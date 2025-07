De Oostenrijkse modewereld

De Oostenrijkse modescene groeit - en blijft verrassen met haar diversiteit. Er ontstaan voortdurend nieuwe labels, studio's en pop-up stores in steden als Wenen, Graz en Linz. Jonge ontwerpers richten zich op originele concepten, duurzame materialen en een stijl die houding uitstraalt.

Een voorbeeld is Arthur Arbesser, geboren in Wenen en nu woonachtig in Milaan. Zijn creaties zijn geïnspireerd door grootheden als Klimt, Schiele, Koloman Moser en Otto Wagner. Lena Hoschek, bekend om haar retro dirndls, kleedt Dita Von Teese en mengt nostalgie met de tijdgeest in haar ontwerpen. Marina Hörmanseder combineert leer met een sterke vormentaal - haar korsetten zijn zelfs gedragen door Lady Gaga. Peter Pilotto, wiens opvallende prints popiconen als Beyoncé in hun ban hielden, is al even internationaal bekend. Maar ook buiten de grote namen groeit er een spannende scene. Susanne Bisovsky ensceneert Weense chic met theatrale weelde, Emil Gampe ontwikkelt buitengewone mode met artistieke verfijning. En Romana Zöchling combineert mode met kunst bij FERRARI ZÖCHLING - haar collecties, geproduceerd in Wenen, worden gecreëerd in samenwerking met beeldende kunstenaars.

Wat verbindt al deze ontwerpers? Een creatieve touch, de moed om innovatie te omarmen en diepe wortels in de Oostenrijkse manier van leven. Tussen vakmanschap, individualiteit en internationale flair gedijt mode die er niet alleen goed uitziet maar ook een verhaal vertelt.