Ooievaars, wijn en water: de levendige Heurigen-cultuur rond de Neusiedler See is een culinaire weerspiegeling van het unieke landschap van de regio.

Het ondiepe, zouthoudende Neusiedler See is niet alleen het grootste meer van Oostenrijk; het is ook UNESCO-werelderfgoed en een van Europa’s zeldzame steppemeren. Met zijn uitgestrekte rietvelden en indrukwekkende fauna is het een droom voor natuurliefhebbers. De weidse open landschappen werken tegelijk rustgevend en verkwikkend – net als de lokale lekkernijen en huiswijnen in de gezellige, rustieke én moderne wijnlokalen (Heurige en Buschenschänke) rond het meer. Tijd om te ontdekken wat deze charmante plekken te bieden hebben. Ausg'steckt is! (We zijn open!)