Kerstmarkten in Oostenrijk
In de kersttijd in Oostenrijk kun je je onderdompelen in de onmiskenbare sfeer die kerstmarkten door het hele land verspreiden. De lichtjes fonkelen in de steden, terwijl de geur van glühwein en geroosterde amandelen door de feestelijk versierde steegjes walmt. Voor prachtige paleizen zoals Schönbrunn of Grafenegg beleef je een bijzondere mix van kunstnijverheid, regionale lekkernijen en feestelijke magie.
Op het platteland kun je genieten van authentieke specialiteiten en de warmte van de mensen voelen.
Deze markten zijn meer dan alleen een plek om rond te slenteren - ze creëren bijzondere ervaringen. Je ontdekt er handgemaakte cadeaus en traditionele decoraties. Vooral ver weg van de drukte, in kleine dorpjes, voel je de oorspronkelijke magie van het adventseizoen, ingebed in het winterlandschap.
Kerstwonderland
De kerstmarkt op het Rathausplatz in Wenen is een feest van de kerstverbeelding . Ontelbare kraampjes met handwerk en culinaire lekkernijen, een boom vol harten voor het sfeervol verlichte stadhuis en een uitgebreid kinderprogramma trekken elk jaar talloze bezoekers. Als je niet aan het slenteren bent of aan het genieten bent van de Weense gezelligheid bij de punchkraampjes, kun je een rondje maken op de schaatsbaan of vol ontzag een pad van handgemaakte kerststallen volgen.
De kerstmarkt van Salzburg op de Domplatz en Residenzplatz is net zo stijlvol . De traditionele hutten in het centrum van de barokke oude stad geven de feestelijke locatie een unieke sfeer.
De kerstmarkt in de oude binnenstad van Innsbruck is niet minder romantisch . Begeleid door de klanken van de torenfanfare van het Gouden Dak en met de kruidige geur van glühwein en kastanjes die door de middeleeuwse steegjes zweeft, wordt hier een bijzonder gezellige kerstsfeer gecreëerd.
Sprookjesachtig mooi
Er is bijna niets beters dan in de stemming komen voor Kerstmis in de besneeuwde landschappen van de landelijke regio's van Oostenrijk. Voor velen is de meest charmante adventsmarkt van het land te vinden in St. Wolfgang in het Salzkammergut. Onder het motto "Advent zoals vroeger" kun je de gebruiken en echte kunstnijverheid van dichtbij beleven. Altijd in beeld: de drijvende rode adventskaars op de Wolfgangsee.
Elk jaar vindt er in de Johannesbachklamm bij Würflach in Niederösterreich keen bijzondere adventsmarkt plaats. De grootste versierde kerstboom van Oostenrijk staat meer dan 20 meter hoog voor de wilde en romantische kloof. Bij de open haard kun je je warmen aan meer dan 40 kraampjes en het vakmanschap van glasblazers, houtdraaiers en smeden bewonderen. Er zijn ook lekkernijen uit de regio en natuurlijk peperkoek en punch.
De Salzburger Berg Advent in het Grossarldal is nog traditioneler . Bij fakkel- en kaarslicht is hier een groot aantal kerststallen te zien, die de plaatselijke vereniging van kerststallenmakers maandenlang met de hand heeft gemaakt. De met liefde gemaakte unieke stukken variëren van traditioneel tot modern, van piepklein tot levensgroot.
Keizerlijke glamour
Waar ooit keizers en prinsen verbleven, kun je in de kersttijd veel wonderlijke wezens zien. Zoals de kerstengel in paleis Hellbrunn, die acht meter boven de vijver van het paleis uittorent.De adventsmagie van Hellbrunn in Salzburg is magisch - met een sprookjesbos van 700 naaldbomen, versierd met 10.000 rode kerstballen en feeërieke lichtjes.
De cultuur- en kerstmarkt bij het Schönbrunn Paleis in Wenen ademt keizerlijke flair op zijn best uit. Voor de feestelijke verlichting van het keizerlijke paleis vind je alles wat je kersthart begeert, van traditioneel handwerk zoals houtsnijwerk tot nostalgisch speelgoed en mooie decoratieve voorwerpen.
En voor het paleis Belvedere - ook in Wenen - wacht een heel kerstdorp met creatieve cadeau-ideeën en culinaire ontdekkingen in een barok decor. Voor veel Weners is dit de meest romantische van alle adventsmarkten.
Onze lijst geeft een overzicht van de adventmarkten per deelstaat, maar pretendeert niet volledig te zijn. Niet alle data zijn op dit moment bekend, we werken ze voortdurend bij.
