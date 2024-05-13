White passenger aircraft with red "Servus" lettering flying over clouds against blue sky
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Anreise mit dem Flugzeug

Österreich bietet optimale Flugverbindungen. Neben Wien, dem Dreh- und Angelpunkt, gibt es noch weitere Flughäfen mit internationalen Anschlüssen.
Anreise zum / vom Flughafen Wien

In den Abflughallen der Terminals 1 und 3 sowie in der Ankunftshalle des Terminals 3 befinden sich die Informationsschalter des Flughafens. Die telefonische Flugauskunft ist 24 Stunden täglich unter der Rufnummer: +43-1-7007-0 erreichbar.

Vom Flughafen in die Stadt

Ob mit der Bahn, mit dem Taxi oder mit dem Bus – es gibt verschiedene Möglichkeiten in die Stadt zu kommen.

Öffentliche Verkehrsmittel

  • Der City Airport Train (CAT) verbindet mit einer Fahrzeit von nur 16 Minuten den Flughafen Wien mit dem Stadtzentrum (Bahnhof Wien Mitte).

  • Für Flüge bestimmter Fluglinien stehen am City Air Terminal Bahnhof Wien-Mitte Check-In-Schalter zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Automaten für Gepäck-Check-In und für Handgepäck. Passagiere können ihr Gepäck bis 75 Minuten vor Abflugzeit oder bereits am Vorabend ihres Fluges einchecken und erhalten auch gleich ihre Bordkarte.

  • Die Vienna Airport Lines verkehren mit Bussen zwischen Flughafen Wien-Schwechat und wichtigen Verkehrsknotenpunkten.

  • Die Schnellbahn ist eine kostengünstige Möglichkeit, zwischen der Stadt Wien und dem Flughafen Wien zu pendeln. Die Fahrdauer beträgt ca. 25 Minuten ab Wien Mitte; Intervall ca. alle 30 Minuten.

  • Im Zwei-Stundentakt verkehren ICE-Züge vom Wiener Flughafen über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling direkt nach St. Pölten und Linz.

Weitere Informationen zur Anreise zum Flughafen Wien

Taxi und Autovermietung

Airport Taxis sind eigene, nur für Fahrten zum und vom Flughafen vorgesehene Taxis. Sie müssen im Voraus bestellt werden und berechnen einen Fixpreis (inkl. Gepäck) ohne Aufpreis für die Leerfahrt.

Bei Fahrten von Wien zum Flughafen (bitte schon bei der Bestellung ein "Flughafentaxi" verlangen) wird für die Retourfahrt des Taxis eine zusätzliche Gebühr für die Leerfahrt zum Fahrpreis verrechnet.

Weitere Informationen zu:

Weitere Flughäfen in Österreich

Anreise zum Flughafen ...

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Parkplätze am Flughafen Wien

Parken beim Flughafen

Parkplatz A und C, Parkhaus 3 und 4, Kurzparkplätze

Terminalvorfahrt Abflug

Am Flughafen Wien könnt ihr direkt vor dem Terminal kurz halten, um Passagiere ein- oder aussteigen zu lassen.

€ 2,90 / 15 Minuten (10 Minuten gratis)

Parkplätze rund um den Flughafen Wien

Parken beim Flughafen ...

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Wichtige Informationen für Flugreisende auf einen Blick

Handgepäcksbestimmungen

Es gelten die EU-Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck für alle Ab- und Weiterflüge von EU-Flughäfen sowie von Island, Norwegen und der Schweiz.

Identitätsüberprüfung der Passagiere beim Boarding

Aufgrund einer EU-Verordnung müssen im Interesse eines hohen Sicherheitsniveaus Passagiere direkt am Abflugsteig die Bordkarte und einen Lichtbildausweis bereithalten. Mit der Kontrolle wird sichergestellt, dass die Bordkarte tatsächlich von jener Person genutzt wird, die am Check-in das Ticket vorgelegt hat. Zusätzlich wird geprüft, ob die vorgelegten Reisedokumente den Einreisebestimmungen des jeweiligen Reiseziels entsprechen, um Unannehmlichkeiten für den Reisenden am Zielort zu vermeiden.

Identitätsnachweis

Flüge (International, Schengen und Non-Schengen-Raum) erfordern unbedingt das Mitführen eines gültigen Reisedokuments (Reisepass oder Personalausweis). Der Führerschein ist kein Reisedokument.

Kinderreisepass

Jedes Kind benötigt einen eigenen Kinderpass. Ein Eintrag im Pass der Eltern ist nicht mehr gültig.

Tipp: Reisen mit Kindern

Austrian Airlines Services

Digitale Services im Überblick

Mit dem Online Check-in sowie dem Hochladen von Reisedokumenten in der Austrian App spart ihr Zeit und bekommt während der gesamten Reise nützliche Informationen.

Digitale Austrian Services

Sicheres Reisen

Mit der Schritt-für-Schritt Anleitung für einen sicheren und sorgenfreien Flug seid ihr bestens für die nächste Reise oder Reiseplanung gerüstet.

Reiseleitfaden

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um eure Anreise

Es stehen verschiedenste Optionen zur Verfügung: Die schnellste Möglichkeit ist der City Airport Train (CAT), der Non-Stopp zwischen dem Flughafen und der Innenstadt fährt. Die günstige Variante mit Zwischenstopps ist die S-Bahn, welche im Halbstundentakt unterwegs ist. Auch ICE-Züge halten regelmäßig am Wiener Hauptbahnhof. Darüber hinaus fahren die Vienna Airport Lines mit Bussen zu verschiedenen wichtigen Verkehrsknotenpunkten.

Ja, auch Kinder benötigen für die Einreise nach Österreich einen eigenen Reisepass oder Personalausweis.

Auskünfte zum Fahrplan sowie zu den Tarifen findet ihr auf der Website der ÖBB (Österreichischen Bundesbahnen).

Die wichtigsten Notrufnummern im Überblick

Europäische Notrufnummer: 112

Notrufnummern in Österreich:

  • Feuerwehr: 122

  • Polizei: 133

  • Rettung: 144

Pannen-Notruf-Dienste in Österreich:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bergrettung: 140 

Weitere Notrufnummern

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