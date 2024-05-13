Sigmund Freud
Vader van de psychoanalyse – tussen het dagelijkse leven in Wenen, de bank en cultuurgeschiedenis
Introduction
Sigmund Freud werd in 1856 geboren in Freiberg in Moravië. In 1859 verhuisde hij met zijn familie naar Wenen, een stad die zijn denken diepgaand zou beïnvloeden. Na de middelbare school studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit van Wenen, promoveerde hij in 1881 en werkte hij als arts in het Algemeen Ziekenhuis van Wenen.
Een studieverblijf in Parijs in 1885 bij Jean-Martin Charcot betekende een keerpunt in Freuds begrip van ziekte en psyche. Terug in Wenen vestigde hij zich als arts en ging hij op zoek naar nieuwe manieren om de menselijke geest te begrijpen. Al in 1882 verloofde hij zich in het geheim met Martha Bernays. Omdat Freud financieel nog niet zeker was en Martha geen bruidsschat had, moest het paar enkele jaren wachten op het huwelijk. Die lange verloving werd een intense langeafstandsrelatie, vooral gedragen door brieven. Meer dan duizend brieven zijn bewaard gebleven en geven een inkijk in Freuds persoonlijke gedachtenwereld. Samen kregen ze zes kinderen, waaronder Anna Freud, die later internationale erkenning kreeg en het werk van haar vader verder ontwikkelde.
Bijna vijf decennia woonde en werkte Freud in de Berggasse 19 in het 9e district van Wenen. Dit adres werd het centrum van zijn intellectuele wereld. Hier schreef hij sleutelwerken zoals De droomduiding, rond 1900 gepubliceerd, waarin dromen worden gezien als een toegangspoort tot het onbewuste. De bank waarop zijn patiënten lagen werd het symbool van de psychoanalyse en de methode van vrije associatie. Freuds theorieën kregen internationale aandacht, maar stuitten ook op felle weerstand, vooral door zijn nadruk op seksualiteit als fundamentele psychische drijfveer. Toch kreeg zijn werk erkenning: in 1902 werd hij buitengewoon hoogleraar en in 1919 titulair hoogleraar aan de Universiteit van Wenen. In 1924 maakte de stad Wenen hem ereburger en in 1930 ontving hij de Goetheprijs van de stad Frankfurt.
In 1938 dwong de vervolging door het nationaalsocialistische regime Sigmund Freud tot emigratie naar Londen, waar hij op 23 september 1939 overleed. Zijn werk beïnvloedt veel meer dan alleen de geneeskunde. Literatuur, kunst, film en filosofie grijpen nog altijd terug op de ideeën van de grondlegger van de psychoanalyse. De basis van die erfenis werd gelegd in Wenen – een stad waar wetenschap, dagelijks leven en cultuur nauw met elkaar verweven blijven.
Op de Bellevuehöhe in het Weense Woud kreeg Freud in 1895 het beslissende inzicht voor zijn theorie over droomduiding.
Onze tip: Bekijk de spannende Netflix-serie 'Freud' als je de start van zijn carrière op een spectaculaire wijze van dichtbij wilt zien.
Maak kennis met Sigmund Freud
‘Laat de biografen maar ploeteren – we willen het hun niet te makkelijk maken. Iedereen zal denken dat zijn eigen visie op de “ontwikkeling van de held” klopt, en ik verheug me nu al op hoezeer ze zich zullen vergissen.’Brief aan zijn vrouw Martha Bernays
Op Freuds sporen in Oostenrijk
Bellevuehöhe
In 1895 dacht Freud hier, met uitzicht over Wenen, na over dromen en legde hij de basis voor de psychoanalyse. Vandaag markeert een marmeren stele deze plek.
Sigmund Freud Museum
Sigmund Freud woonde en werkte hier bijna 50 jaar, samen met zijn dochter Anna. De Berggasse 19 bewaart originele ruimtes van deze sleutelplek in zijn carrière.
Standbeeld van Sigmund Freud
Sinds de 80ste herdenkingsdag staat er een levensgroot standbeeld van Oskar Nemon op de campus van de Universiteit van Wenen, waar Freud geneeskunde studeerde.
Sigmund-Freud-park en standbeeld
Tussen de universiteit en de Votivkirche herinneren het Sigmund-Freud-Park en een standbeeld aan Freud, met het opschrift ‘De stem van het intellect is zacht’.
Voormalig Algemeen Ziekenhuis (AKH)
Vanaf 1882 werkte Sigmund Freud hier als arts-assistent in het huidige Oude AKH, tussen interne geneeskunde en psychiatrie.
Karmelietenwijk
Een wijk met geschiedenis: in de Karmelietenwijk bracht Sigmund Freud zijn jeugd door, ingebed in het Joodse leven van Wenen.
Café Landtmann
Een plek voor gesprekken: in Café Landtmann ontmoette Sigmund Freud de intellectuele elite van zijn tijd – een belangrijk trefpunt van het Weense modernisme.
Sigmund Freud-tour Wenen
De tour biedt een blik op Wenen rond 1900. In ongeveer twee uur volg je Freuds leven, werk en tijdperk langs meer dan 20 haltes.
Sigmund Freud Museum Wenen
Een bel, een trappenhuis, een deur: een bezoek aan het Freud Museum Wenen begint precies daar waar Sigmund Freud vroeger zijn gasten ontving. Hij woonde en werkte bijna 50 jaar in de Berggasse 19 en ontwikkelde er zijn ideeën, terwijl hij gezinsleven, onderzoek en het stadsleven om hem heen combineerde. Vandaag geven de originele ruimtes inzicht in die dagelijkse wereld. Sinds de renovatie in 2020 zijn voor het eerst alle delen toegankelijk, van de wachtruimte tot de privévertrekken.