Bad Sauerbrunn: Advent in het kerstboomdorp
30.11. - 22.12.2024, elke zaterdag, zondag
Eisenstadt:
adventsmarkt bij paleis Esterházy
13.12. - 15.12.2024
kerstmarkt Eisenstadt
nog geen datum bekend
Forchtenstein: adventsmarkt op kasteel Forchtenstein
29.11. - 01.12.2024
Lackenbach: Adventsmarkt op kasteel Lackenbach
06.12. - 08.12.2024
Neuhaus am Klausenbach: Advent op kasteel Tabor
nog geen datum bekend
Rust : Rust Advent Mile
22.11. - 22.12.2024, telkens van vrijdag tot zondag
Stadtschlaining : Middeleeuwse kerstmarkt
01.12.2024
St. Margarethen: Kerstmarkt
nog geen datum bekend
Bad Kleinkirchheim: Kirchheimeradventsroute
30.11. - 21.12.2024, elke zaterdag en op 13 en 20.12.
Feistritz ob Bleiburg: Petzen kerstmarkt op 1.700m
07.12. - 21.12.2024, elke zaterdag en op 08.12.
Hüttenberg: adventsmagie in de Knappenbergmijn
08.12.2024
Katschberg: Katschberg adventsroute
29.11. - 25.12.2024, elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Klagenfurt: Klagenfurt kerstmarkt op Neuer Platz
Nog geen datum bekend
Launsdorf: adventsmarkt op kasteel Hochosterwitz
07.12. - 08.12.2024
Mallnitz: Mallnitz berg advent
29.11. - 22.12.2024, elke vrijdag tot zondag
St. Veit an der Glan: "Lust auf Weihnacht"
Nog geen datum bekend
Villach / regio Villach: Advent in Villach
15.11. - 24.12.2024
Wörthersee: Advent aan de Wörthersee
Maria Wörth: Romantische Kerk Advent Maria Wörth
23.11. - 22.12.2024, zaterdag en zondag
Pörtschach: Stille Advent aan het meer
23.11. - 22.12.2024, vrijdag t/m zondag
Pyramidenkogel: Advent boven de wolken op de Pyramidenkogel
22.11. - 22.12.2024, vrijdag t/m zondag
Velden : Velden Advent
22.11. - 23.12.2024, vrijdag t/m zondag en 23.12.
Aggsbach Dorf: Kunstnijverheidsmarkt bij de kasteelruïne Aggstein
01.11. - 17.11.2024, vrijdag t/m zondag
Baden bei Wien: Advent in het park - Baden FAIRzaubert
20.11. - 22.12.2024, woensdag t/m zondag
Dürnstein : Wachau Advent op kasteel Dürnstein
07.12. - 22.12.2024, zaterdag en zondag
Eggenburg : Eggenburger Adventzauber
nog geen datum bekend
Ebreichsdorf: Adventzauber im Schlosspark Ebreichsdorf
nog geen datum bekend
Grafenegg : Grafenegg Advent bij Schloss Grafenegg
05.12. - 08.12.2024
Großweikersdorf: Christkindlmarkt Großweikersdorf
nog geen datum bekend
Krems : Kremser Adventzauber
21.11. - 23.12.2024
Litschau: Litschau Advent "Van huis tot huis"
Nog geen datum bekend
Mostviertel: Advent op de Cider- en IJzerweg
30.11. - 15.12.2024, Flaming Christmas
23.11. - 15.12.2024, Sparkling Village Christmas
Perchtoldsdorf: Kerstmarkt in Kirchenbergl
nog geen datum bekend
Retz : Advent "drüber & drunter" in Retz
nog geen datum bekend
Rosenburg: Waldviertler Christkindlmarkt op kasteel Rosenburg
23.11. - 08.12.2024, elke zaterdag en zondag
Schiltern:
Adventsmarkt op kasteel Schiltern
Nog geen datum bekend
Kittenberger's adventsmagie in de tuin
Nog geen datum bekend
Bad Ischl: Kerstmarkt van de ambachtslieden van Ischl
22.11. - 22.12.2024
Garsten: Garsten Advent
30.11. - 08.12.2024, zaterdag en zondag
Kirchdorf am Inn: Kerstmarkt Schloss Katzenberg
12.12. - 15.12.2024
Kirchdorf an der Krems: Kirchdorfer Adventzauber
06.12. 2024
Linz: Advent in Linz
Kerstmarkt op het hoofdplein van Linz
23.11. - 24.12.2024
Kerstmarkt in de Volksgarten van Linz
23.11. - 23.12.2024
Advent in de kathedraal
23.11. - 22.12.2024, dinsdag t/m zondag
Mondsee: Advent in Mondsee
22.11. - 22.12.2024, vrijdag t/m zondag
Pettenbach im Almtal: kerstmarkt in Pettenbach
08.12.2024
Steinbach an der Steyr: Steinbach adventsmarkt
01.12. - 22.12.2024, elke zaterdag, zondag
Steyr : Advent in de Christkindlregion Steyr
Kerstmarkt "Altstadt Steyr"
22.11. - 22.12.2024, woensdag t/m zondag
Christkindlmarkt Promenade
22.11. - 22.12.2024, vrijdag t/m zondag
Traunsee: Advent aan de Traunsee
GmundenAdvent
29 november - 22 december 2024, vrijdag t/m zondag
Kerst in Traunkirchen
07 - 08 december 2024
Traunkirchen" (salzkammergut.at)
Vöcklabruck: Middeleeuwse adventsmarkt in het park
nog geen datum bekend
Wels: Welser Weihnachtswelt
15.11. 2024, start Welser Weihnachtswelt
Wolfgangsee: Wolfgangsee Advent
St. Wolfgang
22.11. - 22.12.2024, woensdag tot zondag
Altenmarkt-Zauchensee: Altenmarkt adventsmarkt
23.11. - 21.12.2024, zaterdag, zondag en 28.11.
