Milky Way over an illuminated alpine lake at night, mountains and village visible in the valley.
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Sterrenkijken in Oostenrijk
Waar duisternis een belevenis wordt: de mooiste plekken zonder lichtvervuiling

Sterrenparken, sterrenpicknicks, sterrentuinen: sterren kijken is een magische ervaring. Waar vind je de plekken waar de sterrenhemel verandert in een betoverend podium?

Stilte, het bijna onhoorbare getjirp van krekels, heldere lucht en diepe duisternis. En hoog boven het rustige natuurtoneel: het overweldigende fonkelen van de sterrenhemel. Al duizenden jaren zijn mensen gefascineerd door hemellichamen, waarover talloze verhalen zijn verteld over goden en de wereld van de mens.Het mysterie van het oneindige sterrenuniversum, vragen over oorsprong en betekenis en de zoektocht naar een “hogere macht” houden mensen al millennia bezig. Astronomie geldt dan ook als de eerste wetenschap van de mensheid.

Georganiseerde sterrenmagie laat zich van haar mooiste kant zien – en dat niet alleen voor romantici. Speciale nachtelijke natuurgebieden zoals het Sternenpark in het Salzkammergut of de "Dark Sky Reserves" in Steiermark, Oberösterreich en Niederösterreich, behouden en beschermen de duisternis. Daar profiteren mens, dier en milieu van.

In de regio’s van Oostenrijk zijn er steeds meer plekken waar sterren kijken puur genieten wordt – tijdens workshops, rondleidingen en in sterrenwachten. Of ontdek zelf de overweldigende schoonheid van de sterrenhemel op talrijke uitzichtpunten en wandelroutes.

Dark Sky Reserve Oostenrijk: bescherming van de duisternis

Het International Dark Sky Places Program cerficeert wereldwijd gebieden met een uitzonderlijk donkere nacht, die dankzij een verlichtingsbeleid behouden en beschermd blijven. Met ca. 2.400 km² behoort het Dark Sky Reserve in Oostenrijk tot de vier grootste van Europa.

Naturnachtgebiet Eisenwurzen: Oostenrijks "Dark Sky Reserve“

Het natuur- en nachtreservaat omvat gebieden in Oberösterreich, Niederösterreich en Steiermark, met als doel lichtvervuiling tegen te gaan en de nachthemeld te behouden.

Naturnachtgebiet Eisenwurzen

Nationalpark Kalkalpen: echte duisternis

Het grootste aaneengesloten bosgebied in Oostenrijk, met beukenbossen, ravijnen en beekjes. Een toevluchtsoord voor zeldzame diersoorten en intense natuurbelevenissen.

Nationalpark Kalkalpen

Nationalpark Gesäuse: onverstoorde sterrenpracht

In het Nationale Park beleef je de donkerste nachen van Europa. Perfect voor het fotograferen van de sterrenhemel en om ongestoord te genieten van duizenden sterren.

Nationalpark Gesäuse

Wildernisgebied Dürrenstein-Lassingtal: beleef sterrenkijken

In het natuurgebied en UNESCO-werelderfgoed Dürrenstein-Lassingtal ontdek je tijdens excursies sterrenbeelden en mythen - een wandeling met astronomie en cultuur.

Dürrenstein-Lassingtal

Naturpark Ötscher-Tormäuer: bescherming van het duister

Het grootste natuurpark van Niederösterreich rond de Ötscher: kloven, watervallen en alpenweiden bepalen het ongerepte landschap - een plek om de natuur te beleven.

Naturpark Ötscher-Tormäuer

De mooiste plekken om sterren te kijken

Sternenweg Großmugl - Weinviertel

Het eerste astronomische themapad loopt over een afstand van 1,5 km naar de Sternenrast bij de Leiberg. Negen informatieborden geven uitleg over de hemel en de sterren.

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Openair Gala in Stift Göttweig

Dit legendarische gala onder de sterrenhemel brengt klassieke muziek midden in de natuur - een bijzondere concertavond die nacht en klank combineert.

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Buitenbelevenis bij DreamAlive in het Große Walsertal

De mobiele 360°-lodge staat bij de visvijver op een privéterrein. Slapen onder de sterrenhemel, inclusief het comfort van een hotel - een unieke buitenbelevenis.

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Sterngarten Georgenberg midden in Wenen

Op een terrein van ongeveer een hectare toont de sterrentuin Georgenberg de draaiing van de hemel en de baan van de zon. Bij heldere nachten zie je er wel 1.000 sterren.

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Mondweg in Altenmarkt Zauchensee

Het 4 km lange Maanpad voert je in ongeveer 2 uur langs 20 interactieve stations. Onder de open hemel ontdek je planeten, sterren en de Melkweg.

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"Sterndalschauen" op de Saualpe

Tijdens een avondwandeling verken je de hemel en de sterren. Een workshop waarin astronomie en gezelligheid samenkomen.

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Sterrenwandeling in het Kaunertal

Ga op nachtwandeling op de donkerste plek van heel Oostenrijk. Tussen juni en oktober worden er wekelijks tochten georganiseerd - 4 uur lang genieten van de sterrenhemel.

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Bivak onder de sterren aan de Millstätter See

In dit toevluchtsoord van 15 m² zit je dankzij het grote panoramaraam midden in de natuur. Samen met z'n twee en de betoverende sterrenhemel - ultieme ontspanning.

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Sterrenwandelen in Lungau

Geniet tijden begeleide wandelingen in het biosfeerpark van de heldere sterrenhemel. Dark Sky-ambassadeur Othmar Ortner verklaart het belang voor flora en fauna.

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“Wanneer we de sterrenhemel bekijken, verschijnt er een schoonheid die ons ontroert en vervult met geluk.”

