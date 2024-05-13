Sterrenkijken in Oostenrijk
Waar duisternis een belevenis wordt: de mooiste plekken zonder lichtvervuiling
Introduction
Stilte, het bijna onhoorbare getjirp van krekels, heldere lucht en diepe duisternis. En hoog boven het rustige natuurtoneel: het overweldigende fonkelen van de sterrenhemel. Al duizenden jaren zijn mensen gefascineerd door hemellichamen, waarover talloze verhalen zijn verteld over goden en de wereld van de mens.Het mysterie van het oneindige sterrenuniversum, vragen over oorsprong en betekenis en de zoektocht naar een “hogere macht” houden mensen al millennia bezig. Astronomie geldt dan ook als de eerste wetenschap van de mensheid.
Georganiseerde sterrenmagie laat zich van haar mooiste kant zien – en dat niet alleen voor romantici. Speciale nachtelijke natuurgebieden zoals het Sternenpark in het Salzkammergut of de "Dark Sky Reserves" in Steiermark, Oberösterreich en Niederösterreich, behouden en beschermen de duisternis. Daar profiteren mens, dier en milieu van.
In de regio’s van Oostenrijk zijn er steeds meer plekken waar sterren kijken puur genieten wordt – tijdens workshops, rondleidingen en in sterrenwachten. Of ontdek zelf de overweldigende schoonheid van de sterrenhemel op talrijke uitzichtpunten en wandelroutes.
Dark Sky Reserve Oostenrijk: bescherming van de duisternisHet International Dark Sky Places Program cerficeert wereldwijd gebieden met een uitzonderlijk donkere nacht, die dankzij een verlichtingsbeleid behouden en beschermd blijven. Met ca. 2.400 km² behoort het Dark Sky Reserve in Oostenrijk tot de vier grootste van Europa.
Naturnachtgebiet Eisenwurzen: Oostenrijks "Dark Sky Reserve“
Het natuur- en nachtreservaat omvat gebieden in Oberösterreich, Niederösterreich en Steiermark, met als doel lichtvervuiling tegen te gaan en de nachthemeld te behouden.
Nationalpark Kalkalpen: echte duisternis
Het grootste aaneengesloten bosgebied in Oostenrijk, met beukenbossen, ravijnen en beekjes. Een toevluchtsoord voor zeldzame diersoorten en intense natuurbelevenissen.
Nationalpark Gesäuse: onverstoorde sterrenpracht
In het Nationale Park beleef je de donkerste nachen van Europa. Perfect voor het fotograferen van de sterrenhemel en om ongestoord te genieten van duizenden sterren.
Wildernisgebied Dürrenstein-Lassingtal: beleef sterrenkijken
In het natuurgebied en UNESCO-werelderfgoed Dürrenstein-Lassingtal ontdek je tijdens excursies sterrenbeelden en mythen - een wandeling met astronomie en cultuur.
De mooiste plekken om sterren te kijken
Sternenweg Großmugl - Weinviertel
Het eerste astronomische themapad loopt over een afstand van 1,5 km naar de Sternenrast bij de Leiberg. Negen informatieborden geven uitleg over de hemel en de sterren.
Openair Gala in Stift Göttweig
Dit legendarische gala onder de sterrenhemel brengt klassieke muziek midden in de natuur - een bijzondere concertavond die nacht en klank combineert.
Buitenbelevenis bij DreamAlive in het Große Walsertal
De mobiele 360°-lodge staat bij de visvijver op een privéterrein. Slapen onder de sterrenhemel, inclusief het comfort van een hotel - een unieke buitenbelevenis.
Sterngarten Georgenberg midden in Wenen
Op een terrein van ongeveer een hectare toont de sterrentuin Georgenberg de draaiing van de hemel en de baan van de zon. Bij heldere nachten zie je er wel 1.000 sterren.
Mondweg in Altenmarkt Zauchensee
Het 4 km lange Maanpad voert je in ongeveer 2 uur langs 20 interactieve stations. Onder de open hemel ontdek je planeten, sterren en de Melkweg.