Bad Hofgastein: Advent in Bad Hofgastein
nog geen datum bekend
Fuschl am See: Advent in de dorpen van de regio Fuschlsee
nog geen datum bekend
Goldegg: Goldegg Advent
14.12. - 22.12.2024, elke zaterdag en zondag
Grossarl : Salzburger Berg Advent in het Grossarldal
22.11. - 22.12.2024
Grödig-St. Leonhard: Adventsmarkt St. Leonhard
nog geen datum bekend
Hallein: Kerstmarkt Hallein
15.11. - 22.12.2024, vrijdag t/m zondag.
Mauterndorf: Adventsmarkt op kasteel Mauterndorf
07.12. - 15.12.2024, zaterdag en zondag
Obertauern: Tauernadvent
nog geen datum bekend
Radstadt: Radstädter Bergadvent op het stadsplein
30.11. - 22.12.2024, zaterdag en zondag alsook 26 - 27.12.
Saalfelden Leogang: Advent in Saalfelden Leogang
nog geen datum bekend
Salzburg: Advent in Salzburg
Historischer Christkindlmarkt am Domplatz
21.11.2024 – 01.01.2025
Adventmarkt im Burghof der Festung Hohensalzburg
22.11. – 22.12.2024, jeweils Freitag bis Sonntag
Hellbrunner Adventzauber im Schloss Hellbrunn
21.11. – 24.12.2024, jeweils Dienstag bis Sonntag und 23.12.
Weihnachtsmarkt am Mirabellplatz
21.11. - 24.12.2024
Sternadvent mit Wintermarkt
21.11.2024 - 06.01.2025
Salzburger Saalachtal: Bergweihnacht in Maria Kirchental bei Lofer
Salzburger Seenland:
Henndorf am Wallersee: Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl
15.11.2024 – 06.01.2025
Mattsee: Adventmarkt am See
07.12. - 22.12.2024, jeweils Samstag und Sonntag
Werfen: Adventmarkt auf Burg Hohenwerfen
30.11. - 01.12.2024, jeweils Samstag und Sonntag
Wolfgangsee: Wolfgangseer Advent
St. Gilgen und Strobl
22.11. – 22.12.2024, jeweils Donnerstag bis Sonntag
Zell am See:
Zeller Sternenadvent Markt
noch kein Termin bekannt
Sternenadvent Markt am Zeller See
21.11. - 22.12.2024, jeweils Donnerstag bis Sonntag sowie täglich 23. - 31.12.
