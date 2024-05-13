In het Salzkammergut wordt al 7000 jaar zout gewonnen. Leer de zoutwerelden verkennen en ontdekt de geschiedenis van het witte goud.

De zoutmijnen in Oostenrijk: Zout uit de bergen

Stap voor stap daal je dieper de berg in. De smalle tunnels zijn gevuld met koele, aardachtige lucht die vochtig aanvoelt op je huid. De wanden en vloer van de mijn zijn ruw en kristallijn, met zoutkorrels die je bijna kunt voelen onder je vingers. De tocht lijkt eindeloos, tot je plotseling een grote grot bereikt, waar het witte goud in de berg schittert.

In het lamplicht glinsteren de muren onverwacht in oranje en rode tinten. Maar dat is nog niet alles: ondergronds vind je een gebedsruimte, een tentoonstelling over door de nazi's geroofde kunst, beelden van mijnwerkers en zelfs een zwevend theaterpodium met een spectaculaire lichtshow. Een bezoek aan de zoutmijn is een unieke ervaring die je onderdompelt in een mystieke, verborgen wereld..