"Sterndalschauen" op de Saualpe
Tijdens een avondwandeling verken je de hemel en de sterren. Een workshop waarin astronomie en gezelligheid samenkomen.
Sterrenwandeling in het Kaunertal
Ga op nachtwandeling op de donkerste plek van heel Oostenrijk. Tussen juni en oktober worden er wekelijks tochten georganiseerd - 4 uur lang genieten van de sterrenhemel.
Bivak onder de sterren aan de Millstätter See
In dit toevluchtsoord van 15 m² zit je dankzij het grote panoramaraam midden in de natuur. Samen met z'n twee en de betoverende sterrenhemel - ultieme ontspanning.
“Wanneer we de sterrenhemel bekijken, verschijnt er een schoonheid die ons ontroert en vervult met geluk.”Adalbert Stifter (1805-1868), Oostenrijks schrijver
Observatoria met rondleidingen, lezingen en workshops
3 vragen over Oostenrijkse sterrenparken
Wat is een sterrenpark?
Een sterrenpark is een beschermd natuurgebied voor de nacht waar maatregelen tegen lichtvervuiling zorgen voor een heldere sterrenhemel. Het doel is het beschermen van natuurlijke duisternis en biodiversiteit.
Waarom is een sterrenpark belangrijk voor biodiversiteit?
Minder lichtvervuiling beschermt nachtdieren en helpt natuurlijke ecosystemen behouden.
Wat betekent de certificering voor Oostenrijk?
Met het Sternenpark Attersee-Traunsee maakt Oostenrijk voor het eerst deel uit van het internationale netwerk van “Dark Sky Places”.
Sternenpark Attersee-Traunsee in het Salzkammergut
In 2021 werd de regio Attersee-Traunsee als eerste sterrenpark van Oostenrijk gecertificeerd door de International Dark Sky Association.
Daarmee werd Oostenrijk onderdeel van het wereldwijde netwerk van “Dark Sky Places”.
Wereldwijd zijn er ongeveer 150 sterrenparken, waarvan 35 in Europa. Het doel van het project is de natuurlijke duisternis van de nacht te beschermen en lichtvervuiling te verminderen.
Bezoekers genieten hier van een spectaculaire sterrenhemel, de Melkweg met het blote oog en de magie van de donkere nacht. Het project bevordert biodiversiteit en vergroot het bewustzijn over de waarde van duisternis in een steeds lichtere wereld.
Dit heb je nodig om te sterrenkijken in Oostenrijk
Een heldere, wolkenloze nacht – bij voorkeur tijdens nieuwe maan.
Warme kleding en een deken – nachten in de Oostenrijkse bergen kunnen fris zijn.
Een ligstoel of slaapmat – voor comfortabel sterrenkijken in de buitenlucht.
Een verrekijker of telescoop – voor een nog beter zicht op de sterren.
Een rode zaklamp – om je in het donker te oriënteren zonder je nachtzicht te verstoren.
Een warme drank en snacks – voor gezellige momenten onder de sterren.
Een sterrenkaart of app – helpt je sterrenbeelden en planeten te herkennen.
Veel plezier bij het sterrenkijken!
Lichtvervuiling: gevolgen voor natuur en mens
Lichtvervuiling is de ongecontroleerde verlichting van de nachtelijke hemel door kunstlicht. Het wordt steeds meer een probleem.
Gevolgen voor mensen
Licht remt de productie van melatonine – een hormoon dat belangrijk is voor slaap en herstel. Dit kan het bioritme verstoren en op lange termijn de gezondheid beïnvloeden.
Gevolgen voor dieren
Ongeveer 70% van alle zoogdieren is nachtactief. Kunstlicht kan hun gedrag veranderen en daarmee ecosystemen verstoren.
Gevolgen voor de natuur
Kunstlicht kan bij planten ’s nachts fotosynthese stimuleren, wat normaal overdag gebeurt. Hierdoor raken planten uitgeput en kan de levensduur van bomen verkorten.