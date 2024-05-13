Weense koffiehuizen en hun cultuur
Het koffiehuis
Je moet het "ervaren" hebben om het te begrijpen. De schrijver Stefan Zweig beschreef het als een "instituut van een speciaal soort dat met geen enkel ander in de wereld kan worden vergeleken". En inderdaad, het koffiehuis heeft een heel eigen sfeer, een oervorm van gezelligheid. Omdat de Weense koffiehuiscultuur zo uniek en vol verhalen is, heeft UNESCO deze in 2011 erkend als immaterieel cultureel erfgoed.
Wat kenmerkt een Weens koffiehuis?
Nergens anders wordt koffie geserveerd op een zilveren schotel, altijd met een glas water en een discrete koffielepel. De interieurs van weleer - marmeren tafels, gestoffeerde banken en de Thonet-stoel - zijn een ander herkenbaar kenmerk dat je vandaag de dag nog steeds kunt vinden in traditionele etablissementen.
Naast de traditionele koffiehuizen is er ook de nieuwe golf van Koffiebars, waar de koffiebonen de echte sterren zijn. Ze trekken koffieliefhebbers aan voor wie koffie veel meer is dan alleen een drankje.
Mensen die alleen willen zijn, maar behoefte hebben aan gezelschap, gaan in een koffiehuis zitten.Alfred Polgar
Weense koffiehuizen vol geschiedenis
Café Central
De prachtige Central was de tweede woonkamer van schrijver Peter Altenberg, en niet alleen voor hem: intellectuelen en kunstenaars kwamen hier samen.
Café Sperl
Kranten, biljarttafels en een 19e-eeuws interieur: De Sperl bij de Naschmarkt brengt je terug naar het oude Wenen. Live pianomuziek op zondag!
Café Sacher
Café Bel Étage is een must voor de legendarische Sacher-taart én de sfeer: kroonluchters, rood fluweel, wit marmer.
Café Prückel
Origineel interieur uit de jaren 1950 ontmoet Art Nouveau: de sfeer in de Prückel aan de Ringstrasse is uniek. Naast gebak ook een goede Weense keuken!
Café Prückel
Beroemdheden uit de zakenwereld en politiek genoten hier altijd van koffie met gebak of de verfijnde Weense keuken in het grootste café van Wenen.
Als ik niet in Café Central ben, dan ben ik er wel naar op weg.Peter Altenberg
Het Weense koffiehuis als huiskamer voor de kunsten
Sigmund Freud deed het, net als Andy Warhol, Gustav Klimt en Oskar Kokoschka: ze brachten allemaal ontelbare uren door in Weense koffiehuizen. Gasten kwamen en gingen, speelden schaak, kaart of biljart, lazen de krant of bespraken wereldgebeurtenissen of hun eigen ideeën.
Veel kunstenaars en schrijvers gebruikten het koffiehuis als een tweede woonkamer en sommigen lieten er zelfs hun post naartoe sturen. Het waren ontmoetingsplaatsen waar mensen zoals zij konden ontsnappen aan de kleine, koude en donkere flats die rond de eeuwwisseling gebruikelijk waren. Café Griensteidl bijvoorbeeld, dat vandaag de dag niet meer bestaat, was in 1890 de favoriete ontmoetingsplaats van een groep Weense schrijvers onder de naam Jung-Wien, rond Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus en Arthur Schnitzler. Er werden zelfs hele boeken geschreven in het koffiehuis!
En vandaag? Het Weense koffiehuis is en blijft een instituut. Het is nog steeds een plek waar de meest uiteenlopende mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een kopje koffie of een Weißer Spritzer, om te discussiëren en te genieten van goed gezelschap. Tegenwoordig is de kans het grootst dat gasten politici ontmoeten in de Zum Schwarzen Kameel, kunstenaars en kunststudenten in het Café Prückel (tegenover het MAK) of acteurs in het Café Landtmann vlak naast het Burgtheater. Het koffiehuis wordt nog steeds gezien als een verlengstuk van de eigen woonkamer - als een plek voor een korte (of langere) pauze. In de zomer bieden veel cafés ook zitplaatsen aan in de zogenaamde "Schanigarten" voor het café - genoemd naar de café-eigenaar Gianni Tarroni, die er in de keizertijd mee begon.
De geschiedenis van koffiehuizen in Wenen
In 1683 probeerde het Ottomaanse Rijk opnieuw Wenen te veroveren. Deze epische strijd werd uitgevochten door het Heilige Roomse Rijk, onder leiding van de Habsburgse Monarchie en Polen-Litouwen. Na de nederlaag van het Ottomaanse leger vond een Poolse generaal in hun verlaten kamp zakken met onbekende bonen. Aanvankelijk dacht men dat het kamelenvoer of zelfs kamelenmest was, maar de generaal experimenteerde met het bittere brouwsel, voegde suiker en melk toe, en creëerde uiteindelijk koffie. De drank werd zo populair dat er tegen 1685 al koffiehuizen in heel Wenen waren, en zo werd de beroemde Weense koffiehuiscultuur geboren. In de jaren 1910 beleefde deze cultuur haar hoogtepunt met zo'n 600 koffiehuizen in de stad.
