Kerstmarkten in Oostenrijk

Tijdens de advent lichten de kerstmarkten in de stad en op het platteland op met feestelijke geuren en glamour. Wandel, geniet en verwonder je samen.

In de kersttijd in Oostenrijk kun je je onderdompelen in de onmiskenbare sfeer die kerstmarkten door het hele land verspreiden. De lichtjes fonkelen in de steden, terwijl de geur van glühwein en geroosterde amandelen door de feestelijk versierde steegjes walmt. Voor prachtige paleizen zoals Schönbrunn of Grafenegg beleef je een bijzondere mix van kunstnijverheid, regionale lekkernijen en feestelijke magie.

Op het platteland kun je genieten van authentieke specialiteiten en de warmte van de mensen voelen.

Deze markten zijn meer dan alleen een plek om rond te slenteren - ze creëren bijzondere ervaringen. Je ontdekt er handgemaakte cadeaus en traditionele decoraties. Vooral ver weg van de drukte, in kleine dorpjes, voel je de oorspronkelijke magie van het adventseizoen, ingebed in het winterlandschap.