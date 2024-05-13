Donkere pompoenpitolie uit Steiermark, pittige bergkaas uit Vorarlberg, sappig spek uit Tirol: Elke regio heeft zijn eigen culinaire schatten.

De bodem als schatkamer

De landschappen van Oostenrijk zijn net zo divers als de producten die hier gedijen - tussen boomgaarden, moestuinen, alpenweiden en langs rivieroevers. Deze groeien op voedselrijke, vruchtbare bodems, waar eerlijke voedingsmiddelen van hoge kwaliteit gedijen. De mensen die deze producten verbouwen, verzorgen, oogsten en behandelen ze als kleine schatten en dat zijn ze ook.

Opmerkelijk is het aanzienlijke aandeel biologische producten dat in het hele land wordt verbouwd, geproduceerd en verwerkt - van kaas tot brood en wijn. Oostenrijk behoort tot de top in Europa wat betreft biologische landbouw. Biologische producten smaken beter en zijn goed voor de natuur door het behoud van erfzaden en vergeten diersoorten. Lang leve de diversiteit!

Deze diversiteit wordt ook weerspiegeld in de culinaire specialiteiten waar het land ver over de grenzen bekend om staat. Die gaan we hier verkennen.