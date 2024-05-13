Klimaatbescherming is ieders verantwoordelijkheid!

Bij duurzame vakanties wordt de verantwoordelijkheid voor mensen, dieren, het milieu en het klimaat idealiter gedeeld door alle deelnemers:

De gasten: Duurzaam reizen betekent het minimaliseren van je CO₂-voetafdruk en tegelijkertijd rekening houden met het welzijn van anderen.

De gastheren: Zij zetten zich in om wederzijds begrip te bevorderen door middel van toegankelijkheid en inclusie, en tegelijkertijd te zorgen voor eerlijkheid voor hun werknemers.

De regio's: Vijf regio's zijn al gecertificeerd met het Oostenrijkse Eco-Label (en het aantal groeit!):