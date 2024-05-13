Two chefs in JRE aprons receiving herb basket from elderly woman, wooden building in the background.
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Hotels met milieukeurmerk en certificeringen in Oostenrijk

Gecertificeerde accommodaties in Oostenrijk nemen bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van energie, mobiliteit, regionale producten en het gebruik van grondstoffen.

Vind je transparante informatie en controleerbare standaarden belangrijk op vakantie? Dan vind je in Oostenrijk een selectie accommodaties met certificeringen, zoals het Österreichisches Umweltzeichen, het EU Ecolabel en Green Key.

Zulke accommodaties geven je houvast bij thema’s als regionale keuken, vervoersmogelijkheden, energievoorziening of het gebruik van grondstoffen. Veel bedrijven laten open zien welke maatregelen ze concreet nemen en welke certificeringen ze hebben.

Ook sommige regio’s zetten in op goed op elkaar aansluitende trein-, bus- en shuttleverbindingen en op concepten om zonder eigen auto onderweg te zijn. Het platform Orte von morgen verzamelt voorbeelden uit steden en modelregio’s in Oostenrijk die verschillende vervoersoplossingen laten zien.

Drie erkende certificeringen voor hotels in Oostenrijk

Certificeringen geven houvast bij de standaarden van accommodaties. In Oostenrijk werken veel bedrijven met erkende certificeringssystemen zoals het Österreichisches Umweltzeichen, het EU Ecolabel en Green Key. De programma’s leggen criteria en controleprocedures vast.

Österreichisches Umweltzeichen

Accommodaties met het Österreichisches Umweltzeichen voldoen aan vastgelegde criteria op het gebied van energie, mobiliteit, grondstoffenbeheer en regionaal aanbod.

Österreichisches Umweltzeichen

EU Ecolabel

Het in heel Europa erkende EU Ecolabel wordt toegekend aan accommodaties die voldoen aan vastgelegde criteria, bijvoorbeeld voor energie, water en milieumanagement.

EU Ecolabel

Green Key

Green Key is een internationaal certificeringsprogramma voor toeristische bedrijven, met criteria voor energie, waterverbruik, afvalbeheer en bedrijfsprocessen.

Green Key

Gecertificeerde hotels

Biohotel Walserstuba in het Kleinwalsertal

Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel met regionale keuken, zonnepanelen en uitzicht op het berglandschap van het Kleinwalsertal.

Biohotel Walserstuba

Boutique Hotel SPIESS & SPIESS in Wenen

4 sterren. Österreichisches Umweltzeichen. Ontbijt met regionale producten en een centrale ligging in de stad.

Boutiquehotel Spiess & Spiess

Hotel Eichingerbauer aan de Mondsee

Dit 4-sterren-superiorhotel met Österreichisches Umweltzeichen heeft een regionale keuken, zonnepanelen, een houtsnipperverwarming en laadpalen voor elektrische auto’s.

Hotel Eichingerbauer

Bio-Natur-Resort Retter in Oost-Steiermark

4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort met biologische keuken, natuurtuin en wellnessruimte.

Bio-Natur-Resort Retter

Biohotel Rupertus in Leogang

Biohotel met Österreichisches Umweltzeichen, regionale keuken, natuurzwembad en wellnessruimte in de bergen van SalzburgerLand.

Biohotel Rupertus

der daberer. das biohotel in het Gailtal

4 sterren. Österreichisches Umweltzeichen en EU Ecolabel. Biohotel met regionale keuken, natuurtuin en wellnessruimte.

der daberer. das biohotel

Hotel Altstadt Vienna in Wenen

Österreichisches Umweltzeichen en EU Ecolabel. Designhotel met kunstcollectie, regionaal ontbijt en een ligging in de Weense wijk Spittelberg.

Hotel Altstadt Vienna

Naturhotel Outside in Matrei

4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen en EU Ecolabel. Hotel met wellnessruimte, regionale keuken en uitzicht op de bergen van Oost-Tirol.

Naturhotel Outside

Wellnesshotels met certificaat

Hotel Schlosspark Mauerbach in het Wienerwald

4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Hotel met wellnessruimte, tuin en een ligging aan de rand van het Wienerwald.

