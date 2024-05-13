Sterrenparken, sterrenpicknicks, sterrentuinen: sterren kijken is een magische ervaring. Waar vind je de plekken waar de sterrenhemel verandert in een betoverend podium?

Stilte, het bijna onhoorbare getjirp van krekels, heldere lucht en diepe duisternis. En hoog boven het rustige natuurtoneel: het overweldigende fonkelen van de sterrenhemel. Al duizenden jaren zijn mensen gefascineerd door hemellichamen, waarover talloze verhalen zijn verteld over goden en de wereld van de mens.Het mysterie van het oneindige sterrenuniversum, vragen over oorsprong en betekenis en de zoektocht naar een “hogere macht” houden mensen al millennia bezig. Astronomie geldt dan ook als de eerste wetenschap van de mensheid.

Georganiseerde sterrenmagie laat zich van haar mooiste kant zien – en dat niet alleen voor romantici. Speciale nachtelijke natuurgebieden zoals het Sternenpark in het Salzkammergut of de "Dark Sky Reserves" in Steiermark, Oberösterreich en Niederösterreich, behouden en beschermen de duisternis. Daar profiteren mens, dier en milieu van.

In de regio’s van Oostenrijk zijn er steeds meer plekken waar sterren kijken puur genieten wordt – tijdens workshops, rondleidingen en in sterrenwachten. Of ontdek zelf de overweldigende schoonheid van de sterrenhemel op talrijke uitzichtpunten en wandelroutes.