Friedensreich Hundertwasser
Kleurrijk utopisch
Introduction
Friedensreich Hundertwasser was een kunstenaar, architect en milieuactivist. Zijn buitengewone gevoel voor kleur en vorm kwam al op jonge leeftijd tot uiting. Ondanks de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog schilderde de jonge Hundertwasser dromerige landschappen in rijke tinten – weelderige bossen en fantasierijke paradijzen.
Na een korte studie aan de Akademie van Beeldende Kunsten in Wenen ontwikkelde hij in de jaren 50 zijn onmiskenbare stijl: organische vormen, levendige kleuren en de spiraal als terugkerend motief.
Vanaf de jaren 70 richtte hij zich steeds meer op architectuur. Hij ontwierp meer dan 40 gebouwen wereldwijd en zette zich in voor groene daken, “boombewoners” en ontwerpen geïnspireerd op de natuur.
Kunst als levensfilosofie
Voor Hundertwasser was kunst geen vak, maar een manier van leven. Duurzaamheid was voor hem geen trend, maar een overtuiging. Hij leefde eenvoudig, gebruikte hernieuwbare energiebronnen en ontwikkelde alternatieve recyclingconcepten, lang voordat duurzaamheid mainstream werd.
Tijdens zijn reizen plantte hij naar schatting zo’n 100.000 bomen. In zijn woningen maakte hij gebruik van zonne- en waterkracht, installeerde hij composttoiletten en creëerde hij natuurlijke leefomgevingen. Hij ontwierp ook talloze affiches ter ondersteuning van organisaties als Greenpeace en de Cousteau Society.
Veel van zijn verf mengde hij zelf met eigen recepturen. In al zijn werk – tot aan zijn dood in 2000 – stond de vraag centraal: wat is de plek van de mens in de natuurlijke kringloop?
Zoals hij zelf had gewenst, werd Friedensreich Hundertwasser begraven onder een boom in Nieuw-Zeeland – teruggegeven aan de natuur die hij zo liefhad.
Het "KUNST HAUS WIEN" museum in Wenen was het eerste "groene" museum in Oostenrijk.
Maak kennis met de werken van Hundertwasser
In de voetsporen van Friedensreich Hundertwasser
Hundertwasser fontein in Zell am See
Water uit het meer stroomt door een harmonieus spel van kleur en beweging. Kolommen in symbolische kleuren staan voor de 9 deelstaten van Oostenrijk en hun diversiteit.
Rogner Bad Blumau
Het thermale dorp Rogner Bad Blumau wordt beschouwd als een van de meest succesvolle projecten van de eco-kunstenaar.
Snelwegrestaurant Bad Fischau
Kleuren, vormen en natuurlijke elementen transformeerden een bestaand gebouw in een totaalkunstwerk vol karakter en geschiedenis - een unieke plek op de reis.
Afvalverbrandingsinstallatie Spittelau
Hundertwasser zag zichzelf als een "architectuurdokter", niet bang om onaantrekkelijke gebouwen te verbeteren: "Zelfs het lelijkste en vervallen huis kan worden genezen."
KUNST HAUS WIEN
Met zijn opvallende architectuur, weelderig groen en inspirerende tentoonstellingen brengt dit museum kunst, milieubewustzijn en frisse perspectieven samen.
St Barbara kerk in Bärnbach
De kerk uit 1950 werd op een fantasierijke manier opnieuw ontworpen door de kunstenaar. De omgeving bevat ook symbolen van zes niet-christelijke wereldreligies.
Schip „Regentag“ – Tulln
Zijn schip Regentag ligt sinds 2004 in de haven van Tulln. In 2015 werd het op de monumentenlijst geplaatst en vanaf 2018 onderging het een uitgebreide restauratie.
Hundertwasser fontein in Linz
Water stroomt in een voortdurende cyclus, ontvangen en doorgegeven door een open hand. Vloeiende vormen en spiralen spreken van harmonie en creatieve transformatie.
Hundertwasser trail – Zwettl
Wandel- en fietsroute met "Hundertwasser" stops - van de fontein op het hoofdplein van Zwettl tot het dorpsmuseum in Roiten en het kunstenaarsatelier in Hahnsäge.
De kunstenaar en zijn visie op "menselijke architectuur"
De sobere, lineaire architectuur van de naoorlogse periode stootte de sensueel ingestelde kunstenaar af. Hundertwasser liet zich inspireren door de vloeiende, kleurrijke vormen van de Catalaanse architect Antoni Gaudí en door het werk van de Franse autodidact Facteur Cheval.
Hij was ervan overtuigd dat rechte lijnen, rechte hoeken, vlakke vloeren en de steriele uniformiteit van ramen vreemd waren aan de menselijke natuur - en mensen zelfs ziek maakten.
Volgens Hundertwasser zijn gebouwen de derde huid van een mens, na de opperhuid en kleding. Hij vond dat mensen de vrijheid moesten hebben om hun leefruimte individueel vorm te geven.
Eerste "groene" museum van Oostenrijk
Bomen die uit ramen groeien? Een vrolijk onregelmatige gevel? Een echt bos en bijenkorven op een dak? Een binnenruimte zonder scherpe hoeken en een prachtig groene binnenplaats? Het Hundertwasser Museum - KUNST HAUS WIEN, geopend in 1991, nodigt je uit om kunst te ervaren in een unieke omgeving.
Hundertwasser's visie van een stedelijke oase is werkelijkheid geworden. In lijn met zijn filosofie is het museum ontstaan door een bestaand gebouw - een voormalige Thonet meubelfabriek - opnieuw te gebruiken.
Als erkenning voor zijn inspanningen om duurzaam te werken, zowel in zijn tentoonstellingen als in de dagelijkse praktijk, kreeg het museum in 2018 het Oostenrijkse Ecolabel. KUNST HAUS WIEN is daarmee het eerste "groene museum" van Oostenrijk en zet de toekomstgerichte dialoog van Hundertwasser over de rol van de mens in de kringloop van de natuur voort.
140.000 bijen zoemen voor Hundertwasser
Hoog boven de daken van Wenen zoemt het zachtjes: twee bijenkolonies met ongeveer 140.000 honingbijen leven op de daktuin van KUNST HAUS WIEN. Dit initiatief is rechtstreeks geïnspireerd op de ecologische visie van Friedensreich Hundertwasser, waarin natuur en architectuur een eenheid vormen. De groene gevel, daktuin en meer dan 260 plantensoorten creëren een ideale habitat voor de bijen. Fruitbomen zoals appel, peer en walnoot zorgen samen met lindebomen voor voedsel, terwijl het groen van het museum bijdraagt aan de stedelijke biodiversiteit.
Imker Thomas Zelenka zorgt voor de bijen, die elk jaar ongeveer 80 kilo biologische honing produceren. Naast honing zijn er ook bijenproducten zoals kaarsen en lippenbalsem verkrijgbaar in de museumwinkel. Als eerste "groene museum" van Wenen brengt KUNST HAUS WIEN de ideeën van Hundertwasser tot leven - een levendig voorbeeld van duurzame stadsnatuur en actieve milieubescherming.