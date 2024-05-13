Painting of Ludwig van Beethoven in a golden frame on a marble wall, with a nameplate below.
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Ludwig van Beethoven
Een leven tussen rebellie, stilte en genialiteit

Beethoven koos Wenen als zijn nieuwe thuis en bracht de meeste tijd door in de stad van kunst en cultuur. Zijn genialiteit is op veel plaatsen terug te vinden.

Geboren in Bonn, Duitsland, in 1770, werd Ludwig van Beethoven beschouwd als de perfectionist van de Weense klassieke stijl en een wegbereider van de romantiek. In 1792 verhuisde hij naar Wenen, waar hij tot aan zijn dood in 1827 zou blijven wonen.

Zijn muziek overstijgt de grote omwentelingen van zijn tijd – de Franse Revolutie, Napoleon en de Restauratie – en blijft tot op vandaag wereldwijd erkend. Beethovens Negende Symfonie met de “Ode an die Freude” en zijn Vijfde Symfonie met het iconische openingsmotief maken inmiddels deel uit van het wereldwijde culturele erfgoed.

Toch verliep Beethovens leven allerminst eenvoudig. Het zat vol tegenstellingen – briljant en koppig, maar ook vaak eenzaam. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn gehoor, maar bleef onvermoeibaar componeren. Beethoven wilde met zijn muziek de “lijdende mensheid dienen” – en zijn werk raakt mensen nog altijd diep.

Verschillende huizen en appartementen waarin de componist gewoond heeft, zijn vandaag te bezoeken en geven een boeiend inkijkje in zijn leven en werk. Naast talrijke plekken in Wenen zelf, herinneren ook locaties in het Weense Woud, Baden en Krems aan de wereldberoemde Beethoven, die Wenen tot zijn thuis maakte.

Ludwig van Beethoven
Geboren:17 december 1770 in Bonn, Duitsland
Overleden:26 maart 1827 in Wenen
Beroep:Componist, pianist
Stijlen:Classicisme, pionier van de Romantiek
Beroemde werken:Symfonie nr. 9 (Ode aan de Vreugde), Symfonie nr. 5 (Noodlotssymfonie), Fidelio, Missa solemnis

Beethoven: Een kijk op zijn geest

Beethovens huis in het centrum

Het Pasqualatihaus

Ludwig van Beethoven vond zijn inspiratie en thuis in Wenen. Twee van zijn woningen kunnen vandaag de dag worden bezocht, waar schatten uit zijn leven worden tentoongesteld.

Een daarvan is het Pasqualatihuis in het centrum van Wenen, op de hoek van de Mölkerbastei en de Schreyvogelgasse. Beethoven woonde hier bijna acht jaar. De naamgever van het huis, Johann Baptist Freiherr von Pasqualati, was een belangrijke mecenas van Beethoven. In dit huis vond hij inspiratie voor zijn enige opera, "Fidelio". Hij schreef hier ook de delicate melodie van "Für Elise".

Beethovens voormalige flat is nu onderdeel van het Weense Museum. In vijf verschillende kamers kun je meer te weten komen over de componist en inzicht krijgen in zijn werken.

Het tweede huis van de componist

Beethovens ´happy place´ in de buitenwijk

Probusgasse 6 is een andere locatie van het Weense museum: het Beethovenmuseum. In Beethovens tijd was dit gebied in het 19e district van Wenen nog een buitenwijk, terwijl het tegenwoordig ruim binnen de stadsgrenzen ligt. Hier was een sanatorium gevestigd, waar de componist hoopte op genezing of in ieder geval verlichting van zijn toenemende doofheid.

Het Beethoven Museum, dat zich uitstrekt over 250 m2, nodigt bezoekers uit om zich te verdiepen in zijn leven in zes hoofdstukken: Aankomst, herstel, compositie, verdiensten, uitvoering en nalatenschap. Elk hoofdstuk laat ze kennismaken met een aspect van de kunstenaar en een deel van zijn vroegere woonplaats. In 1802 schreef Beethoven hier zijn "Heiligenstadt Testament", gedreven door de angst voor dreigende doofheid. Hij stuurde deze "laatste" regels echter nooit naar zijn broers. Hij voltooide hier ook zijn Symfonie nr. 3, de "Eroica". Later werkte hij aan zijn grootste werk, de Symfonie nr. 9.

