Vakmanschap uit Oostenrijk

Handgemaakte producten zijn iets bijzonders. In de ambachtskunst zijn hoogwaardige materialen net zo belangrijk als traditie en een geest van innovatie.

Er zit een zekere magie in het maken van iets met je handen – vervaardigd van hoogwaardige natuurlijke materialen, met oog voor detail en voldoende tijd. Traditioneel vakmanschap heeft een bijzondere plek in Oostenrijk, waarbij veel ambachten erkend zijn als immaterieel cultureel erfgoed. Eeuwenoude kennis, bekwaam handwerk en eerwaardige tradities gaan hand in hand met jeugdige nieuwsgierigheid, innovatie en een sterke verbinding met de regio.