Schilder en toneelschrijver Oskar Kokoschka was een sleutelfiguur van het Weense Modernisme. Met zijn gedurfde, expressieve stijl daagde hij zowel de kunstwereld als de m

De grote Oskar Kokoschka werd geboren in het stadje Pöchlarn aan de Donau en droeg zijn Neder-Oostenrijkse wortels zijn hele leven met zich mee. Vandaag de dag is de gevierde schilder van het expressionisme en het Weense modernisme meer dan ooit aanwezig in zijn geboortestad.

Kunsthistoricus en Kokoschka-expert Bernadette Reinhold merkt op: "Pöchlarn heeft minder dan 4.000 inwoners. Dat Kokoschka hier geboren is - en dat zijn geboortehuis nu een museum en documentatiecentrumis - is echt opmerkelijk."

Overal in de stad is Kokoschka's aanwezigheid onmiskenbaar: grootschalige reproducties van zijn schilderijen sieren gevels, terwijl het Kokoschka Museum Pöchlarn - gehuisvest in zijn voormalige huis en aangrenzende schuur - een levendig, persoonlijk inzicht biedt in zijn leven en nalatenschap.