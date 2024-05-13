De biografie van Angelika Kauffmann bevat alles wat nodig is om een cultureel icoon te creëren: talent, glamour, een schandaal, zakelijk inzicht en een jetset levensstijl

"De hele wereld is angelicamad!"

Toen de kosmopolitische en zeer begaafde schilder Angelika Kauffmann haar studio opende in Londen - na een tijd in verschillende vooraanstaande kunstcentra in Italië te hebben doorgebracht - was ze pas midden twintig. En al snel was de hele wereld "angelicamad" - gek op Angelika.

Net als Mozarts muzikale vader, herkende Kauffmanns schilderende vader het talent van zijn dochter al vroeg en steunde haar op alle mogelijke manieren. Op 16-jarige leeftijd schilderde ze al muurfresco's in de kerk van Schwarzenberg in het Bregenzerwald, het dorp waar haar vaders familie vandaan kwam en de plek die ze als haar levenslange thuis beschouwde.