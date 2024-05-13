In 2026 viert Wenen de 170ste verjaardag van Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse – op plekken waar zijn denken en onderzoek vandaag nog voelbaar zijn.

Sigmund Freud werd in 1856 geboren in Freiberg in Moravië. In 1859 verhuisde hij met zijn familie naar Wenen, een stad die zijn denken diepgaand zou beïnvloeden. Na de middelbare school studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit van Wenen, promoveerde hij in 1881 en werkte hij als arts in het Algemeen Ziekenhuis van Wenen.

Een studieverblijf in Parijs in 1885 bij Jean-Martin Charcot betekende een keerpunt in Freuds begrip van ziekte en psyche. Terug in Wenen vestigde hij zich als arts en ging hij op zoek naar nieuwe manieren om de menselijke geest te begrijpen. Al in 1882 verloofde hij zich in het geheim met Martha Bernays. Omdat Freud financieel nog niet zeker was en Martha geen bruidsschat had, moest het paar enkele jaren wachten op het huwelijk. Die lange verloving werd een intense langeafstandsrelatie, vooral gedragen door brieven. Meer dan duizend brieven zijn bewaard gebleven en geven een inkijk in Freuds persoonlijke gedachtenwereld. Samen kregen ze zes kinderen, waaronder Anna Freud, die later internationale erkenning kreeg en het werk van haar vader verder ontwikkelde.

Bijna vijf decennia woonde en werkte Freud in de Berggasse 19 in het 9e district van Wenen. Dit adres werd het centrum van zijn intellectuele wereld. Hier schreef hij sleutelwerken zoals De droomduiding, rond 1900 gepubliceerd, waarin dromen worden gezien als een toegangspoort tot het onbewuste. De bank waarop zijn patiënten lagen werd het symbool van de psychoanalyse en de methode van vrije associatie. Freuds theorieën kregen internationale aandacht, maar stuitten ook op felle weerstand, vooral door zijn nadruk op seksualiteit als fundamentele psychische drijfveer. Toch kreeg zijn werk erkenning: in 1902 werd hij buitengewoon hoogleraar en in 1919 titulair hoogleraar aan de Universiteit van Wenen. In 1924 maakte de stad Wenen hem ereburger en in 1930 ontving hij de Goetheprijs van de stad Frankfurt.

In 1938 dwong de vervolging door het nationaalsocialistische regime Sigmund Freud tot emigratie naar Londen, waar hij op 23 september 1939 overleed. Zijn werk beïnvloedt veel meer dan alleen de geneeskunde. Literatuur, kunst, film en filosofie grijpen nog altijd terug op de ideeën van de grondlegger van de psychoanalyse. De basis van die erfenis werd gelegd in Wenen – een stad waar wetenschap, dagelijks leven en cultuur nauw met elkaar verweven blijven.