Wandelen met hoogtevrees
De bergen verkennen zonder angst
Introduction
Een steile afdaling, een blik in de diepte.. plotseling slaat je hart op hol, worden je knieën week en lijkt elke stap onmogelijk. Hoogtevrees is heel normaal: zo’n 20 procent van de mensen kent het gevoel. Bruggen, balkons of zelfs een keukentrapje kunnen al spannend zijn. Laat staan een bergpad.
Toch zou het zonde zijn om de natuur en het uitzicht te missen. Het goede nieuws: met de juiste route en een paar slimme tips kun je ook met hoogtevrees veilig én met vertrouwen de bergen in.
Mooiste wandelroutes voor mensen met hoogtevreesHier vind je alles waar een wandelaar met hoogtevrees blij van wordt: glooiende bergkammen met weidse uitzichten, makkelijke paden over boswegen door sprookjesachtige bossen en verborgen pareltjes zoals een oude Keltische cultusplaats. Veel wandelplezier!
Verder naar Ameisberg
Deze gemakkelijke bergwandeling is een gezinsvriendelijke insider tip en leidt naar een Keltische cultusplaats in het Sauwald bos.
Van Nösslachjoch naar Bergeralm
De rondwandeling loopt van het bergstation Bergeralmbahn over alpenweiden naar de Nösslachhütte. Van daaruit gaat het terug naar het middenstation van de kabelbaan.
Naar Seespitz vanaf de Gleinkersee
De heen- en terugweg biedt verfrissingsstops en zwemmogelijkheden. De top is misschien te hoog voor sommigen, maar zelfs daarvoor is er al een geweldig uitzicht.
Naar de Hinteralm vanuit Scheiterboden
Een ontspannen, minder druk bezochte wandeling naar de Hinteralm wacht op je op meestal dichtbeboste paden door de Alplgraben.
Wandeling naar de Lichtsee
Hier kom je bij het idyllische meer Lichtsee, dat onder het Trunajoch ligt. In de zomer nodigen het meer en zijn ondiepe omgeving uit tot spetteren.
Rustige wandelgebieden en activiteiten
Plannen voor mensen met hoogtevrees
Wat zelfverzekerde wandelaars nauwelijks opvalt, kan voor jou de wandeling bederven. Dus: Een goede voorbereiding is de sleutel. Kies routes met brede ruggen om steile of onbeschutte stukken te vermijden. Een handige vaardigheid is kaartlezen - zo kun je zien of het pad een bosweg volgt, hoe steil de hellingen zijn en of er stukken zijn met ruw, rotsachtig terrein.
Pro tip: Rolstoelroutes zonder barrières zijn een veilige optie - en ook ideaal voor gezinnen met kinderwagens.
Tips voor wandelen met hoogtevrees
Je hoeft geen held te zijn
Vertrouw op je gevoel. Als de route te uitdagend aanvoelt, kun je beter vroeg omkeren. Je kunt het altijd nog een keer proberen.
Kies de juiste route
Heen-en-terug routes zijn vaak beter voor mensen met hoogtevrees, omdat je dan al weet wat je op de terugweg kunt verwachten - en je kunt op elk moment omkeren.
Doe het stap voor stap
Hoogtevrees kan na verloop van tijd verminderen - begin klein en probeer geleidelijk routes met meer hoogte. Vier elk succesje.
Het is makkelijker met een partner
Een geduldige metgezel kan het verschil maken - iemand die je een helpende hand biedt of achter je loopt om je gerust te stellen. Praat openlijk over je angst.
Kijk vooruit, niet naar beneden
Concentreer je op het pad voor je - stap voor stap.
Houd je blik naar voren gericht, nooit naar beneden.