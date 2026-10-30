Tol en vignet in Oostenrijk
Overzicht van digitaal vignet, GO-Box en trajecttol op de snelwegen
Introduction
Voor voertuigen tot 3,5 ton mtm (maximaal toegestane massa) geldt op de Oostenrijkse snelwegen en autowegen in principe een vignetplicht. Je vignet moet al geldig zijn voordat je de snelweg op rijdt. Je kunt kiezen tussen een plakvignet en een digitaal vignet.
De tarieven hangen af van je voertuig (auto of ander voertuig tot 3,5 ton mtm, of motor) en van de geldigheidsduur: een dag, tien dagen, twee maanden of een jaar. Het makkelijkst regel je het vignet al thuis, online in de ASFINAG-webshop. Vertrek je binnen 18 dagen en heb je een 2-maanden- of jaarvignet nodig? Koop het dan in een ANWB-winkel, want daar is het digitale vignet meteen geldig. Onderweg kan het ook. Je vindt meer dan 4.500 verkooppunten, zoals de Oostenrijkse automobielclubs ÖAMTC en ARBÖ, tankstations, tabakszaken (Trafiken) en tankstations vlak bij de Oostenrijkse grens. Op bepaalde trajecten, zoals de Brenner en de Arlberg, betaal je aparte trajecttol.
Voor vrachtwagens boven 3,5 ton mtm gelden de elektronische GO-Box en de milieusticker.
Vanaf 2027 is het vignet digitaal
Vanaf 1 december 2026 worden voor het vignetjaar 2027 alleen nog digitale vignetten verkocht. Plakvignetten en digitale vignetten kun je nog tot en met 31 januari 2027 naast elkaar gebruiken. Daarna is alleen nog het digitale vignet geldig.
Digitaal vignet voor Oostenrijk online kopen
Het digitale vignet voor Oostenrijk koop je vóór je reis online in de ASFINAG-webshop of via de gratis ASFINAG-app. Het vignet is gekoppeld aan je kenteken en hoeft niet op de voorruit te worden geplakt.
Je kunt kiezen uit vier varianten van het digitale vignet: een dag, tien dagen, twee maanden of een jaar
Belangrijk! Bij het 2-maandenvignet en het jaarvignet gaat de geldigheid bij online aankoop pas in op de 18e dag. Dat komt door het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. Koop je het digitale vignet daarentegen direct bij een automaat of verkooppunt, dan is het meteen geldig. Ook het 1-dagsvignet en het 10-dagenvignet zijn bij online aankoop zonder wachttijd direct geldig.
De controle op de weg gebeurt vervolgens automatisch via je kenteken.
Tip: Gebruik de tolplanner van ASFINAG: vul je vertrekpunt en bestemming in, controleer de route en kies het juiste tolproduct. De tolplanner laat in één oogopslag zien welke tolproducten je voor je route nodig hebt, inclusief eventuele trajecttol.
Plakvignet voor auto en motor
In Oostenrijk zijn er drie soorten plakvignetten: het jaarvignet, het 2-maandenvignet en het 10-dagenvignet.
Bij een auto plak je het vignet aan de binnenkant van de voorruit, linksboven of naast de binnenspiegel. Het moet van buitenaf goed zichtbaar zijn en mag niet worden afgedekt door een getinte zonnestrook.
Bij een motor plak je het vignet op een goed zichtbaar, vast en niet-verwisselbaar onderdeel, bijvoorbeeld op de tank of de voorvork.
De controle wordt uitgevoerd door politie, douane en de service- en controledienst van ASFINAG. Daarnaast registreren camera’s de vignetten automatisch.
Belangrijk! Het vignet mag maar één keer worden opgeplakt. Haal je het eraf en plak je het opnieuw, dan is het niet meer geldig.
Vignet Oostenrijk 2026: alle tarieven op een rij
Jaarvignet
Motoren: € 42,70
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 106,80
2-maandenvignet
Motoren: € 12,80
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 32,-
10-dagenvignet
Motoren: € 5,10
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 12,80
1-dagsvignet
Motoren: € 3,80
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 9,60
Vignet Oostenrijk 2027: alle tarieven op een rij
Jaarvignet
Motoren: € 43,50
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 108,90
2-maandenvignet
Motoren: € 13,-
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 32,60
10-dagenvignet
Motoren: € 5,20
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 13,-
1-dagsvignet
Motoren: € 3,90
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 9,80
Uitzonderingen op de vignetplicht
het traject A 1 Westautobahn tussen de landsgrens bij Walserberg en de aansluiting Salzburg Nord
het traject A 12 Inntalautobahn tussen de landsgrens bij Kufstein en de aansluiting Kufstein-Süd
het traject A 14 Rheintal/Walgau Autobahn tussen de landsgrens bij Hörbranz en de aansluiting Hohenems
het traject A 26 Linzer Autobahn (momenteel nog in aanleg; de vignetplicht geldt hier pas vanaf het einde van de dag waarop de aansluiting op de A 7 Mühlkreis Autobahn via knooppunt Linz-Hummelhof voor het verkeer is opengesteld)
Meer informatie over de tijdelijke uitzonderingen vind je op asfinag.at in de Mautordnung (tolreglement).
Trajecttol in Oostenrijk 2026
Los van het vignet betaal je op bepaalde trajecten in Oostenrijk extra tol, de zogenoemde trajecttol. Het gaat om kostbare trajecten over Alpenpassen en door tunnels, zoals de Arlberg en de Karawankentunnel. Je betaalt de trajecttol direct bij het tolstation of vooraf, eenvoudig online.
Afhankelijk van het traject variëren de kosten van € 7,- tot € 15,- per rit. Trajecttol geldt op:
de Bosruck- en Gleinalmtunnel op de A 9 Pyhrn Autobahn
de A 10 Tauern Autobahn
de A 11 Karawanken Autobahn
de A 13 Brenner Autobahn
de S 16 Arlberg Schnellstraße
GO-Box voor vrachtwagens, bussen en campers boven 3,5 ton
Voor vrachtwagens, bussen en zware campers van meer dan 3,5 ton mtm is de GO-Box verplicht.
De GO-Box werkt automatisch: het apparaat registreert via een microgolfsignaal elke keer dat je onder een tolpoort door rijdt. Daarbij hoor je een signaal: één pieptoon betekent dat alles in orde is, meerdere pieptonen wijzen op een probleem.
De hoogte van de toltarieven hangt af van de euro-emissieklasse of de CO₂-emissieklasse, het aantal gereden kilometers en het aantal assen. Bevestig de GO-Box goed zichtbaar op de voorruit, anders werkt de registratie niet. De apparaten zijn verkrijgbaar bij tal van verkooppunten van ASFINAG.
Je kunt op twee manieren betalen: pre-pay met tegoed of post-pay via bank of creditcard. Met GO Direkt kun je de kosten rechtstreeks met ASFINAG verrekenen.
Verplichte milieusticker (Umwelt-Pickerl)
In Oostenrijk is de milieusticker alleen verplicht voor vrachtwagens van de klassen N1, N2 en N3 die een van de (tot nu toe) acht milieuzones inrijden, en voor personenauto’s die fiscaal als vrachtwagen N1 zijn geregistreerd.
Meer over de milieusticker
De belangrijkste alarmnummers op een rij
Europees alarmnummer: 112
Alarmnummers in Oostenrijk:
Brandweer: 122
Politie: 133
Ambulance: 144
Pechhulp in Oostenrijk:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bergredding: 140