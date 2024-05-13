In de voetsporen van het multitalent geboren in Raiding, die later bekend werd als componist, virtuoos, schrijver, geestelijke en dirigent.

Franz Liszt werd geboren in Raiding, in het huidige Burgenland - dat in die tijd deel uitmaakte van het Koninkrijk Hongarije - als zoon van een musicus in dienst van prins Esterházy, en kreeg al op jonge leeftijd steun. Hij gaf zijn eerste openbare optreden op negenjarige leeftijd en op zijn twaalfde studeerde hij bij Carl Czerny en Antonio Salieri in Wenen. Kort daarna werd hij in Parijs gevierd als "le petit Litz " - een wonderkind met een opmerkelijke podiumprésence.

Liszt werd de superster van de 19e eeuw. Zijn expressieve spel, charismatische podiumprésence en technische brille gaven mede vorm aan de moderne concertscène. Als componist was Liszt een pionier: met symfonische gedichten, virtuoze études, gewijde muziek en orkestwerken verkende hij voortdurend nieuwe mogelijkheden in de muzikale kunst. Zijn grenzeloze creativiteit wordt weerspiegeld in meer dan 800 werken, waaronder de Hongaarse Rapsodieën, Pianoconcert nr. 1, door de literatuur geïnspireerde stukken zoals de Faust Symfonie en de Dante Symfonie, en een uitgebreide collectie late gewijde muziek.

Liszt was niet alleen muzikaal vernieuwend, maar ook een cultureel betrokken, meertalig en diep spiritueel persoon. Hij las filosofie, correspondeerde met schrijvers als Victor Hugo, George Sand en Heinrich Heine en overwoog vaak om priester te worden. Vanaf 1865 verscheen hij als abbé in het zwart gekleed en legde hij zich steeds meer toe op kerkmuziek, waaronder de Hongaarse Kroningsmis.

Zijn bewogen leven bracht hem naar Wenen, Parijs, Genève, Weimar, Rome en Boedapest. Naast muziek was zijn persoonlijke leven intens - gekenmerkt door affaires, schandalen, reizen, ziektes en omwentelingen, maar ook door diepe vriendschappen.

Franz Liszt stierf in 1886 in Bayreuth aan een longontsteking. Hij liet veel meer na dan een muzikale nalatenschap: Liszt was een buitengewone figuur - als kunstenaar, denker en persoon. Een visionair die niet alleen een revolutie teweegbracht in de pianomuziek, maar ook vorm gaf aan het Europese muziekleven tot op de dag van vandaag.