Digitaal vignet voor Oostenrijk online kopen

Het digitale vignet voor Oostenrijk koop je vóór je reis online in de ASFINAG-webshop of via de gratis ASFINAG-app. Het vignet is gekoppeld aan je kenteken en hoeft niet op de voorruit te worden geplakt.

Je kunt kiezen uit vier varianten van het digitale vignet: een dag, tien dagen, twee maanden of een jaar

Belangrijk! Bij het 2-maandenvignet en het jaarvignet gaat de geldigheid bij online aankoop pas in op de 18e dag. Dat komt door het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. Koop je het digitale vignet daarentegen direct bij een automaat of verkooppunt, dan is het meteen geldig. Ook het 1-dagsvignet en het 10-dagenvignet zijn bij online aankoop zonder wachttijd direct geldig.

De controle op de weg gebeurt vervolgens automatisch via je kenteken.

Tip: Gebruik de tolplanner van ASFINAG: vul je vertrekpunt en bestemming in, controleer de route en kies het juiste tolproduct. De tolplanner laat in één oogopslag zien welke tolproducten je voor je route nodig hebt, inclusief eventuele trajecttol.