Heurigen bij de Neusiedler See
Introduction
Het ondiepe, zouthoudende Neusiedler See is niet alleen het grootste meer van Oostenrijk; het is ook UNESCO-werelderfgoed en een van Europa’s zeldzame steppemeren. Met zijn uitgestrekte rietvelden en indrukwekkende fauna is het een droom voor natuurliefhebbers. De weidse open landschappen werken tegelijk rustgevend en verkwikkend – net als de lokale lekkernijen en huiswijnen in de gezellige, rustieke én moderne wijnlokalen (Heurige en Buschenschänke) rond het meer. Tijd om te ontdekken wat deze charmante plekken te bieden hebben. Ausg'steckt is! (We zijn open!)
De drie wijnbouwgebieden rond de Neusiedler See
Het warme klimaat met veel zon en de gevarieerde bodems rond de Neusiedler See zorgen voor ideale omstandigheden voor verfijnde witte en rode wijnen.
Aan de noordkant van het meer, met zijn stenige zand-leembodems, gedijen de fruitige en kruidige Zweigelt, maar ook Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir en Merlot. Langs het Leithagebirge ten westen van het meer zijn mineraalrijke witte wijnen – waaronder Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay en Neuburger – de sterren van de historische wijngaarden. En dan is er ook nog Ruster Ausbruch: een dessertwijn van topklasse.
Waarom Ausbruch? Ausbruch verwijst naar zoete wijnen die worden gemaakt van druiven met edele rotting. Edele rotting, of “Edelfäule”, wordt veroorzaakt door een schimmel die water uit de druiven onttrekt, waardoor ze verschrompelen als rozijnen. Omdat de bessen stuk voor stuk met de hand worden “uitgebroken”, spreekt men van Ausbruch.
Geselecteerde Buschenschänken en HeurigenRond de Neusiedler See liggen een paar charmante plaatsen, zoals Rust, Mörbisch, St. Margarethen (met de beroemde steengroeve) en Neusiedl, waar culinaire verwennerij volop te vinden is.
Gut Oggau in Oggau
“Burgenlands beste Heuriger 2024” (Falstaff): in de Heuriger am Gut Oggau serveert de familie Tscheppe-Eselböck biologische wijnen met verfijnde regionale gerechten met een internationale twist. Top-sfeer!
Buschenschank Schandl in Rust
In het hart van de historische oude stad van Rust geniet je van stevige seizoensgerechten (zoals Pannonische minestrone) in combinatie met lokale wijnen. Tip: probeer de Furmint. Heerlijk binnenhof!
Rebhof Sommer in Mörbisch
Een kleine, verfijnde kaart met specialiteiten uit Burgenland en huiswijnen die in de gezellige binnenhof nog beter smaken.
Genusslaube in Jois
Hier vind je eigenzinnige, biologisch gecertificeerde regionale gerechten – van moeflon uit het Leithagebirge tot verse geitenkaas – plus heerlijke hapjes in potjes en vegan opties.
Weingut Preschitz in Neusiedl
Klassieke Buschenschankkost (probeer de Nationalpark-worsten!), seizoensgerechten met wilde kruiden en vegan delicatessen van een gecertificeerde kruidenexpert. Heerlijk gevarieerd!
Weingut Eberherr in St. Margarethen
De wijnen komen van het eigen domein en de koude gerechten zijn zowel klassiek als creatief: geniet van Blunzn (bloedworst), zalmmousse, Presswurst en amandel-preismering. Heerlijk binnenhof!!
Weingut Sloboda in Podersdorf
Beachbar-vibes vlak bij het meer: traditionele gerechten ontmoeten experimentele wijnen (probeer de “Wellentänzer”). De “Kostquarett”-proeverij is een perfecte kennismaking met de lokale eet- en wijncultuur.
Weingut Haider in Podersdorf
Huiswijnen uit drie generaties en heerlijke koude hapjes – gemengde schotels, smeersels en gebak – worden geserveerd in een werkelijk prachtige binnenhof.
Weingut zur Dankbarkeit in Podersdorf
Mangalitza-varkensvlees, steppe-rund en lekkere ingelegde groenten worden geserveerd in de binnenhof achter de legendarische herberg. De wijnen zijn stuk voor stuk uitstekend – probeer de Pinot Gris!
Buschenschank Gowerl-Haus in Illmitz
Varkensvlees van de eigen Mangalitza-varkens wordt op allerlei manieren bereid, naast andere regionale specialiteiten, waaronder Illmitzer Leberkäs.
