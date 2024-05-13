Paastradities en Paasmarkten in Oostenrijk 2026
Paastradities in de stad en op het platteland
Introduction
Velen zeggen dat Pasen de mooiste tijd van het jaar is. Het is zeker en vast de kleurrijkste tijd. In heel Oostenrijk worden tradities gekenmerkt door felgekleurde paaseieren, de eerste lentebloemen en zorgvuldig gebonden palmtakken, die op Palmzondag in de kerk worden gezegend. Samen versieren en knutselen creëert vrolijke momenten en brengt generaties samen.
Op paaszondag is de paashaas druk bezig met het verstoppen van kleurrijke eieren, chocolade en kleine cadeautjes in huizen en tuinen, zodat kinderen vol enthousiasme op paaseierenjacht kunnen gaan. Volwassenen kunnen genieten van seizoensgebonden lekkernijen zoals malse paaslammetjes en "Reindling" taart.
In de aanloop naar Pasen komen de Oostenrijkse marktpleinen tot leven. Of het nu gaat om beschilderde eieren, versierde boeketten van boswilg en handgesneden beeldjes laten de diversiteit van het Oostenrijkse ambachtelijke vakmanschap zien.
De paastijd in Oostenrijk combineert op levendige wijze traditie en het ontwaken van de lente. Kunstzinnig handwerk, regionale paasspecialiteiten en levendige traditeis maken van Pasen een feest voor alle zintuigen.
Let op!
Onze lijst geeft een overzicht van paasmarkten per provincie, maar is niet volledig. Aangezien er altijd wijzigingen in de data kunnen optreden, raden we je aan om ook de website van de betreffende regio's te raadplegen of rechtstreeks contact op te nemen met de plaatselijke toeristenbureaus.
Burgenland
Paasmarkt aan kasteel Forchtenstein
28.03.2026 - 29.03.2026
Paasmarkt in Gols
28.03.2026
Paashaaswonderland in Rotenturm a.d. Pinka
27.03.2026 - 06.04.2026
Karinthië
Paasmarkt op de Neuer Platz in Klagenfurt am Wörtersee
19.03.2026 - 04.04.2026
Paasmarkt op het kerkplein in Villach
26.03.2026 - 04.04.2026
Paasmarkt in Velden
28.03.2026 - 06.04.2026
Paasmarkt op de Pyramidenkogel
28.03.2026 - 06.04.2026
Niederösterreich
07.03.2026 - 06.04.2026
Paasmarkt aan kasteel Rosenburg
21.03 - 22.03.2026 & 28.03 - 29.03.2026
Oberösterreich
Paasmarkt aan Burg Kreuzen
21.03.2026 - 22.03.2026
Pasen aan kasteel Weinberg in Kefermarkt
21.03.2026 - 22.03.2026
Paasmarkt Salzkammergut Laakirchen
14.03.2026 - 15.03.2026
Paasmarkt in Freilichtmuseum Stehrerhof
21.03.2026 - 22.03.2026
Paasmarkt kasteel Traun
28.03.2026 - 29.03.2026
SalzburgerLand
Paasmarkt in het Salzburger Freilichtmuseum in Großmain
28.03.2026
Paasmarkt op Gut Aiderbichl in Henndorf
21.03.2026 - 06.04.2026
Stiermarken
Paashaasmarkt en paashaasdorp Fischbach
22.03.2026 - 14.04.2026
Paastentoonstelling op kasteel Farrach
13.03.2026 - 15.03.2026
Paastentoonstelling kasteel Kornberg
28.02.2026 - 05.04.2026
Paasmarkt Fürstenfeld
21.03.2026 - 04.04.2026
Tirol
Paasmarkt Hall in Tirol
27.03.2026 - 28.03.2026
Paaslente Innsbruck
27.03.2026 - 06.04.2026
Pasen in Kitzbühel
27.03.2026 - 12.04.2026
Paasmarkt Kufstein
03.04.2026 - 04.04.2026
Vorarlberg
Paasmarkt in Dornbirn
20.03.2026
Wenen
Paasmarkt Am Hof
20.03.2026 - 06.04.2026
Oud-Weense paasmarkt aan de Freyung
20.03.2026 - 06.04.2026
Paasmarkt Schloss Schönbrunn
25.03.2026 - 19.04.2026
Paastradities in het hele landIn verschillende regio's in Oostenrijk behoort Pasen tot een van de vaste rituelen. Palmezelprocessies, paasvuur, vliegende klokken en felgekeleurde eieren brengen Pasen tot leven - tussen levende tradities, gemeenschap en het begin van de lenten.