Adalbert Stifter (1805-1868)Oostenrijks schrijver

Observatoria met rondleidingen, lezingen en workshops

Sterrenwacht Klagenfurt: een blik op verre sterrenstelsels

Sterrenwacht Kuffner en Urania: sterrenkijken in Wenen

Sterrenwacht Johannes Kepler: sterrenhemel boven Graz

Universiteitssterrenwacht en sterrenwacht museum

Sterrenwacht Gahberg: onder de sterren in Attersee-Attergau

Sterrenwacht Johannes-Kepler: sterrenkijken boven Linz

3 vragen over Oostenrijkse sterrenparken

Wat is een sterrenpark?

Een sterrenpark is een beschermd natuurgebied voor de nacht waar maatregelen tegen lichtvervuiling zorgen voor een heldere sterrenhemel. Het doel is het beschermen van natuurlijke duisternis en biodiversiteit.

Waarom is een sterrenpark belangrijk voor biodiversiteit?

Minder lichtvervuiling beschermt nachtdieren en helpt natuurlijke ecosystemen behouden.

Wat betekent de certificering voor Oostenrijk?

Met het Sternenpark Attersee-Traunsee maakt Oostenrijk voor het eerst deel uit van het internationale netwerk van “Dark Sky Places”.

Het eerste sterrenpark van Oostenrijk

Sternenpark Attersee-Traunsee in het Salzkammergut

In 2021 werd de regio Attersee-Traunsee als eerste sterrenpark van Oostenrijk gecertificeerd door de International Dark Sky Association.

Daarmee werd Oostenrijk onderdeel van het wereldwijde netwerk van “Dark Sky Places”.

Wereldwijd zijn er ongeveer 150 sterrenparken, waarvan 35 in Europa. Het doel van het project is de natuurlijke duisternis van de nacht te beschermen en lichtvervuiling te verminderen.

Bezoekers genieten hier van een spectaculaire sterrenhemel, de Melkweg met het blote oog en de magie van de donkere nacht. Het project bevordert biodiversiteit en vergroot het bewustzijn over de waarde van duisternis in een steeds lichtere wereld.

Sterrenpark Attersee-Traunsee

Dit heb je nodig om te sterrenkijken in Oostenrijk

  • Een heldere, wolkenloze nacht – bij voorkeur tijdens nieuwe maan.

  • Warme kleding en een deken – nachten in de Oostenrijkse bergen kunnen fris zijn.

  • Een ligstoel of slaapmat – voor comfortabel sterrenkijken in de buitenlucht.

  • Een verrekijker of telescoop – voor een nog beter zicht op de sterren.

  • Een rode zaklamp – om je in het donker te oriënteren zonder je nachtzicht te verstoren.

  • Een warme drank en snacks – voor gezellige momenten onder de sterren.

  • Een sterrenkaart of app – helpt je sterrenbeelden en planeten te herkennen.

Veel plezier bij het sterrenkijken!

Wat een waanzin!

Lichtvervuiling: gevolgen voor natuur en mens

Lichtvervuiling is de ongecontroleerde verlichting van de nachtelijke hemel door kunstlicht. Het wordt steeds meer een probleem.

Gevolgen voor mensen
Licht remt de productie van melatonine – een hormoon dat belangrijk is voor slaap en herstel. Dit kan het bioritme verstoren en op lange termijn de gezondheid beïnvloeden.

Gevolgen voor dieren
Ongeveer 70% van alle zoogdieren is nachtactief. Kunstlicht kan hun gedrag veranderen en daarmee ecosystemen verstoren.

Gevolgen voor de natuur
Kunstlicht kan bij planten ’s nachts fotosynthese stimuleren, wat normaal overdag gebeurt. Hierdoor raken planten uitgeput en kan de levensduur van bomen verkorten.

FAQ

De helderste nachten zijn tussen augustus en oktober en op koude, onbewolkte winteravonden. Als je de sterren goed wil kunnen zien zoek je best een plek met zo min mogelijk maanlicht en zonder lichtvervuiling.

De beste tijd om naar de sterren te kijken is bij nieuwe maan en tussen twee en drie uur 's nachts - mits het onbewolkt is.

Sterren zijn enorme gasbollen waarin de hoge druk ervoor zorgt dat de temperatuur stijgt. Door de enorme hitte smelten waterstofatomen samen. Deze energie zorgt ervoor dat sterren licht geven en verschijnen - in tegenstelling tot planeten, die koud zijn en alleen schijnen als ze door een andere ster worden beschenen. En ja, de zon is ook een ster!

Astronomen spreken bij "fonkelende sterren" over scintillatie. Het ontstaat doordat sterlicht wordt gebroken in de aardatmosfeer. Bij bijzonder heldere sterren is het fonkelen zelf kleurrijk.

Hoewel we met het blote oog alleen de helderste zien, zijn er in onze Melkweg ongeveer 100 miljard sterren.

Instellingen: 20 seconden belichting, diafragma f/5.6, ISO 800–1600, 20 mm lens, beeldstabilisatie uit, focus op oneindig.

De beste plekken om naar de sterren te kijken in Oostenrijk zijn te vinden waar de nachten bijzonder donker en helder zijn. Het Sternenpark Attersee-Traunsee in Oberösterreich geldt als hotspot voor sterrenkijken. Ook de Millstätter See in Karinthië, het openluchtplanetarium in Wenen, het Nationaal Park Gesäuse in Steiermark en de heldere nachten in Lungau zijn indrukwekkend.

Het International Dark Sky Places Program certificeert wereldwijd donkere gebieden die door een verantwoord verlichtingsbeleid worden behouden en beschermd. Met een oppervlakte van ongeveer 2.400 m² is het "Dark Sky Reserve" in Oostenrijk het vierste grootste Dark Sky Reserve van Europa. Hiertoe behoren:

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