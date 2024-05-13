Inreis- en douaneregels in Oostenrijk
Introduction
Introduction
In de regel worden er geen controles meer uitgevoerd aan de landbinnengrenzen met Schengenlanden. Maar om bij steekproefsgewijze controles een identiteitsbewijs te kunnen overleggen, moeten reizigers ook in het Schengengebied hun reisdocument bij zich hebben.
Elk kind heeft een eigen identiteitsbewijs nodig (ID-kaart of paspoort) - vermeldingen in het paspoort van een ouder zijn niet toegestaan.
Nederlands en Belgen hebben een geldige identiteitskaart of paspoort (of een paspoort dat niet langer dan een jaar geldig is) nodig om Oostenrijk binnen te komen.
Meer informatie:
Oostenrijkse ambassade in Den Haag
Oostenrijkse ambassade in Brussel
Meer informatie over de reisdocumenten die worden geaccepteerd voor binnenkomst in Oostenrijk.
Visa/Visum
Burgers van EU-lidstaten, EER-staten, Zwitserland en tal van andere landen (bijv. Australië, Israël, Japan, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, etc.) hebben geen visum nodig om Oostenrijk binnen te komen. Alle andere nationaliteiten hebben een Schengenvisum nodig voor een verblijf van maximaal 90 dagen.
Sinds de inwerkingtreding van het Schengenverdrag kunnen visumplichtige onderdanen van derde landen Oostenrijk ook binnenkomen met een Schengenvisum zonder dat ze een extra Oostenrijks visum nodig hebben.
Burgers met een verblijfsvergunning in een Schengenstaat mogen naar elke andere Schengenstaat reizen en daar maximaal 90 dagen verblijven.
Informatie over visa
Telefonische informatiedienst op 0900-575 022.
Persoonlijke informatie van 14.00 tot 16.00 uur bij de visumafdelingen van de Oostenrijkse ambassade in Bern op tel. 031-356 52 52.
Website
Introduction
In principe worden er geen douanecontroles meer uitgevoerd, maar steekproefsgewijze controles zijn altijd mogelijk.
In het geval van een rechtstreekse vlucht (zonder tussenstop in een derde land) van een EU-land naar een ander EU-land, kan de uitreis voor EU-reizigers worden gebruikt.
Opmerking: Als de reis begon in een land buiten de EU en er alleen een tussenstop/doorreis was in een ander EU-land voordat Oostenrijk werd binnengevlogen, zijn de bepalingen voor reizigers uit derde landen van toepassing.
Meer informatie over het vrije verkeer van goederen binnen de EU.
Referentiehoeveelheden voor tabaksproducten of alcohol
Tabaksproducten of alcoholische dranken zijn alleen vrijgesteld van rechten voor persoonlijk gebruik. Als de volgende referentiehoeveelheden worden overschreden, moet worden aangetoond dat de goederen voor persoonlijk gebruik bestemd zijn:
Tabaksproducten:
Sigaretten: 800 eenheden
Cigarillo's (maximaal gewicht per stuk 3 g): 400 stuks
Sigaren: 200 stuks
Rooktabak: 1 kg
Alcoholische dranken:
Gedistilleerde dranken: 10 liter
Alcoholische dranken anders dan bier, mousserende wijn of wijn tot 22% vol: 20 liter
Wijn (waarvan max. 60 liter mousserende wijn): 90 liter
Bier: 110 liter
Hier vind je gedetailleerde informatie over de toegestane hoeveelheden als je vanuit EU-landen reist.
Deze bepaling geldt niet voor de Canarische Eilanden (Spanje), het Verenigd Koninkrijk, de Britse Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey, Alderney, enz.) en het eiland Man. Wanneer je vanuit deze landen reist, zijn dezelfde invoerhoeveelheden toegestaan als wanneer je vanuit niet-EU-landen reist.
Belastingvrije aankopen zijn niet langer mogelijk als je rechtstreeks binnen de EU reist.
Bij het passeren van de douane moet je de volgende goederen aangeven, d.w.z. een douaneaangifte indienen voor
goederen die niet voor persoonlijk gebruik bestemd zijn
buiten de EU gekochte goederen die de vrijstellingen voor tabaksproducten, alcoholische dranken, niet-mousserende wijnen, bier en medicijnen en de vrijstellingslimiet voor andere goederen overschrijden
goederen waarvoor invoerverboden of -beperkingen gelden
Reistoelagen en reisbeperkingen vanuit derde landen
Maximumhoeveelheden voor rechtenvrije invoer in Oostenrijk uit derde landen voor persoonlijk gebruik of als geschenk bij vervoer door de lucht of over zee
Tabaksproducten (per persoon van 17 jaar en ouder)
Sigaretten: 200 stuks of
Cigarillos (sigaren met een maximaal eenheidsgewicht van 3 g): 100 stuks of
Sigaren: 50 stuks of
Rooktabak: 250 gram of
een proportionele combinatie van deze goederen
Hier vind je gedetailleerde informatie over de rechten bij binnenkomst uit niet-EU-landen.