Palmezel
Wie met Pasen het SalzburgerLand bezoekt, zal veel traditionele gebruiken tegenkomen, zoals de palmezelprocessies in Puch bij Salzburg. Om de intocht van Jezus in Jeruzalem na te spelen, worden houten ezels ("Palmesel") met een Christusfiguur op hun rug door de stad gedragen. De "Palmesel" in Puch dateert uit de 17e eeuw. Elk jaar op Palmzondag dragen vier jonge mannen van de plaatselijke klederdrachtvereniging de ruim 100 kilo zware ezel door het dorp. De ezel is versierd met een hoofdstel van cypraeidae (weekdieren) en een Christusbeeld met een palmtak.
Paasvuren
Paasvuren zijn een andere oude traditie. Tijdens de paasperiode verlichten ze nog steeds de nachthemel in delen van Salzburg, Stiermarken en Karinthië. Gedurende meerdere weken worden torenhoge houten constructies gebouwd, die vaak tien meter hoog zijn. De paasvuren worden in de nacht voor Paaszondag aangestoken.
Net als veel andere paastradities heeft deze tradtie heidense wortels, maar tegenwoordig wordt het paasvuur gezien als een symbool van vreugde voor de verrijzenis van Jezus.
Vliegende bellen
Tijdens de Goede Week zwijgen de kerkklokken. Volgens de legende vliegen ze op Witte Donderdag naar Rome en luiden ze pas weer op Paaszondag. De taak van de kerkklokken wordt in deze periode overgenomen door de "Ratscherbaum". Ratschen zijn van hout gemaaktr instrumenten die een ratelend geluid maken. Kinderen trekken met trommelratschers door het dorp, zeggen versjes voor en zingen liedjes, begeleid door het gekletter van hun ratschers.
Paaseieren verven
Het verven van paaseieren is een eeuwenoude traditie in heel Oostenrijk, die teruggaat tot de 12e of 13e eeuw. In de Lungau regio hebben de inwoners een speciale manier om eieren te versieren, het zogenaamde "Grawirlacheier". Deze prachtige eieren worden gemaakt door een gekookt ei op een linnen doek te leggen, bedekt met "Grawirlach" (kervel), "Kasbleamen" (krokussen) en uienschillen. Het ei wordt vervolgens ingepakt, de uiteinden van het doek worden vastgeboden en het ei wordt enkele minuten in eierverf gelegd. Deze techniek resulteert in delicate, unieke patronen op de eieren.
Paastradities in heel OostenrijkSymbolische gebaren staan tijdens de paastijd in Oostenrijk centraal. Versierde eieren, vieringen en kleurrijke heilige paasgraven tonen hoe tradities tot op vandaag worden doorgegeven.
Sinatzer paaseieren
Deze eieren worden bijzonder artistiek versierd. Met een mes worde fijne patronen in de verf gekrast. Het is een eeuwenoude ambacht die veel vaardigheid eist.
Palmwijding en herrijzenisfeest
De abdij van Klosterneuburg nodigt je uit voor talrijke feestelijk diensten en vieringen. Bijzondere hoogtepunten zijn de palmwijding en de paasviering.
Libstattsonntag
In 1641 werd de vierde zondag van de vasten voor het eerst gevierd als "Liebstattsonntag". Als teken van affectie worden peperkoekenhartjes als cadeau gegeven.
Palmbuschen
Een zeer populaire traditie is de palmzegening, waarbij palmtakken - versierd met kleurrijke linten - naar de kerk worden gedragen om gezegend te worden.
Zegening
Op Stille Zaterdag, na een lange vastenperiode, wordt in verschillende regio's de paasmaaltijd gezegend in de kerk.
Dit eten de Oostenrijkers met Pasen
Karinthische Reindling
De zoete Reindling is een cake gemaakt van gistdeeg en gevuld met noten, rozijnen en kaneel. Het dankt zijn naam aan de bakvorm, de "Reindl", gemaakt van gebakken klei.
Mosviertler "Godnküpfi"
De Godnküpfi is een gevlochten gistdeeg, gevormd tot een halve maan met een muntje in. Het wordt aangeboden als zoet cadeautje aan de peetouders - de "Godn".
Peperkoekenharten
Aan de Traunsee in het Salzkammergut worden op Liebstattsonntag versierde harten van peperkoek gegeven als teken van affectie en vriendschap.
Waarom zijn tradities en gebruiken duurzaam?
Het behoud van tradities en gebruiken in Oostenrijk is nauw verbonden met duurzaamheid. Evenementen zoals de "Almabtrieb" (veedrijven), volksfeesten en regionale ambachten weerspiegelen een diep respect voor de natuur en hulpbronnen. Deze tradities bevorderen het bewustzijn van en de waardering voor de lokale flora en fauna en stimuleren tegelijkertijd het milieubewustzijn.
Tradities dragen ook bij aan sociale duurzaamheid. Traditionele vieringen zoals het heffen van meibomen, paasfestiviteiten en kersttradities versterken de gemeenschapsbanden en moedigen collectieve inspanningen aan om het regionale erfgoed te bewaren. Immaterieel cultureel erfgoed speelt een sleutelrol in het doorgeven van rituelen, gewoonten en vakmanschap van generatie op generatie.