De mooiste wijnwandelingen in Oostenrijk

Volg de wijn. In de wijngaarden van Burgenland, langs de Donau, door de kelderstraatjes van Niederösterreick, over de heuvels van Steiermark of rond Wenen.

Een wandeling door zonovergoten wijngaarden, de geur van rijpe druiven in de lucht en wachtend op je bij de finish: Een glas wijn en een stevige Brettljause, boordevol regionale specialiteiten.

In Oostenrijk kun je wandelen in de frisse lucht gemakkelijk combineren met culinaire hoogstandjes. Wandel over schilderachtige paden door gerenommeerde wijngebieden en stop bij lokale wijnmakers die hun beste druppels serveren in gezellige en traditionele wijntavernes.

Burgenland

Van het meer Neusiedl tot het Blaufränkischland en de kelderstraatjes in het zuiden - hier staat de wijn op de voorgrond.

Wijnbouwgebied Burgenland: Krachtige wijnen uit het land van de zon

Midden-Burgenland-Rosalia

In het spoor van de aromatische Blaufränkisch: Tijdens deze wandeling van een uur bieden informatieborden wijnliefhebbers fascinerende inzichten in de wereld van de wijn.

Blaufränkisch pad Horitschon

Zuid-Burgenland

Wandel rond een van de mooiste wijngaarden van Burgenland, door bossen, langs open plekken en mooie kelders.

Csaterberg rondwandeling

Meer Neusiedl

Als je van lange rechte stukken houdt en vogels en zoutpannen in het Nationaal Park Seewinkel wilt ontdekken, dan is deze wandeling echt iets voor jou.

Van Illmitz naar Podersdorf

Niederösterreich

Acht wijngebieden wachten erop om te voet ontdekt te worden en de verfijnde vruchten van de wijnstok te proeven - in de wijnlokalen langs de wandelroutes.

Wijnbouwgebied Niederösterreich: Het grote wijnland aan de Donau

Weinviertel

De twee uur durende wandeling voert door de wijngaarden en kelders. Heerlijke wijnen en uitzicht op kasteel Falkenstein ronden de ervaring af.

Wandeling met de kleine havik

Wachau vallei

Wandeling in etappes langs de Donau door een gebied dat op de Werelderfgoedlijst staat: Een unieke ervaring! Altijd vergezeld van wijnen van wereldklasse!

Werelderfgoedroute

Waldviertel

In de grootste wijnstad van Oostenrijk draait alles om de druif: Wandel door het charmante wijnlandschap, maak kennis met de Langenlois wijngaarden en topwijnen.

Wijnroute Langenlois

Steiermark

Typisch voor Stiermarken: hier wandel je over glooiende en steile wijngaarden, waarvan de beklimmingen worden beloond met prachtige uitzichten en misschien een glas Zuid-Stiermarkse wijn.

Wijnbouwgebied Steiermark: Een geweldig terroir voor Sauvignon Blanc & Co

Zuid-Steiermarken

Het rammelt, ziet eruit als een windmolen en houdt vogels weg van de druiven: de Klapotetz. De themawandeling combineert cultuur met (wijn)genot.

Klapotetz wandelroute

Schilcherland

Met elke stap dichter bij de wijnbelevenis. In de zuidelijke Steiermark verwennen gepassioneerde wijnboeren je met hun (Schilcher)wijnen en Steirische lekkernijen.

Plezierig wandelen

Thermaal en vulkanisch gebied

Wandel door wijngaarden, geniet van het panoramische uitzicht vanaf een uitkijkpunt en stop bij de beste wijnlokalen van de regio.

Wijn- en torenroute

Wenen

Wijngaarden in de stad? Talrijke wijnlokalen met adembenemende uitzichten wachten erop ontdekt te worden door wijnminnende wandelaars.

Wijnbouwgebied Wenen: Oude wijntraditie - nieuwe wijncultuur

Stammersdorf

Via een indrukwekkend hol pad met hoge lösswanden omhoog naar de Obere Jungenberggasse - met uitzicht op de skyline van Wenen en Grüner Veltliner wijnranken.

Van Stammersdorf naar Strebersdorf

Grinzing

Wanneer je de Nussberg bereikt, ligt de skyline van Wenen aan je voeten - met de Donautoren links en de Millenniumtoren rechts van de Donau.

Van Grinzing naar Nussdorf

