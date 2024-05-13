Beethoven koos Wenen als zijn nieuwe thuis en bracht de meeste tijd door in de stad van kunst en cultuur. Zijn genialiteit is op veel plaatsen terug te vinden.

Geboren in Bonn, Duitsland, in 1770, werd Ludwig van Beethoven beschouwd als de perfectionist van de Weense klassieke stijl en een wegbereider van de romantiek. In 1792 verhuisde hij naar Wenen, waar hij tot aan zijn dood in 1827 zou blijven wonen.

Zijn muziek overstijgt de grote omwentelingen van zijn tijd – de Franse Revolutie, Napoleon en de Restauratie – en blijft tot op vandaag wereldwijd erkend. Beethovens Negende Symfonie met de “Ode an die Freude” en zijn Vijfde Symfonie met het iconische openingsmotief maken inmiddels deel uit van het wereldwijde culturele erfgoed.

Toch verliep Beethovens leven allerminst eenvoudig. Het zat vol tegenstellingen – briljant en koppig, maar ook vaak eenzaam. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn gehoor, maar bleef onvermoeibaar componeren. Beethoven wilde met zijn muziek de “lijdende mensheid dienen” – en zijn werk raakt mensen nog altijd diep.

Verschillende huizen en appartementen waarin de componist gewoond heeft, zijn vandaag te bezoeken en geven een boeiend inkijkje in zijn leven en werk. Naast talrijke plekken in Wenen zelf, herinneren ook locaties in het Weense Woud, Baden en Krems aan de wereldberoemde Beethoven, die Wenen tot zijn thuis maakte.