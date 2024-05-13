Hotels met milieukeurmerk en certificeringen in Oostenrijk
Introduction
Vind je transparante informatie en controleerbare standaarden belangrijk op vakantie? Dan vind je in Oostenrijk een selectie accommodaties met certificeringen, zoals het Österreichisches Umweltzeichen, het EU Ecolabel en Green Key.
Zulke accommodaties geven je houvast bij thema’s als regionale keuken, vervoersmogelijkheden, energievoorziening of het gebruik van grondstoffen. Veel bedrijven laten open zien welke maatregelen ze concreet nemen en welke certificeringen ze hebben.
Ook sommige regio’s zetten in op goed op elkaar aansluitende trein-, bus- en shuttleverbindingen en op concepten om zonder eigen auto onderweg te zijn. Het platform Orte von morgen verzamelt voorbeelden uit steden en modelregio’s in Oostenrijk die verschillende vervoersoplossingen laten zien.
Drie erkende certificeringen voor hotels in OostenrijkCertificeringen geven houvast bij de standaarden van accommodaties. In Oostenrijk werken veel bedrijven met erkende certificeringssystemen zoals het Österreichisches Umweltzeichen, het EU Ecolabel en Green Key. De programma’s leggen criteria en controleprocedures vast.
Österreichisches Umweltzeichen
Accommodaties met het Österreichisches Umweltzeichen voldoen aan vastgelegde criteria op het gebied van energie, mobiliteit, grondstoffenbeheer en regionaal aanbod.
EU Ecolabel
Het in heel Europa erkende EU Ecolabel wordt toegekend aan accommodaties die voldoen aan vastgelegde criteria, bijvoorbeeld voor energie, water en milieumanagement.
Gecertificeerde hotels
Biohotel Walserstuba in het Kleinwalsertal
Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel met regionale keuken, zonnepanelen en uitzicht op het berglandschap van het Kleinwalsertal.
Boutique Hotel SPIESS & SPIESS in Wenen
4 sterren. Österreichisches Umweltzeichen. Ontbijt met regionale producten en een centrale ligging in de stad.
Hotel Eichingerbauer aan de Mondsee
Dit 4-sterren-superiorhotel met Österreichisches Umweltzeichen heeft een regionale keuken, zonnepanelen, een houtsnipperverwarming en laadpalen voor elektrische auto’s.
Bio-Natur-Resort Retter in Oost-Steiermark
4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort met biologische keuken, natuurtuin en wellnessruimte.
Biohotel Rupertus in Leogang
Biohotel met Österreichisches Umweltzeichen, regionale keuken, natuurzwembad en wellnessruimte in de bergen van SalzburgerLand.
der daberer. das biohotel in het Gailtal
4 sterren. Österreichisches Umweltzeichen en EU Ecolabel. Biohotel met regionale keuken, natuurtuin en wellnessruimte.
Hotel Altstadt Vienna in Wenen
Österreichisches Umweltzeichen en EU Ecolabel. Designhotel met kunstcollectie, regionaal ontbijt en een ligging in de Weense wijk Spittelberg.
Wellnesshotels met certificaat
Hotel Schlosspark Mauerbach in het Wienerwald
4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Hotel met wellnessruimte, tuin en een ligging aan de rand van het Wienerwald.
Biohotel Leutascherhof bij Seefeld
4 sterren. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel met regionale keuken, natuurlijke materialen en uitzicht op het Tiroolse berglandschap.
Spa Resort Geinberg in het Innviertel
4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort met thermale baden, wellnessruimte en regionale keuken in het Innviertel in Oberösterreich.
Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt aan de Wilder Kaiser
5 sterren. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel met wellnessruimte, regionale keuken en boerderij aan de Wilder Kaiser.
Almwellness Hotel Pierer op de Teichalm
4 sterren superior. Österreichisches Umweltzeichen. Hotel met wellnessruimte, regionale keuken en een ligging op de Teichalm in Steiermark.
Welke maatregelen nemen gecertificeerde hotels?Veel gecertificeerde accommodaties in Oostenrijk nemen maatregelen op het gebied van energie, grondstoffenbeheer, architectuur of regionale samenwerking. Waar de nadruk ligt, verschilt per bedrijf en per certificeringssysteem.
Energie en grondstoffen
vrijwillige CO₂-berekening
certificering door externe instanties
stroom uit hernieuwbare bronnen
biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen
regionale leveranciers
energiezuinige verlichting
Architectuur en inrichting
regionale bouwmaterialen
inrichting met hout en andere natuurlijke materialen
samenwerking met regionale ambachtsbedrijven
combinatie van traditionele en moderne architectuur
Eten en drinken
eigen biologische teelt
levensmiddelen van regionale biologische bedrijven
samenwerking met landbouwbedrijven
zelfgemaakte biologische producten
Regionale samenwerking
arrangementen voor gasten en inwoners
samenwerking met regionale bedrijven
projecten met culturele initiatieven
voorzieningen voor medewerkers
samenwerking met sociale instellingen
Wat vind je in gecertificeerde restaurants?
seizoensmenu’s met ingrediënten van de regionale oogst
gecertificeerde biologische producten, bijvoorbeeld met het EU-biologisch logo
maatregelen voor zuinig gebruik van drinkwater
afvalscheiding en recycling
portieplanning en compostering
groente en fruit uit eigen teelt of van regionale bedrijven
trainingen over werkprocessen en het gebruik van grondstoffen
zelfgemaakte producten
Regio’s, hotels en nieuwe wegen
Oostenrijk biedt veel mogelijkheden om je vakantie in te richten met aandacht voor regionaal aanbod, mobiliteit en gecertificeerde bedrijven. Daarbij horen tijd in de natuur net zo goed als cultuur, eten en drinken en ontmoetingen met mensen ter plaatse.
Een vakantie bestaat uit veel keuzes en aanbod – van de reis ernaartoe en de accommodatie tot regionale vervoers- en vrijetijdsarrangementen. Gasten, bedrijven en regio’s leggen daarbij elk hun eigen accenten en geven het verblijf op hun eigen manier vorm:
De gasten
Veel reizigers letten bij het plannen van hun vakantie op zaken als trein- en busverbindingen, regionale producten of gecertificeerde accommodaties.
De gastheren en gastvrouwen
Veel bedrijven leggen de nadruk op thema’s als toegankelijkheid, voorzieningen voor medewerkers, regionale samenwerking of energievoorziening.
De regio’s
Verschillende regio’s in Oostenrijk werken met het Österreichisches Umweltzeichen voor bestemmingen. De certificering is gebaseerd op vastgelegde criteria en externe controleprocedures.