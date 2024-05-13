Wooden-clad tunnel in a salt mine with patterned salt wall, '2003' inscription above the passage.
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Zoutmijnen in Oostenrijk
Ondergronds wit goud

In het Salzkammergut wordt al 7000 jaar zout gewonnen. Leer de zoutwerelden verkennen en ontdekt de geschiedenis van het witte goud.

De zoutmijnen in Oostenrijk: Zout uit de bergen

Stap voor stap daal je dieper de berg in. De smalle tunnels zijn gevuld met koele, aardachtige lucht die vochtig aanvoelt op je huid. De wanden en vloer van de mijn zijn ruw en kristallijn, met zoutkorrels die je bijna kunt voelen onder je vingers. De tocht lijkt eindeloos, tot je plotseling een grote grot bereikt, waar het witte goud in de berg schittert.

In het lamplicht glinsteren de muren onverwacht in oranje en rode tinten. Maar dat is nog niet alles: ondergronds vind je een gebedsruimte, een tentoonstelling over door de nazi's geroofde kunst, beelden van mijnwerkers en zelfs een zwevend theaterpodium met een spectaculaire lichtshow. Een bezoek aan de zoutmijn is een unieke ervaring die je onderdompelt in een mystieke, verborgen wereld..

De drie zoutmijnen in Oostenrijk

Zoutmijn Hallstatt

Neem de Salzbergbahn naar het toegangsgebouw, loop de mijn in, ga van een 64 meter lange mijnwerkersglijbaan en neem de mijntrein terug naar het daglicht.

Zoutwerelden in Hallstatt

Zoutmijnen Salzburg

Steek de ondergrondse grens tussen Oostenrijk en Duitsland over, maak een ritje in een mijntrein en glijd van twee mijnwerkersglijbanen naar beneden.

Zoutwerelden in Salzburg

Zoutwerelden in Altaussee

Wandel naar Barbarakapel. In de tentoonstelling worden bezoekers zich volledig bewust van haar rol als schuilplaats voor kunstschatten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zoutwerelden in Altaussee
Een filmisch verhaal

Kunstschatten bewaard in de zoutmijn

Iedereen die de film Monument Men met George Clooney, Bill Murray en Matt Damon heeft gezien, kent het verhaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi's de zoutmijnen van Altaussee als gigantische opslagplaats voor gestolen kunst. In totaal werden er meer dan 6.500 waardevolle schilderijen onder de grond opgeslagen, naast beelden, unieke stukken zoals het altaarstuk van Gent, historische wapens en hele bibliotheken.

Toen de Amerikanen in de lente van 1945 naderden, wilde Hitler de mijnen vernietigen in plaats van de kunst aan de geallieerden over te laten. Het waren de dappere mijnwerkers van Altaussee die dit verhinderden. We zullen niet verklappen hoe - maar je kunt erachter komen op de spannende tentoonstelling die je tijdens de rondleiding door de Altausseer Bergwelten kunt zien. Zelfs de "Monumentmannen" en het wereldberoemde Lam Gods komen aan bod - als hologram hangend in de ruimte.

Interessante feiten over de zoutmijnen in Oostenrijk

  1. Salzwelten Salzburg: In Dürrnberg bij Hallein wonnen Keltische mijnwerkers 2600 jaar geleden zout. Hoogtepunten van dit ondergrondse avontuur zijn onder andere een ondergronds meer, het oversteken van de enige ondergrondse grens tussen Oostenrijk en Duitsland, een ritje met een mijntrein en een afdaling van twee mijnwerkersglijbanen diep in de berg.

  2. Salzbergwerk Altaussee: De "Berg der Schatten" ligt in het Ausseerland in Salzkammergut en heeft een rijke geschiedenis, van middeleeuwse tunnels tot de huidige winning van wit goud.

  3. Salzwelten Hallstatt: De zoutmijn in het dorp Hallstatt in Salzkammergut is de oudste ter wereld. Het biedt een fascinerend kijkje in de lange traditie van zoutwinning, met tunnels die een oude maar moderne wereld onthullen. Het is moeilijk te geloven dat je over paden loopt die 7000 jaar geleden door prehistorische mijnwerkers werden bewandeld.

De temperatuur in een zoutmijn kan variëren afhankelijk van de locatie, diepte en geografische regio. Normaal gesproken hebben grotten, waaronder zoutmijnen, een stabielere en koelere temperatuur dan de buitenwereld. In de vitrine mijnen in Oostenrijk is de temperatuur rond de 10 graden Celsius. Het is aan te raden om je warm aan te kleden en dichte, stevige schoenen te dragen om comfortabel over de rotsachtige ondergrond te kunnen lopen.

Bovendien krijgen alle bezoekers een witte broek en jas of overall om hun kleding te beschermen.

Kinderen vanaf 4 jaar mogen de Salzwelten in Oostenrijk bezoeken. De Sally-tours zijn met name geschikt voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud.

Dit was Bad Ischl Salzkammergut culturele hoofdstad 2024

Culturele Hoofdstad van Europa 2024

Beleef zout: De evenementen van de Culturele Hoofdstad 2024

In het kader van Europa´s Culturele Hoofdstad 2024 staan het mineraal zout, de winning ervan en de zoutmijnen in het middelpunt van culturele evenementen.

Tentoonstelling: Verborgen in de rots

De zoutmijn Altaussee heeft een bewogen geschiedenis. Het was onder andere een schuilplaats voor waardevolle kunst en cultuurgoederen.

Kunsttentoonstelling

In het Sudhaus: Zout, water, hout

De hoofdtentoonstelling van de Culturele Hoofdstad 2024 is gewijd aan de drie thema's met objecten, film- en fotowerken en installaties.

Zout, water en hout

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