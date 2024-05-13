De mooiste balavonden in Wenen

Weense balavonden: Dansen in een keizerlijke ambiance, genieten van prachtige zalen en culinaire ontdekkingen doen - een cultureel en sociaal hoogtepunt.

Een stukje cultuurgeschiedenis

In keizerlijke tijden dienden baldansen om jongeren kennis te laten maken met de maatschappij. Tegenwoordig draait het bij de meer dan 300 balavonden om plezier, genot en "zien en gezien worden". Hoewel er elke avond meerdere baldansen zijn, is het slim om ruim van tevoren te kiezen en kaartjes te bestellen.

De unieke sfeer wordt gecreëerd door ceremoniële tradities uit de 18e eeuw: dresscode, openingsfanfare, de entree van debutantes, en de uitroep "All waltz!". Deze elementen, samen met dansinstructies, muziekwisselingen, en de middernachtelijke quadrille, brengen het verleden tot leven.

De muziek van hedendaagse artiesten mengt zich met klassieke walsen. Wie zijn danspasjes wil perfectioneren, kan vooraf tips krijgen bij een traditionele dansschool.