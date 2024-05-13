Gecertificeerde accommodaties in Oostenrijk nemen bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van energie, mobiliteit, regionale producten en het gebruik van grondstoffen.

Vind je transparante informatie en controleerbare standaarden belangrijk op vakantie? Dan vind je in Oostenrijk een selectie accommodaties met certificeringen, zoals het Österreichisches Umweltzeichen, het EU Ecolabel en Green Key.

Zulke accommodaties geven je houvast bij thema’s als regionale keuken, vervoersmogelijkheden, energievoorziening of het gebruik van grondstoffen. Veel bedrijven laten open zien welke maatregelen ze concreet nemen en welke certificeringen ze hebben.

Ook sommige regio’s zetten in op goed op elkaar aansluitende trein-, bus- en shuttleverbindingen en op concepten om zonder eigen auto onderweg te zijn. Het platform Orte von morgen verzamelt voorbeelden uit steden en modelregio’s in Oostenrijk die verschillende vervoersoplossingen laten zien.