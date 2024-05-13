Zoutmijnen in Oostenrijk
Ondergronds wit goud
Introduction
De zoutmijnen in Oostenrijk: Zout uit de bergen
Stap voor stap daal je dieper de berg in. De smalle tunnels zijn gevuld met koele, aardachtige lucht die vochtig aanvoelt op je huid. De wanden en vloer van de mijn zijn ruw en kristallijn, met zoutkorrels die je bijna kunt voelen onder je vingers. De tocht lijkt eindeloos, tot je plotseling een grote grot bereikt, waar het witte goud in de berg schittert.
In het lamplicht glinsteren de muren onverwacht in oranje en rode tinten. Maar dat is nog niet alles: ondergronds vind je een gebedsruimte, een tentoonstelling over door de nazi's geroofde kunst, beelden van mijnwerkers en zelfs een zwevend theaterpodium met een spectaculaire lichtshow. Een bezoek aan de zoutmijn is een unieke ervaring die je onderdompelt in een mystieke, verborgen wereld..
De drie zoutmijnen in Oostenrijk
Zoutmijn Hallstatt
Neem de Salzbergbahn naar het toegangsgebouw, loop de mijn in, ga van een 64 meter lange mijnwerkersglijbaan en neem de mijntrein terug naar het daglicht.
Zoutmijnen Salzburg
Steek de ondergrondse grens tussen Oostenrijk en Duitsland over, maak een ritje in een mijntrein en glijd van twee mijnwerkersglijbanen naar beneden.
Kunstschatten bewaard in de zoutmijn
Iedereen die de film Monument Men met George Clooney, Bill Murray en Matt Damon heeft gezien, kent het verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi's de zoutmijnen van Altaussee als gigantische opslagplaats voor gestolen kunst. In totaal werden er meer dan 6.500 waardevolle schilderijen onder de grond opgeslagen, naast beelden, unieke stukken zoals het altaarstuk van Gent, historische wapens en hele bibliotheken.
Toen de Amerikanen in de lente van 1945 naderden, wilde Hitler de mijnen vernietigen in plaats van de kunst aan de geallieerden over te laten. Het waren de dappere mijnwerkers van Altaussee die dit verhinderden. We zullen niet verklappen hoe - maar je kunt erachter komen op de spannende tentoonstelling die je tijdens de rondleiding door de Altausseer Bergwelten kunt zien. Zelfs de "Monumentmannen" en het wereldberoemde Lam Gods komen aan bod - als hologram hangend in de ruimte.
Interessante feiten over de zoutmijnen in Oostenrijk
Dit was Bad Ischl Salzkammergut culturele hoofdstad 2024
Beleef zout: De evenementen van de Culturele Hoofdstad 2024In het kader van Europa´s Culturele Hoofdstad 2024 staan het mineraal zout, de winning ervan en de zoutmijnen in het middelpunt van culturele evenementen.
Tentoonstelling: Verborgen in de rots
De zoutmijn Altaussee heeft een bewogen geschiedenis. Het was onder andere een schuilplaats voor waardevolle kunst en cultuurgoederen.