-earth, soms innovatief: van wild uit het bos tot vis uit het Bodenmeer en kruiden uit eigen tuin. Altijd aanwezig: de hoogste normen en een flinke portie gastvrijheid.
Toprestaurants in Vorarlberg
Alpen-Aziatische gerechten op het allerhoogste niveau vind je bij de Griggeler Stuba in het Burg Vital Resort in Oberlech, dat wordt beschouwd als een van de beste restaurants in het land. Pure luxe! Hetzelfde geldt voor het 5-sterren superior hotel Aurelio in Lech, waar de balans tussen traditionele keuken en internationaliteit met vlag en wimpel wordt bereikt - net als in de smaakvolle salons in het Gasthof Post, een ander topadres voor fijnproevers in Lech. Voor een spannende symbiose van verschillende werelden is de Mangold in Lochau ook bekend om het serveren van "slow food for the soul, zonder poespas". De keuken van Kilian Stuba in het Ifen Hotel in Kleinwalsertal kan worden omschreven als kosmopolitisch en een beetje francofiel, waarbij topproducten worden verfijnd tot intense, onvervalste topgerechten. Een belevenis!
Toprestaurants in Vorarlberg
Nieuw is Brasserie Leonis in het Löwen Hotel Montafon: een stijlvolle plek waar Frans geïnspireerde en Oostenrijks beïnvloede gerechten met regionale en seizoensgebonden ingrediënten worden geserveerd. "Berg tot tafel" is het motto bij Fuxbau in Stuben am Arlberg, dat purisme hoog in het vaandel heeft staan. Op het menu staan extravagante, soms experimentele groentegerechten en uitstekende vleescreaties. In het kunstminnende Hotel Hirschen in het Bregenzerwald wordt het eten gemaakt vanuit innovatie in een van de mooiste salons van het land. Het Bregenzerwald is ook de thuisbasis van het Biohotel Schwanen, een pionier op het gebied van biologisch eten, en zijn innovatieve natuurkeuken speelt mee in de eredivisie van Oostenrijkse gastronomie. Voor eigentijdse interpretaties van de wildkeuken is er het Montafoner Hof in Tschagguns, bekend om zijn eigentijdse interpretatie van de wildkeuken, waar de lekkernijen bijzonder goed smaken op het prachtige terras.
Restaurants met een bijzondere sfeer in Vorarlberg
Persoonlijk, gezellig en een beetje stedelijk is de sfeer in het Restaurant Weiss in Bregenz, waar Milena Broger en Erik Pedersen verfijnde canapés met Scandinavische accenten serveren - en er is ook een gezellige tuin. Met uitzicht op de dorpskerk in Hittisau richt Michael Garcia-Lopez een gezellige tuin in bij het Bregenzerwald Hotel Gasthof Krone: de salons met hun handgemaakte meubels zijn op zich al een bezoek waard. In Hotel Birkenhöhe is het Restaurant Sonnenstüble, waar de meeste producten komen van boeren uit het Kleinwalsertal - van het kalfsvlees tot de kaas en kruiden. Hotel Murmeli heeft een prachtig zonneterras in Oberlech; niet minder indrukwekkend is wat er al drie decennia op het menu staat - vis en zeevruchten zijn bijzonder opmerkelijk.
Restaurants met een bijzonder uitzicht in Vorarlberg
Tussen weiden en bergen ligt het Schulhus in Krumbach in het Bregenzerwald - de ongekunstelde seizoenskeuken is iets om van te smullen. Tip: de ijscreaties! Met uitzicht op een betoverende beeldentuin kun je dineren in het Restaurant Guth in Lauterach, waar de meeste ingrediënten voor de fijne gerechten met Aziatische smaken lokaal worden ingekocht - rundvlees, lamsvlees, vis, groenten en kruiden. In het Mehdafu ("Meer daarvan") zit je op een prachtig zonneterras met uitzicht op het Bodenmeer en krijg je seizoensspecialiteiten geserveerd van de beste regionale producten. De bergen in je gezichtsveld, sappige biologische steaks en versgevangen vis uit de regio op je bord - dat is wat je krijgt bij Hemels op de Alpencamping Nenzing. Authentieke "versmarktkeuken" wordt aangeboden door de Zum Verwalter in de villawijk van Dornbirn, binnen kun je dineren in een historische ambiance, buiten is er een terras en gezellige tuinsalon.
Herbergen in Vorarlberg
"Onze voorraadkast zijn de Alpen, de bossen en het water" - dat is wat de Pepermolen in Lech zegt over de Oostenrijkse keuken die er wordt geserveerd. En zoals de naam doet vermoeden: verschillende soorten peper maken deel uit van de keuken. Het gaat er internationaler aan toe in het elegante Gutwinski in Feldkirch, maar natuurlijk staan er ook creatief bereide seizoensspecialiteiten op het menu. De Gufer 55 in Brandnertal gebruikt producten uit lokale bossen, velden en wateren op een eigentijdse manier en voegt ook graag Aziatische accenten toe. In de Kroon in Langenegg word zalmforel uit de eigen vijver verfijnd naast verse groenten en kruiden uit de tuin. Een culinair instituut is de Herberg Löwen in Au in het Bregenzerwald, met zijn eigen distilleerderij, Kässpätzle en andere klassiekers.
Herbergen in Vorarlberg
"De natuur optimaal benutten" geldt bij Gasthof Mohren in Rankweil, waar het beste slow food met verfijnde details wordt geserveerd - in de zomer in de prachtige tuin. Het topadres voor desserts is de Zanona in Feldkirch, maar velen komen hier ook voor de Oostenrijks-mediterrane keuken. Tip: de bouillabaisse! "Genieten zonder een slecht geweten" is het motto bij het Restaurant zum Freigeist in Lustenau. De meeste ingrediënten voor de eigentijdse, vaak onconventionele gerechten komen van boerderijen in de directe omgeving. Een instituut is de Herberg Hoheneck, op een zonnige heuvel in het Kleinwalsertal. De lichte, alpiene keuken is net zo aangenaam als het assortiment kazen en de originele taverne-klassiekers. Radicaal regionaal in het Gasthof Schöne Aussicht in Viktorsberg doet zijn naam eer aan: ook op de borden schitterende uitzichten. Bijzonder lekker: de tartaar.