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Tol en vignet in Oostenrijk
Overzicht van digitaal vignet, GO-Box en trajecttol op de snelwegen

De snelwegen en autowegen in Oostenrijk zijn tolplichtig. Hier vind je alles over tol, tarieven, kopen en gebruik van het vignet of de GO-Box.

Voor voertuigen tot 3,5 ton mtm (maximaal toegestane massa) geldt op de Oostenrijkse snelwegen en autowegen in principe een vignetplicht. Je vignet moet al geldig zijn voordat je de snelweg op rijdt. Je kunt kiezen tussen een plakvignet en een digitaal vignet.

De tarieven hangen af van je voertuig (auto of ander voertuig tot 3,5 ton mtm, of motor) en van de geldigheidsduur: een dag, tien dagen, twee maanden of een jaar. Het makkelijkst regel je het vignet al thuis, online in de ASFINAG-webshop. Vertrek je binnen 18 dagen en heb je een 2-maanden- of jaarvignet nodig? Koop het dan in een ANWB-winkel, want daar is het digitale vignet meteen geldig. Onderweg kan het ook. Je vindt meer dan 4.500 verkooppunten, zoals de Oostenrijkse automobielclubs ÖAMTC en ARBÖ, tankstations, tabakszaken (Trafiken) en tankstations vlak bij de Oostenrijkse grens. Op bepaalde trajecten, zoals de Brenner en de Arlberg, betaal je aparte trajecttol.

Voor vrachtwagens boven 3,5 ton mtm gelden de elektronische GO-Box en de milieusticker.

Vanaf 2027 is het vignet digitaal
Vanaf 1 december 2026 worden voor het vignetjaar 2027 alleen nog digitale vignetten verkocht. Plakvignetten en digitale vignetten kun je nog tot en met 31 januari 2027 naast elkaar gebruiken. Daarna is alleen nog het digitale vignet geldig.

Kopen, geldigheid en prijzen

Digitaal vignet voor Oostenrijk online kopen

Het digitale vignet voor Oostenrijk koop je vóór je reis online in de ASFINAG-webshop of via de gratis ASFINAG-app. Het vignet is gekoppeld aan je kenteken en hoeft niet op de voorruit te worden geplakt.

Je kunt kiezen uit vier varianten van het digitale vignet: een dag, tien dagen, twee maanden of een jaar

Belangrijk! Bij het 2-maandenvignet en het jaarvignet gaat de geldigheid bij online aankoop pas in op de 18e dag. Dat komt door het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. Koop je het digitale vignet daarentegen direct bij een automaat of verkooppunt, dan is het meteen geldig. Ook het 1-dagsvignet en het 10-dagenvignet zijn bij online aankoop zonder wachttijd direct geldig.

De controle op de weg gebeurt vervolgens automatisch via je kenteken.

Tip: Gebruik de tolplanner van ASFINAG: vul je vertrekpunt en bestemming in, controleer de route en kies het juiste tolproduct. De tolplanner laat in één oogopslag zien welke tolproducten je voor je route nodig hebt, inclusief eventuele trajecttol.

ASFINAG-webshop
Kopen, aanbrengen en geldigheid

Plakvignet voor auto en motor

In Oostenrijk zijn er drie soorten plakvignetten: het jaarvignet, het 2-maandenvignet en het 10-dagenvignet.

Bij een auto plak je het vignet aan de binnenkant van de voorruit, linksboven of naast de binnenspiegel. Het moet van buitenaf goed zichtbaar zijn en mag niet worden afgedekt door een getinte zonnestrook.

Bij een motor plak je het vignet op een goed zichtbaar, vast en niet-verwisselbaar onderdeel, bijvoorbeeld op de tank of de voorvork.

De controle wordt uitgevoerd door politie, douane en de service- en controledienst van ASFINAG. Daarnaast registreren camera’s de vignetten automatisch.

Belangrijk! Het vignet mag maar één keer worden opgeplakt. Haal je het eraf en plak je het opnieuw, dan is het niet meer geldig.

Vignetfolder van ASFINAG

Vignet Oostenrijk 2026: alle tarieven op een rij

Jaarvignet

  • Motoren: € 42,70

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 106,80

2-maandenvignet

  • Motoren: € 12,80

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 32,-

10-dagenvignet

  • Motoren: € 5,10

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 12,80

1-dagsvignet

  • Motoren: € 3,80

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 9,60

Vignet Oostenrijk 2027: alle tarieven op een rij

Jaarvignet

  • Motoren: € 43,50

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 108,90

2-maandenvignet

  • Motoren: € 13,-

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 32,60

10-dagenvignet

  • Motoren: € 5,20

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 13,-

1-dagsvignet

  • Motoren: € 3,90

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton mtm: € 9,80

Trajecten zonder vignetplicht

Uitzonderingen op de vignetplicht

  • het traject A 1 Westautobahn tussen de landsgrens bij Walserberg en de aansluiting Salzburg Nord

  • het traject A 12 Inntalautobahn tussen de landsgrens bij Kufstein en de aansluiting Kufstein-Süd

  • het traject A 14 Rheintal/Walgau Autobahn tussen de landsgrens bij Hörbranz en de aansluiting Hohenems

  • het traject A 26 Linzer Autobahn (momenteel nog in aanleg; de vignetplicht geldt hier pas vanaf het einde van de dag waarop de aansluiting op de A 7 Mühlkreis Autobahn via knooppunt Linz-Hummelhof voor het verkeer is opengesteld)

Meer informatie over de tijdelijke uitzonderingen vind je op asfinag.at in de Mautordnung (tolreglement).

