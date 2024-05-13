Anreise zum / vom Flughafen Wien

In den Abflughallen der Terminals 1 und 3 sowie in der Ankunftshalle des Terminals 3 befinden sich die Informationsschalter des Flughafens. Die telefonische Flugauskunft ist 24 Stunden täglich unter der Rufnummer: +43-1-7007-0 erreichbar.

Vom Flughafen in die Stadt

Ob mit der Bahn, mit dem Taxi oder mit dem Bus – es gibt verschiedene Möglichkeiten in die Stadt zu kommen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Der City Airport Train (CAT) verbindet mit einer Fahrzeit von nur 16 Minuten den Flughafen Wien mit dem Stadtzentrum (Bahnhof Wien Mitte).

Für Flüge bestimmter Fluglinien stehen am City Air Terminal Bahnhof Wien-Mitte Check-In-Schalter zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Automaten für Gepäck-Check-In und für Handgepäck. Passagiere können ihr Gepäck bis 75 Minuten vor Abflugzeit oder bereits am Vorabend ihres Fluges einchecken und erhalten auch gleich ihre Bordkarte.

Die Vienna Airport Lines verkehren mit Bussen zwischen Flughafen Wien-Schwechat und wichtigen Verkehrsknotenpunkten.

Die Schnellbahn ist eine kostengünstige Möglichkeit, zwischen der Stadt Wien und dem Flughafen Wien zu pendeln. Die Fahrdauer beträgt ca. 25 Minuten ab Wien Mitte; Intervall ca. alle 30 Minuten.

Im Zwei-Stundentakt verkehren ICE-Züge vom Wiener Flughafen über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling direkt nach St. Pölten und Linz.

Weitere Informationen zur Anreise zum Flughafen Wien

Taxi und Autovermietung

Airport Taxis sind eigene, nur für Fahrten zum und vom Flughafen vorgesehene Taxis. Sie müssen im Voraus bestellt werden und berechnen einen Fixpreis (inkl. Gepäck) ohne Aufpreis für die Leerfahrt.

Bei Fahrten von Wien zum Flughafen (bitte schon bei der Bestellung ein "Flughafentaxi" verlangen) wird für die Retourfahrt des Taxis eine zusätzliche Gebühr für die Leerfahrt zum Fahrpreis verrechnet.

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