Alcoholische dranken (per persoon van 17 jaar en ouder):
alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol of niet-gedenatureerde ethylalcohol van 80% vol of meer: 1 liter of
alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van 22% vol of minder: 2 liter of
een evenredige combinatie van deze goederen en bovendien
niet-mousserende wijnen: 4 liter en
bier: 16 liter
Introduction
Andere goederen tot een totale waarde van 300 euro (bij binnenkomst over land); voor luchtreizigers tot een totale waarde van 430 euro.
Voor reizigers jonger dan 15 jaar worden deze twee vergoedingen over het algemeen verlaagd tot 150 euro (ongeacht het gebruikte vervoermiddel). Meerdere reizigers mogen hun reiskostenvergoedingen niet bij elkaar optellen.
Reisbenodigdheden voor persoonlijk gebruik tijdens het verblijf mogen belastingvrij en informeel in Oostenrijk worden ingevoerd, mits er geen invoerverbod geldt.
Centraal Douane InformatiecentrumHet Centrale Douane Informatiecentrum geeft informatie over algemene douanezaken en beantwoordt specifieke vragen over douanetarieven en vragen over verboden en beperkingen.
Zollamt Klagenfurt Villach
Ackerweg 19
9500 Villach
Telefoon +43 (0) 50 233 740
E-Mail zollinfo@bmf.gv.at
Reizen met honden, katten & co.
Er zijn maximaal vijf dieren per persoon toegestaan.
Elk dier moet geïdentificeerd zijn met een microchip. Een tatoeage die vóór 3 juli 2011 is aangebracht, is echter nog steeds geldig zolang deze duidelijk leesbaar is.
Elk dier moet vergezeld gaan van eendierenpaspoort dat is afgegeven door een door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts. Hieruit moet ook blijken dat het dier in kwestie een geldige rabiësvaccinatie heeft en, indien van toepassing, een geldige herhalingsvaccinatie. De rabiësvaccinatie is geldig tot 21 dagen na voltooiing van de basisvaccinatie als het dier daarna regelmatig herhalingsvaccinaties heeft ondergaan.
Meer informatie over binnenkomst, de geldigheid van de rabiësvaccinatie en de toelatingseisen voor puppy's kun je vinden op de website van het federale ministerie van Sociale Zaken, Gezondheid, Zorg en Consumentenbescherming. Daar vind je ook informatie over het binnenkomen en opnieuw binnenkomen van Oostenrijk met huisdieren uit derde landen.
Introduction
Tijdens je verblijf in Oostenrijk moet je een riem en muilkorf bij je hebben. In Oostenrijk zijn de afzonderlijke gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van de verplichting om honden aangelijnd ofmet een muilkorf te houden. Er is geen landelijke wet waarin de verplichting om een riem of muilkorf te dragen precies is geregeld. De toerismevereniging van de gekozen vakantiebestemming kan precieze informatie geven over de regels die gelden in de betreffende gemeente.
Over het algemeen is de wet van Opper-Oostenrijk over het aangelijnd houden van honden het uitgangspunt.
Een uittreksel daaruit:
Honden moeten in de gemeente aangelijnd OF gemuilkorfd zijn. Indien nodig, maar in elk geval bij bushaltes, in het openbaar vervoer, in scholen en kleuterscholen, op kinderspeelplaatsen en bij grote mensenmassa's, bijv. in winkelcentra, badinrichtingen en bij evenementen, moeten honden worden aangelijnd EN gemuilkorfd.
Politiehonden, hulp- en reddingshonden, getrainde jachthonden en honden van wier hulp bepaalde mensen afhankelijk zijn (bijv. blindengeleidehonden) zijn vrijgesteld van deze regels.
De gemeente kan bij verordening bepalen
waar een riem OF muilkorf NIET verplicht is in de gemeente (losloopgebieden)
waar honden aangelijnd EN gemuilkorfd moeten zijn in de buurt
waar honden algemeen verboden zijn in de buurt (hondenvrije zone)
waar honden ook buiten het gebied ter plaatse aangelijnd OF gemuilkorfd moeten zijn.