Sternenadvent Markt auf der Burg Kaprun
noch kein Termin bekannt
Admont: Admonter Adventmarkt
13.12. - 15.12.2024
Bad Gleichenberg: Adventmarkt
01.12. - 22.12.2024, jeweils Sonntag
Bruck an der Mur: Christkindlmarktl am Brucker Schlossberg
noch kein Termin bekannt
Fürstenfeld: Fürstenfelder Weihnachtsmarkt
noch kein Termin bekannt
Graz: Advent in Graz
Aufsteiern Weihnachtsmarkt am Schlossberg
22.11. – 22.12.2024, jeweils Freitag bis Sonntag
Christkindlmarkt am Hauptplatz
22.11. – 24.12.2024
Adventmarkt im Joanneumsviertel mit Kunsthandwerk
22.11. – 23.12.2024
Christkindlmarkt im Franziskanerviertel
22.11. – 24.12.2024
Leoben: Leobener Christkindlmarkt
22.11. - 23.12.2024
Mariazell: Mariazeller Advent
21.11. - 22.12.2024, jeweils Donnerstag bis Sonntag
Schladming: Advent am Talbach
22.11. - 15.12.2024, jeweils Freitag bis Sonntag
Adventzauber in der Talbachklamm
30.11. und 14.12.2024
Vorau: Joglland Advent g’spian im Freilichtmuseum Vorau
14.12. - 15.12.2024
Zeltweg: Farracher Advent
05.12. - 08.12.2024
Achensee: AchenSee Weihnacht
noch kein Termin bekannt
Tiroler Bergweihnacht im Heimatmuseum Sixenhof
28.11. - 29.12.2024
Hall in Tirol: Haller Adventmarkt
22.11. - 24.12.2024
Innsbruck:
Christkindlmarkt in der Altstadt – der traditionelle Markt
15.11. - 23.12.2024
Christkindlmarkt Hungerburg – der Panoramamarkt
22.11.2024 - 06.01.2025
Christkindlmarkt in der Maria-Theresien- Straße – der moderne Markt
25.11.2024 - 06.01.2025
Christkindlmarkt am Marktplatz – der Familienmarkt
15.11. - 23.12.2024
Christkindlmarkt St. Nikolaus – der besinnliche Markt
22.11. - 23.12.2024
Christkindlmarkt Wilten – der kunstvolle Markt
22.11. - 23.12.2024
Kufstein:
Weihnachtszauber auf der Festung
24.11. – 22.12.2024, jeweils Samstag und Sonntag
Weihnachtsmarkt im Stadtpark
24.11. – 22.12.2024, jeweils Mittwoch bis Sonntag
Lienz: Lienzer Advent
22.11. – 24.12.2024
Olympiaregion Seefeld:
Seefeld: Romantischer Weihnachtsmarkt in Seefeld
29.11.2024 - 06.01.2025
Leutasch: Leutascher Kapellenadvent
29.11. - 21.12.2024, jeweils Freitag und Samstag
PillerseeTal: Magischer Advent - Christkindldorf am See
30.11. – 08.12.2024, jeweils Samstag und Sonntag
Rattenberg: Rattenberger Advent
22.11. – 22.12.2024, jeweils Freitag bis Sonntag
Schwaz: Schwazer Advent
noch kein Termin bekannt
St. Johann in Tirol: St. Johanner Weihnachtsmarkt
29.11. – 24.12.2024, jeweils Freitag bis Sonntag
Zillertal:
Mayrhofen: Mayrhofner Advent am Waldfestplatz
30.11. - 21.12.2024, jeweils Freitag bis Sonntag
Tux-Finkenberg: Tuxer Advent für Familien
01.12.2024
Zell-Gerlos: Zeller Weihnachtsmarkt
14. - 15.12.2024
Bludenz: Bludenzer Christkindlemarkt
28.11. - 24.12.2024
Bregenz: Bregenzer Weihnacht
15.11. - 23.12.2024
Dornbirn: Christkindlmarkt Dornbirn
22.11 - 23.12.2024
Feldkirch: Weihnachtsmarkt Feldkirch
29.11. - 24.12.2024
Schwarzenberg: Schwarzenberger Adventmarkt
29.11. - 30.11.2024
Adventmarkt und Weihnachtsschau in den Blumengärten Hirschstetten
24.11. - 22.12.2024
Altes AKH Weihnachtsdorf
15.11. – 23.12.2024
36. Altwiener Christkindlmarkt Freyung
15.11. - 23.12.2024
Am Hof Adventmarkt
15.11. – 23.12.2024
Adventmarkt im Palais Liechtenstein
15.11. - 23.12.2024
Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
08.11.2024 - 06.01.2025
Museums Quartier - Wintergarten im MQ
noch kein Termin bekannt
Schloss Belvedere Weihnachtsdorf
15.11. – 31.12.2024
Weihnachtsmarkt am Spittelberg
16.11. – 23.12.2024
Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz
13.11. – 31.12.2024
Weihnachtsmarkt am Stephansplatz
08.11. – 26.12.2024
Art Advent: Kunst und Handwerk am Karlsplatz
15.11. - 23.12.2024
Wiener Weihnachtstraum am Christkindlmarkt - Rathausplatz
16.11. - 26.12.2024
Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark
noch kein Termin bekannt
Wintermarkt am Riesenradplatz - Prater
16.11.2024 – 06.01.2025
Alm Advent im Messezentrum - Prater
21.11. - 20.12.2024
Ottakringer Weihnachtszauber
noch kein Termin bekannt