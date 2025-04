Wenen is een echte wijnstad, met wijngaarden aan de stadsrand en een gezellige tavernecultuur waarin de lokale wijnen perfect tot hun recht komen.

Wenen telt meer dan 100 wijntavernes – van de klassieke met buffet en warme gerechten tot verborgen pareltjes tussen de wijngaarden. In deze gezellige stekjes schenken wijnboeren hun jonge, makkelijk drinkbare wijnen van de nieuwste oogst.

De traditie gaat terug tot 1784, toen keizer Jozef II het recht gaf om zelf wijn te schenken in zogenaamde Buschenschanken. De dennentak bij de ingang en het bordje “Ausg’steckt” (we zijn open!) zijn nog altijd herkenbare tekens van deze authentieke tavernes waar de Weense sfeer tot leven komt. Niet voor niets is de Heurigen-cultuur sinds 2019 erkend als immaterieel UNESCO-erfgoed.