Prijzen en overzicht

Trajecttol in Oostenrijk 2026

Los van het vignet betaal je op bepaalde trajecten in Oostenrijk extra tol, de zogenoemde trajecttol. Het gaat om kostbare trajecten over Alpenpassen en door tunnels, zoals de Arlberg en de Karawankentunnel. Je betaalt de trajecttol direct bij het tolstation of vooraf, eenvoudig online.
Afhankelijk van het traject variëren de kosten van € 7,- tot € 15,- per rit. Trajecttol geldt op:

  • de Bosruck- en Gleinalmtunnel op de A 9 Pyhrn Autobahn

  • de A 10 Tauern Autobahn

  • de A 11 Karawanken Autobahn

  • de A 13 Brenner Autobahn

  • de S 16 Arlberg Schnellstraße

Trajecttol: info en tarieven
Tolplicht voor grote voertuigen

GO-Box voor vrachtwagens, bussen en campers boven 3,5 ton

Voor vrachtwagens, bussen en zware campers van meer dan 3,5 ton mtm is de GO-Box verplicht.

De GO-Box werkt automatisch: het apparaat registreert via een microgolfsignaal elke keer dat je onder een tolpoort door rijdt. Daarbij hoor je een signaal: één pieptoon betekent dat alles in orde is, meerdere pieptonen wijzen op een probleem.

De hoogte van de toltarieven hangt af van de euro-emissieklasse of de CO₂-emissieklasse, het aantal gereden kilometers en het aantal assen. Bevestig de GO-Box goed zichtbaar op de voorruit, anders werkt de registratie niet. De apparaten zijn verkrijgbaar bij tal van verkooppunten van ASFINAG.

Je kunt op twee manieren betalen: pre-pay met tegoed of post-pay via bank of creditcard. Met GO Direkt kun je de kosten rechtstreeks met ASFINAG verrekenen.

Verplichte milieusticker (Umwelt-Pickerl)

In Oostenrijk is de milieusticker alleen verplicht voor vrachtwagens van de klassen N1, N2 en N3 die een van de (tot nu toe) acht milieuzones inrijden, en voor personenauto’s die fiscaal als vrachtwagen N1 zijn geregistreerd.
Meer over de milieusticker

De belangrijkste alarmnummers op een rij

Europees alarmnummer: 112

Alarmnummers in Oostenrijk:

  • Brandweer: 122

  • Politie: 133

  • Ambulance: 144

Pechhulp in Oostenrijk:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bergredding: 140

Meer alarmnummers

Veelgestelde vragen

Het digitale vignet koop je online in de ASFINAG-webshop, via de gratis ASFINAG-app of bij verkooppunten zoals ÖAMTC, ARBÖ en ADAC en bij geselecteerde tankstations en tabakszaken (Trafiken). Je kunt het ook kopen bij tolstations van ASFINAG en bij automaten op verzorgingsplaatsen en grensovergangen.

Het digitale 1-dagsvignet en 10-dagenvignet zijn bij online aankoop direct geldig, als je de gewenste ingangsdatum kiest. Voor het 2-maandenvignet en het jaarvignet geldt bij online aankoop als particulier een wachttijd van 18 dagen. Oftewel, het vignet is pas geldig vanaf de 18e dag na aankoop. Koop je het vignet bij een verkooppunt zoals een fysieke ANWB-winkel of bij een automaat, dan vervalt deze wachttijd.

Koop je als particulier een digitaal jaarvignet of 2-maandenvignet online in de ASFINAG-webshop of via de ASFINAG-app? Dan is het vignet pas geldig vanaf de 18e dag na aankoop. Dat komt door het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen bij online aankopen, met daarbovenop drie dagen extra. Ook als je meteen betaalt en een bevestiging krijgt, blijft deze termijn gelden. Het 1-dagsvignet en het 10-dagenvignet zijn ook online direct geldig. Vertrek je binnen 18 dagen? Koop je jaar- of 2-maandenvignet dan bij een verkooppunt of automaat, dan geldt het meteen. Controleer na aankoop altijd je kenteken en het land van registratie.

Op de Oostenrijkse snelwegen en autowegen geldt in principe een vignetplicht.
Uitgezonderd zijn de A 1 (Walserberg–Salzburg Nord), de A 12 (Kufstein–Kufstein Süd) en de A 14 (Hörbranz–Hohenems). Op trajecten met trajecttol gelden eigen tarieven. Op provinciale en nationale wegen (Landes- en Bundesstraßen) heb je geen vignet nodig.

Het digitale vignet is er met vier verschillende geldigheidsduren: een dag, tien dagen, twee maanden of een jaar. Het is verkrijgbaar voor personenauto’s en motoren. Meer informatie en prijzen vind je bij ASFINAG.

Op vijf trajecten van snelwegen en autowegen in Oostenrijk betaal je los van het vignet aparte trajecttol: A 9 Pyhrn Autobahn (Bosruck- en Gleinalmtunnel), A 10 Tauern Autobahn (Tauern- en Katschbergtunnel), A 11 Karawanken Autobahn (Karawankentunnel), A 13 Brenner Autobahn en S 16 Arlberg Schnellstraße (Arlbergtunnel). Op deze trajecten heb je geen extra vignet nodig.

Voor een gewone personenauto heb je in Oostenrijk geen milieusticker nodig. De plicht geldt voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen van de klassen N1, N2 en N3 die bepaalde milieuzones inrijden.
Let op: personenauto’s die fiscaal als vrachtwagen N1 zijn ingedeeld, vallen ook onder deze regeling.

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