Weingut Guttmann in Weiden am See
De schaduwrijke tuin met oleanders, sinaasappel- en citrusbomen is net zo mooi als het klinkt. De Heuriger-gerechten zijn seizoensgebonden en typisch voor de regio, net als de wijnen.
Lehners BioBuschenSchank zum Rebstöckl in Gols
Van schapenkaas tot lardo op brood: hier worden vers bereide gerechten uit de biologische landbouw geserveerd, met volop vegetarische en vegan opties. Perfect om even te onthaasten!
Gut Oggau in Oggau
“Burgenlands beste Heuriger 2024” (Falstaff): in de Heuriger am Gut Oggau serveert de familie Tscheppe-Eselböck biologische wijnen met verfijnde regionale gerechten met een internationale twist. Top-sfeer!
Buschenschank Schandl in Rust
In het hart van de historische oude stad van Rust geniet je van stevige seizoensgerechten (zoals Pannonische minestrone) in combinatie met lokale wijnen. Tip: probeer de Furmint. Heerlijk binnenhof!
Rebhof Sommer in Mörbisch
Een kleine, verfijnde kaart met specialiteiten uit Burgenland en huiswijnen die in de gezellige binnenhof nog beter smaken.
Genusslaube in Jois
Hier vind je eigenzinnige, biologisch gecertificeerde regionale gerechten – van moeflon uit het Leithagebirge tot verse geitenkaas – plus heerlijke hapjes in potjes en vegan opties.
Weingut Preschitz in Neusiedl
Klassieke Buschenschankkost (probeer de Nationalpark-worsten!), seizoensgerechten met wilde kruiden en vegan delicatessen van een gecertificeerde kruidenexpert. Heerlijk gevarieerd!
Weingut Eberherr in St. Margarethen
De wijnen komen van het eigen domein en de koude gerechten zijn zowel klassiek als creatief: geniet van Blunzn (bloedworst), zalmmousse, Presswurst en amandel-preismering. Heerlijk binnenhof!!
Weingut Sloboda in Podersdorf
Beachbar-vibes vlak bij het meer: traditionele gerechten ontmoeten experimentele wijnen (probeer de “Wellentänzer”). De “Kostquarett”-proeverij is een perfecte kennismaking met de lokale eet- en wijncultuur.
Weingut Haider in Podersdorf
Huiswijnen uit drie generaties en heerlijke koude hapjes – gemengde schotels, smeersels en gebak – worden geserveerd in een werkelijk prachtige binnenhof.
Weingut zur Dankbarkeit in Podersdorf
Mangalitza-varkensvlees, steppe-rund en lekkere ingelegde groenten worden geserveerd in de binnenhof achter de legendarische herberg. De wijnen zijn stuk voor stuk uitstekend – probeer de Pinot Gris!
Buschenschank Gowerl-Haus in Illmitz
Varkensvlees van de eigen Mangalitza-varkens wordt op allerlei manieren bereid, naast andere regionale specialiteiten, waaronder Illmitzer Leberkäs.
Weingut Guttmann in Weiden am See
De schaduwrijke tuin met oleanders, sinaasappel- en citrusbomen is net zo mooi als het klinkt. De Heuriger-gerechten zijn seizoensgebonden en typisch voor de regio, net als de wijnen.
Lehners BioBuschenSchank zum Rebstöckl in Gols
Van schapenkaas tot lardo op brood: hier worden vers bereide gerechten uit de biologische landbouw geserveerd, met volop vegetarische en vegan opties. Perfect om even te onthaasten!
Nationalpark Neusiedler See–Seewinkel
De landschappen van het Nationalpark Neusiedler See–Seewinkel vormen het complete tegenovergestelde van de bergstreken waar Oostenrijk om bekendstaat.
De Pannonische vlakte is vlak, met gevarieerde bodems en uitgestrekte graslanden: wetlands, weiden, rietvelden, droge weiden, zandsteppes en zoutgebieden grijpen als puzzelstukjes in elkaar en bieden leefruimte aan honderden vogelsoorten en indrukwekkende dieren zoals grijze runderen en wilde paarden. Zo ontstaat een uniek ecosysteem dat je nergens anders in het land vindt. Tegelijk is de regio rond de Neusiedler See niet alleen natuur: het is ook een eeuwenoud cultuurlandschap, waarin wijnbouw een centrale rol speelt.
Wilde natuur: in de zogeheten beschermingszones van het natuurpark – natuurgebieden zonder exploitatie – lopen bedreigde huisdierrassen zoals waterbuffels, grijze runderen en witte ezels (ook wel “barokke ezels” genoemd) vrij rond.