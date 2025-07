Wellness, helemaal voor jezelf: privé spa's in Oostenrijk

Veel hotels in Oostenrijk zijn wellnessoases: In een privé-spa is ontspannen welness een belevenis voor je zintuigen, waarbij de natuur meestal de hoofdrol speelt.

Ontspanning voor alle zintuigen Privé spa's in Oostenrijkse hotels bieden een holistische ervaring waarin al je zintuigen worden verwend. Elke faciliteit en behandeling is gericht op herstel (na een flinke hike of ski afdaling) en pure ontspanning. Of je nu kiest voor idyllische tijd met z'n tweeën, een moment voor jezelf, romantische rituelen of gezondheidsbewuste retraites, in privé spa's lijkt de tijd stil te staan. Geniet, laat los en laad op: in een zoutgrot, sauna met zachte geluiden, Finse bossauna of mild bossanarium. Of je nu kiest voor een natuurlijke omgeving of een stedelijke setting, overal kun je genieten van hoogwaardige privé spa's. Sluit je wellnessdag af met een culinair diner en ervaar ultieme ontspanning. Welkom bij diepe rust!