Hotel Schlosspark Mauerbach

Biohotel Leutascherhof bij Seefeld

4 sterren. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel met regionale keuken, natuurlijke materialen en uitzicht op het Tiroolse berglandschap.

Biohotel Leutascherhof

Spa Resort Geinberg in het Innviertel

4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort met thermale baden, wellnessruimte en regionale keuken in het Innviertel in Oberösterreich.

Spa Resort Geinberg

Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt aan de Wilder Kaiser

5 sterren. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel met wellnessruimte, regionale keuken en boerderij aan de Wilder Kaiser.

Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt

Almwellness Hotel Pierer op de Teichalm

4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Hotel met wellnessruimte, regionale keuken en een ligging op de Teichalm in Steiermark.

Almwellness Hotel Pierer

St. Martins Therme & Lodge aan de Neusiedler See

4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Therme met lodge, uitzicht op het meer en een ligging vlak bij Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.

St. Martins Therme & Lodge

Welke maatregelen nemen gecertificeerde hotels?

Veel gecertificeerde accommodaties in Oostenrijk nemen maatregelen op het gebied van energie, grondstoffenbeheer, architectuur of regionale samenwerking. Waar de nadruk ligt, verschilt per bedrijf en per certificeringssysteem.

Energie en grondstoffen

  • vrijwillige CO₂-berekening

  • certificering door externe instanties

  • stroom uit hernieuwbare bronnen

  • biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen

  • regionale leveranciers

  • energiezuinige verlichting

Architectuur en inrichting

  • regionale bouwmaterialen

  • inrichting met hout en andere natuurlijke materialen

  • samenwerking met regionale ambachtsbedrijven

  • combinatie van traditionele en moderne architectuur

Eten en drinken

  • eigen biologische teelt

  • levensmiddelen van regionale biologische bedrijven

  • samenwerking met landbouwbedrijven

  • zelfgemaakte biologische producten

Regionale samenwerking

  • arrangementen voor gasten en inwoners

  • samenwerking met regionale bedrijven

  • projecten met culturele initiatieven

  • voorzieningen voor medewerkers

  • samenwerking met sociale instellingen

Wat vind je in gecertificeerde restaurants?

  • seizoensmenu’s met ingrediënten van de regionale oogst

  • gecertificeerde biologische producten, bijvoorbeeld met het EU-biologisch logo

  • maatregelen voor zuinig gebruik van drinkwater

  • afvalscheiding en recycling

  • portieplanning en compostering

  • groente en fruit uit eigen teelt of van regionale bedrijven

  • trainingen over werkprocessen en het gebruik van grondstoffen

  • zelfgemaakte producten

Waar gaat de reis naartoe?

Regio’s, hotels en nieuwe wegen

Oostenrijk biedt veel mogelijkheden om je vakantie in te richten met aandacht voor regionaal aanbod, mobiliteit en gecertificeerde bedrijven. Daarbij horen tijd in de natuur net zo goed als cultuur, eten en drinken en ontmoetingen met mensen ter plaatse.

Een vakantie bestaat uit veel keuzes en aanbod – van de reis ernaartoe en de accommodatie tot regionale vervoers- en vrijetijdsarrangementen. Gasten, bedrijven en regio’s leggen daarbij elk hun eigen accenten en geven het verblijf op hun eigen manier vorm:

  • De gasten

    Veel reizigers letten bij het plannen van hun vakantie op zaken als trein- en busverbindingen, regionale producten of gecertificeerde accommodaties.

  • De gastheren en gastvrouwen

    Veel bedrijven leggen de nadruk op thema’s als toegankelijkheid, voorzieningen voor medewerkers, regionale samenwerking of energievoorziening.

  • De regio’s

    Verschillende regio’s in Oostenrijk werken met het Österreichisches Umweltzeichen voor bestemmingen. De certificering is gebaseerd op vastgelegde criteria en externe controleprocedures.

Regio’s met Oostenrijks keurmerk

Veelgestelde vragen

Let je bij het kiezen van je accommodatie op gecontroleerde standaarden? Dan bieden deze drie erkende certificaten houvast:

 

Verschillende regio’s in Oostenrijk dragen het Österreichisches Umweltzeichen voor bestemmingen. De certificering is gebaseerd op vastgelegde criteria en externe controleprocedures. Deze vijf regio’s zijn gecertificeerd met het Österreichisches Umweltzeichen:

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