Foto’s, objecten en persoonlijke sporen vertellen het verhaal van Freuds leven en werk en van de ontwikkeling van zijn ideeën over droomduiding. Hoewel de originele bank nu in Londen staat, kan ze via augmented reality virtueel op haar oorspronkelijke plek worden teruggebracht. Het museum wordt aangevuld met Europa’s grootste psychoanalysebibliotheek, een onderzoeksinstituut en een programma met tijdelijke tentoonstellingen en hedendaagse kunst.
Freud en de Weense koffiehuiscultuurNa lange dagen van analyses trok Sigmund Freud zich terug in het koffiehuis. In Café Landtmann ontmoette hij patiënten zoals Anna von Lieben, speelde hij Tarock en liet hij zijn gedachten stromen – als onderdeel van het intellectuele netwerk van Wenen rond 1900.
Café Landtmann
Een plek voor gesprekken: in Café Landtmann ontmoette Sigmund Freud de intellectuele elite van zijn tijd – een belangrijk trefpunt van het Weense modernisme.
Café Göttlich & Freud
Een eigentijdse hommage: Café Göttlich & Freud vlak bij de Berggasse 19 combineert modern design met de Weense koffiehuiscultuur.
Fun facts: de mens achter de psychoanalyseNiet alles aan Sigmund Freud past netjes in leerboeken. Deze weetjes belichten bijzondere episodes, persoonlijke gewoonten en biografische details die tonen hoe veelzijdig de grondlegger van de psychoanalyse was.
Freuds bank: de oorsprong van vrije associatie
Een geschenk dat geschiedenis schreef: rond 1890 kreeg Sigmund Freud in Wenen een bank van zijn patiënte Madame Bevenisti. In zijn praktijk in de Berggasse 19 werd ze het middelpunt van zijn werk. Terwijl patiënten lagen en vrijuit vertelden, ontwikkelde Freud de methode van vrije associatie – een hoeksteen van de psychoanalyse. De bank reisde in 1938 met hem mee naar Londen en is daar nu te zien in het Freud Museum. In Wenen leeft ze voort als virtuele reconstructie.
Freuds sigaren: tussen gewoonte en zelfcontrole
Sigaren hoorden bij Freuds dagelijkse routine net zozeer als denken en schrijven. Hij begon in zijn twintiger jaren en rookte later vaak meer dan 20 per dag. Freud sprak openlijk over zijn afhankelijkheid en verbond roken met concentratie en creatieve energie. Zelfs nadat hij ernstige kaakkanker kreeg, bleef hij roken. De sigaar werd deel van zijn identiteit – een symbool van discipline, genot en verzet tegen medisch advies.
Taboes doorbreken: driften en psychoanalyse
Toen Freud begon te schrijven over seksualiteit en het onbewuste, daagde hij bewust maatschappelijke taboes uit. Hij plaatste seksualiteit vanaf de geboorte in het centrum van de ontwikkeling en trok daarmee de moraal van zijn tijd in twijfel. Concepten zoals het oedipuscomplex, incest en verdrongen driften stuitten op hevige weerstand. Zelfs toen C. G. Jung voorstelde de libido minder seksueel te interpreteren, bleef Freud standvastig. In Totem en taboe, beschreef hij taboes als drijvende krachten achter moraal. Voor Freud betekende de mens begrijpen ook zijn donkere kanten onder ogen zien.
Freud en cocaïne: nieuwsgierigheid en risico
In de jaren 1880 leidde Freuds nieuwsgierigheid hem naar onderzoek naar cocaïne. Als jonge arts in Wenen experimenteerde hij met zichzelf en met patiënten, en prees hij de stof aan in zijn essay Over coca (1884) als middel tegen vermoeidheid, depressie en morfineverslaving. Ernstige bijwerkingen, verslaving en de dood van een naaste collega leidden uiteindelijk tot ontgoocheling. Freud noemde deze periode later een ‘jeugdzonde’ en richtte zich daarna volledig op de studie van de psyche.
Vriendschappen en intellectuele uitwisseling
Freud onderhield nauwe relaties met schrijvers, kunstenaars en intellectuelen. Bijzonder betekenisvol was zijn langdurige vriendschap met Stefan Zweig, met wie hij ideeën uitwisselde over literatuur, psychologie en actuele kwesties; Zweig hield later ook Freuds grafrede. Freud correspondeerde eveneens met Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Hermann Hesse en Romain Rolland. Een opmerkelijke, zij het korte, ontmoeting vond plaats met Gustav Mahler in 1910. Freud bewonderde Rembrandt om zijn psychologische diepgang en ontmoette in Londen in 1938 Salvador Dalí, wiens techniek hem imponeerde.
Anna Freud: het erfgoed voortzetten
Anna Freud (1895–1982), de jongste dochter van Sigmund Freud, werd geboren in hetzelfde jaar als de psychoanalyse zelf. Voor haar vader was ze meer dan een dochter – hij zag in haar zijn opvolgster. Opgeleid in Wenen en door Freud zelf geanalyseerd, zou ze later het vakgebied van de kinderpsychoanalyse mee vormgeven. Samen richtten ze de Weense Psychoanalytische Vereniging op. Na hun emigratie in 1938 verzorgde Anna haar vader in Londen tijdens zijn ziekte en bleef ze zijn werk verder ontwikkelen. Ze geldt als pionier van de moderne kinderanalyse.