Wenen: de koffiehuizen van de nacht
Café Korb (tot 00:00)
"Als je de Korb niet kent, ken je Wenen niet", luidt het gezegde. De trendy ontmoetingsplaats van de excentrieke Susanne Widl met een kunstlounge en evenementen in de kelder.
Café Engländer (tot 1:00 uur)
Een populaire ontmoetingsplaats voor krantenlezers en nachtbrakers. Met rustige hoekjes voor lange gesprekken en een levendige bar voor feestjes.
Klein café (tot 2:00 uur)
Een klein juweeltje op de pittoreske Franziskanerplatz op slechts een paar vierkante meter voor de "Fluchtachterl".
Klassieke koffiehuizen in de deelstaten
Wenen mag dan het bolwerk van koffiehuizen zijn, er zijn ook pareltjes van koffiehuiscultuur in de provincies: het Café Tomaselli in Salzburg, is het oudste koffiehuis van het land, met een geschiedenis die teruggaat tot ongeveer 1700, waar intellectuelen elkaar ontmoetten om kranten te lezen, te discussiëren of te schaken. Café Traxlmayer in het centrum van Linz werd ontworpen door een leerling van Otto Wagner. De liefde voor kunst wordt hier beleefd: lezingen en concerten kenmerken het etablissement net zo goed als de heerlijke Linzer Torte. In Graz, direct aan de oever van de rivier de Mur, ligt Hotel Weitzer met het nostalgische Café Weitzer. Zoals het een koffiehuis betaamt, serveert het strudel met appel en kwark. Café Central in Innsbruck biedt een verscheidenheid aan koffiespecialiteiten. De oude Weense koffiehuisflair, de centrale ligging en de uitstekende keuken dragen bij aan de sfeer.
Nieuwe generatie koffiehuizen in Wenen
Kaffemik
Het minimalistische café met eigen branderij in het 7e district staat voor vooruitstrevende creaties zoals Colombiaanse koffie met banaan en gist.
Koffiefabriek
Direct verhandelde biologische koffie uit eigen branderij - ook cafeïnevrij - is verkrijgbaar in de strak vormgegeven koffiebar in het 4e arrondissement.
Balthasar koffiebar
Deze lichte koffiebar in het 2e district is alleen al vanwege de Marzocco-machine een bezoek waard. Thee, biologische limonades en wijnen worden ook geserveerd.
Jonas Reindl
"Van boerderij tot kopje: In het 7e, 8e en 9e arrondissement worden talrijke koffiesoorten uit de eigen branderij geserveerd in een gezellige sfeer.
Trendy cafés in de deelstaten
Op steeds meer plekken vind je koffiebars die de Kunst van koffie naar een hoger plan tillen. Zoals in Salzburg, waar de door een familie gerunde branderij en koffiehuis 220 graden naam maakt. In drie filialen bereiden barista's vers gebrande koffie uit het hoogland. Biologisch geteelde, rechtstreeks verhandelde koffie in talrijke variëteiten - inclusief handgebrouwen filterkoffie - is verkrijgbaar in Graz in de filialen van Barista's. In Linz moet je een bezoek brengen aan De Bruckner: het café, vernoemd naar de beroemde componist, heeft een nieuw en modern interieur in een historisch gebouw direct aan het hoofdplein. Geurige koffiecreaties van gebrande groene koffiebonen zijn verkrijgbaar bij Coffeekult in Innsbruck, een familiebedrijf dat is erkend voor zijn duurzaamheid.
Kleine koffie lexicon
Häferl koffie
Filterkoffie in een Häferl (grotere kop met handvat) met een hoog melkgehalte
Melange
Half koffie, half melk
Weense melange
Melange geserveerd met opgeschuimde melk
Kleine zwarte koffie (ook bekend als kleine mokka)
Eenvoudige mokka in een kleine kom
Grote zwarte (ook bekend als grote mokka)
Dubbele mokka in een grote kom
Americano
Een kleine zwarte koffie wordt verlengd met dezelfde hoeveelheid heet water
Single shot
Espresso, heet water en veel slagroom
Kapuziner
Kleine mokka met een paar druppels room
Franciscaans
Kleine mokka, heet water, warme melk en slagroom (slagroom)
Fiaker
Grote mokka in een glas met veel suiker en een borrelglaasje slivovitz of rum
Ijskoffie
Espresso, koude melk, 2 bolletjes vanille ijs