Beethoven's huizen die je kunt bezoeken

Beethovens Pasqualatihaus

Dit huis op Mölkerbastei 8 was de langstzittende woning van Ludwig van Beethoven in Wenen. In de originele kamers zijn tentoonstellingen uit zijn artistieke leven te zien

Beethoven Pasqualatihaus

Beethoven-huis aan de Pfarrplatz

De kamers en tentoonstellingen brengen Beethoven weer tot leven in zijn huis in Heiligenstadt, op een steenworp afstand van de Heurigen Mayer op het plein Pfarrplatz.

Beethoven-huis aan de Pfarrplatz

Beethoven Museum Heiligenstadt

Ontdek het leven en werk van de wereldberoemde componist aan de hand van documenten, kunstvoorwerpen en vele muziekvoorbeelden in zijn woonhuis in Heiligenstadt.

Beethoven Museum

Beethoven Huis in Krems

In 1820 kocht de broer van Beethoven dit landgoed in Neder-Oostenrijk waar Beethoven in 1826 woonde. Het privémuseum toont de bewaard gebleven kamers.

Beethoven Huis in Krems

Beethoven Huis Mödling

Het Beethoven-monument in het Hafnerhaus eert de componist, die hier twee zomers doorbracht. In de woon- en werkruimtes zijn originele tentoonstellingen te zien.

Beethoven Huis Mödling

Het graf van Beethoven op de centrale begraafplaats in Wenen

Beethoven werd in 1827 begraven op de plaatselijke begraafplaats Währinger, maar werd later overgebracht naar een eregraf op de centrale begraafplaats van Wenen.

Beethoven's graf

4 verbazingwekkende muzikale feiten over Beethoven

Meester in improvisatie

Ludwig van Beethoven was een meesterlijke improvisator. Degenen die het geluk hadden hem te zienzeggen dat hij zijn publiek echt versteld deed staan.

Revolutionaire symfonieën

Elk van zijn negen symfonieën is uniek. Nr. 3, de "Eroica", en nr. 5, met de beroemde ba-ba-ba-baaa melodie, worden beschouwd als bijzondere mijlpalen in de muziekgeschiedenis.

Uitbreiding van het orkest

Beethoven breidde het klassieke orkest uit door nieuwe instrumenten te introduceren en bestaande instrumenten op innovatieve manieren te gebruiken om een nog krachtiger geluid te krijgen.

Doofheid als wanhopige drang

Ondanks zijn voortschrijdende doofheid bleef Beethoven meesterlijke werken componeren. Zijn latere composities getuigen van zijn zeer emotionele staat .

Beethoven's Wenen

Klimts eerbetoon aan Beethoven in de Secession

De gouden koepel van de Secession is al van verre te zien: Hoe dichter je bij het gebouw komt, hoe boeiender dit architectonische icoon van de Art Nouveau wordt. "Voor elke tijd zijn kunst. Aan de kunst haar vrijheid" staat er op de gevel geschreven. Sinds de oprichting door Weense moderne kunstenaars als Gustav Klimt en Josef Hoffmann staat de Secession bekend als een schitterende locatie voor kunsttentoonstellingen.

De Beethovenfries is een van de hoogtepunten in dit unieke gebouw. Het kunstwerk van 34 x 2 meter werd in 1902 gemaakt door Gustav Klimt als eerbetoon aan Beethoven ter gelegenheid van zijn 75e sterfdag. Het is geïnspireerd op Richard Wagners interpretatie van Beethovens Symfonie nr. 9: de zoektocht van de mensheid naar geluk. De driedelige fries was oorspronkelijk alleen bedoeld als decoratief schilderij voor de jubileumtentoonstelling. Na verschillende omwegen werd het verplaatst naar paleis Belvedere en in 1986 definitief naar de Secession.

Beethoven in de Weense musea

Beethovenfries in de Secession door Gustav Klimt

Klimts eerbetoon aan Ludwig van Beethoven is gebaseerd op diens Symfonie nr. 9. Kunst. Muziek en mythe smelten samen tot een totaalkunstwerk.

Secession Wenen

Muziekhuis Wenen: Beleef Beethoven

Een interactieve Beethoven-tentoonstelling met geluidsexperimenten, gehoorverliesinstallaties en Weens classicisme op vier verdiepingen.

