Als je een beetje paasvreugde mee naar huis wilt nemen, bezoek dan zeker de paasmarkten in Oostenrijk, waar je kunst, handwerk en seizoensgebonden specialiteiten vindt.

Velen zeggen dat Pasen de mooiste tijd van het jaar is. Het is zeker en vast de kleurrijkste tijd. In heel Oostenrijk worden tradities gekenmerkt door felgekleurde paaseieren, de eerste lentebloemen en zorgvuldig gebonden palmtakken, die op Palmzondag in de kerk worden gezegend. Samen versieren en knutselen creëert vrolijke momenten en brengt generaties samen.

Op paaszondag is de paashaas druk bezig met het verstoppen van kleurrijke eieren, chocolade en kleine cadeautjes in huizen en tuinen, zodat kinderen vol enthousiasme op paaseierenjacht kunnen gaan. Volwassenen kunnen genieten van seizoensgebonden lekkernijen zoals malse paaslammetjes en "Reindling" taart.

In de aanloop naar Pasen komen de Oostenrijkse marktpleinen tot leven. Of het nu gaat om beschilderde eieren, versierde boeketten van boswilg en handgesneden beeldjes laten de diversiteit van het Oostenrijkse ambachtelijke vakmanschap zien.

De paastijd in Oostenrijk combineert op levendige wijze traditie en het ontwaken van de lente. Kunstzinnig handwerk, regionale paasspecialiteiten en levendige traditeis maken van Pasen een feest voor alle zintuigen.