Muziekhuis Wenen

Beethoven Huis Baden: De wereld van een muzikaal genie

De Biedermeier kamers laten Beethovens leven in Baden zien - de werken die hij hier componeerde, zoals de Symfonie nr. 9, worden op speciale wijze tot leven gebracht.

Beethoven Huis Baden

Kunsthistorisch museum: Verzameling oude muziekinstrumenten

Beethovens muzikale werk komt tot leven met historische klavierinstrumenten, bladmuziek en originele portretten in deze unieke collectie.

Kunsthistorisch museum Wenen
Wandel in muzikale stukken

Geïnspireerd door de natuur

Beethoven hield van de natuur. Veel van zijn ideeën deed hij op tijdens lange wandelingen door de bossen rondom Wenen. Zijn Symfonie nr. 6, de "Pastorale", weerspiegelt deze passie. In vijf delen worden scènes uitgebeeld zoals de vreugde van het platteland, een kabbelend beekje of een onweersbui. Beethoven zag deze symfonie niet als een pure imitatie, maar als een uitdrukking van gevoelens die door de natuur werden opgeroepen.

Zijn diepe verbondenheid met de natuur was een belangrijke inspiratiebron. Verschillende wandelroutes en wandelpaden herdenken de kunstenaar vandaag de dag nog steeds.

In de voetsporen van Beethoven

Beethoven rondwandeling in Helenental in het Weense bos

Beethovenpad in de Weense bossen

Beethoven tempel in het historische Kurpark Baden

Beethovenplein en -monument in Wenen

FAQs

Ludwig van Beethoven werd gedoopt in Bonn op 17 december 1770. Zijn exacte geboortedatum is niet gedocumenteerd, maar aangenomen wordt dat hij op 16 december 1770 werd geboren. Het was in die tijd immers gebruikelijk om de doop direct na de geboorte te plannen. Beethoven overleed op 26 maart 1827 in Wenen op 56-jarige leeftijd.

Ludwig van Beethoven werd in 1827 begraven op het Währinger Ortsfriedhof in Wenen, maar zijn stoffelijke resten werden later overgebracht naar een eregraf op de centrale begraafplaats van Wenen.

De enige opera van Ludwig van Beethoven heet Fidelio. Oorspronkelijk bekend als Leonore, werd het meerdere keren herzien en ging in 1814 in zijn definitieve versie in première. Het werk vertelt het verhaal van Leonore, die zich vermomt als een man genaamd Fidelio om haar onterecht gevangen echtgenoot Florestan te redden. Fidelio gaat over vrijheid, gerechtigheid en huwelijkstrouw en wordt beschouwd als een muzikale oproep tot menselijkheid en moed.

Ludwig van Beethoven heeft een indrukwekkende muzikale nalatenschap achtergelaten. Zijn beroemdste werken zijn onder andere:

- Symfonie nr. 9 in D mineur, op.125: Beroemd om het slotdeel met Schillers "Ode aan de vreugde", nu beschouwd als het Europese volkslied.

- Symfonie nr. 5 in c klein, op.67: De "Noodlotssymfonie" met zijn opvallende openingsmotief.

- Symfonie nr. 3 Es groot, op. 55 "Eroica": Oorspronkelijk opgedragen aan Napoleon, daarna geherinterpreteerd als een uitdrukking van heroïsche idealen.

- Pianosonate nr. 14 cis klein, op. 27 nr. 2 "Maanlicht Sonate": Een werk met een grote emotionele diepte.

- Pianosonate nr. 8 c klein op. 13 "Pathétique": Nog een meesterwerk uit de pianoliteratuur.

- Pianoconcert nr. 5 es groot, op. 73 "Emperor": Een hoogtepunt uit zijn werk voor piano en orkest.

- Vioolconcert D groot op. 61:Een belangrijk werk van zijn vioolrepertoire.

- Opera "Fidelio" op. 72: Beethovens enige opera die over vrijheid en rechtvaardigheid gaat.

- Strijkkwartet op. 131 en op. 130: Late werken die gewaardeerd worden om hun complexiteit en diepgang.

- Für Elise' WoO 59: een populair pianostuk dat over de hele wereld bekend is.

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