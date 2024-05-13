Met de trein en de bus naar Oostenrijk
Vakantie zonder auto - ontspannen reizen en Oostenrijk op een gemakkelijke manier ontdekken.
Introduction
Instappen, vertrekken, ontspannen - zo begint een vakantie zonder auto. Wie met de trein reist, beleeft onderweg al een stukje Oostenrijk: voorbijglijdende bergpanorama's, meren en charmante dorpjes. Geen files of stress, maar tijd om te lezen, te dromen of te plannen.
Veel reizigers kiezen voor trein of bus en waarderen de ontspannen reis naar Oostenrijk als alternatief voor de auto. Van de snelle Railjet tot de Nightjet: moderne treinen verbinden Europese steden rechtstreeks met steden en de Oostenrijkse Alpen.
Ook ter plaatse reis je flexibel verder: busverbindingen, shuttleservices, huurfietsen en regionale gastenkaarten maken het makkelijk om je te verplaatsen - ook zonder eigen auto. Zo verloopt de reis vlekkeloos, van de Nightjet tot de laatste kilometer. Wie met de trein reist, ervaart Oostenrijk bewust - ontspannen, comfortabel en met oog voor het landschap en de regio's langs de route.
Actuele rout-informatie van de ÖBB
Actuele informatie over werkzaamheden, spoorwegafsluitingen en mogelijke wijzigingen in de dienstregeling vind je op de website van de ÖBB. Houd er rekening mee dat dit tot beperkingen in het treinverkeer kan leiden en controleer je verbinding van tevoren.
Met de ÖBB naar Oostenrijk: verbindingen en services
ÖBB-dienstregeling
Gemakkelijk reizen: of het nu gaat om treintijden, aansluitingen of Nightjet-verbindingen: met de digitale ÖBB-dienstregeling blijf je flexibel onderweg.
Actuele trajectinfo ÖBB
Geen verrassingen op het spoor: of het nu gaat om werkzaamheden of een storing, de ÖBB-trajectinfo biedt actuele informatie over reistijden en verbindingen.
Meer Oostenrijk, minder geld
Met de ÖBB Sparscheine reis je comfortabel en voordelig naar Oostenrijk - naar steden, bergen en meren, helemaal zonder eigen auto.
Toegankelijk reizen ÖBB
Of je nu in een rolstoel zit of door iemand of een geleidehond begeleid wordt: de ÖBB maakt reizen toegankelijk voor iedereen en biedt ondersteuning met diensten.
ÖBB Plus
Reis met de trein en beleef meer: ÖBB Plus biedt korting op toegangskaarten voor thermale baden, boottochten of culturele hoogtepunten.
Europa-Oostenrijk aan hoge snelheid
De Railjet verbindt de mooiste steden van Oostenrijk met andere steden in Europa. Zo zijn er bijvoorbeeld verbindingen met Duitsland en Zwitserland.
Nieuwe generatie ÖBB Nightjet
Van Amsterdam tot Zürich: de ÖBB Nightjet verbindt 's nachts 12 landen met Oostenrijk - met extra's, een hypermodern ontwerp en veel comfort op het spoor.
Reizen in stijl: ÖBB First en Business Class
Meer ruimte, meer rust, meer service: in de ÖBB First en Business Class begint je vakantie al in de trein - met persoonlijk comfort.
Reizen in eigen coupé
Wie privacy op preis stelt, kan een privécoupé boeen. Hier reis je ongestoord door het land: exclusief in de zit-, lig- of slaapwagen van de ÖBB Nightjets of EuroNights.
Reizen met lichte bagage
... niets is eenvoudiger! Boek gewoon de ÖBB bagageverzending voor een zorgeloze start van je vakantie en je koffers of ski's worden naar je bestemming gebracht.
Vijf voordeelkaarten - één doel: slim reizen
Of het nu gaat om Classic, Jeugd, Senior, Family of Comfort: met de voordeelkaarten reis je flexibel, profiteer je van talrijke voordelen en bespaar je op elk ticket.
Met de trein en de bus door Oostenrijk van oost naar west
Westbahn
De Westbahn verbindt steden met de Alpen: van Wenen via Salzburg naar Bregenz - met haltes in Innsbruck, Jenbach en St. Johann im Pongau. En nu ook: Wenen naar Villach.
Postbus
Wil je je treinreis voortzetten met de bus? Het ÖBB Postbus-netwerk verbindt steden en regio's in heel Oostenrijk.
Flexibel onderweg naar zomervakantieregio's
Treinverbindingen naar winterbestemmingenOf je nu gaat skiën, winterwandelen of wil genieten van een Oostenrijkse wellness in de bergen: veel Oostenrijkse winterbestemmingen bereik je gemakkelijk en stressvrij met de trein. Zonder files en helemaal in alle rust, die het seizoen ook uitstraalt.
Zeer eenvoudig (topverbindingen)
Gasteinertal: IC/EC-stations in Dorfgastein, Bad Hofgastein en Bad Gastein, vlot bereikbaar.
Zell am See: Station met EC-verbindingen vanuit Salzburg, Innsbruck en München, met bussen naar alle dalen.
Schladming-Dachstein: Station Schladming ligt centraal in het dorp, met snelle treinverbindingen vanuit Salzburg en Wenen.
Kitzbühel: Rechtstreekse treinverbindingen met IC/EC en ICE vanuit Duitsland en Zwitserland.
Stubaital: Vanuit Innsbruck rechtstreeks met de Stubaitalbahn – tot diep in het dal.
Zillertal: Station in Jenbach, met aansluitend de Zillertalbahn en een dicht busnetwerk.
Eenvoudig (goed bereikbaar)
Ötztal: IC/EC tot station Ötztal, daarna met de bus verder het dal in tot Gurgl.
Wilder Kaiser: Trein tot Wörgl of Kufstein, daarna regelmatige busverbindingen.
Arlberg: Stations St. Anton en Langen am Arlberg met internationale Railjet-verbindingen.
Montafon: Trein tot Bludenz, daarna met de Montafonerbahn naar Schruns en verder met bus in het dal.
Zeer eenvoudig (topverbindingen)
Gasteinertal: IC/EC-stations in Dorfgastein, Bad Hofgastein en Bad Gastein, vlot bereikbaar.
Zell am See: Station met EC-verbindingen vanuit Salzburg, Innsbruck en München, met bussen naar alle dalen.
Schladming-Dachstein: Station Schladming ligt centraal in het dorp, met snelle treinverbindingen vanuit Salzburg en Wenen.
Kitzbühel: Rechtstreekse treinverbindingen met IC/EC en ICE vanuit Duitsland en Zwitserland.
Stubaital: Vanuit Innsbruck rechtstreeks met de Stubaitalbahn – tot diep in het dal.
Zillertal: Station in Jenbach, met aansluitend de Zillertalbahn en een dicht busnetwerk.
Eenvoudig (goed bereikbaar)
Ötztal: IC/EC tot station Ötztal, daarna met de bus verder het dal in tot Gurgl.
Wilder Kaiser: Trein tot Wörgl of Kufstein, daarna regelmatige busverbindingen.
Arlberg: Stations St. Anton en Langen am Arlberg met internationale Railjet-verbindingen.
Montafon: Trein tot Bludenz, daarna met de Montafonerbahn naar Schruns en verder met bus in het dal.
Nieuwe generatie railjets
De nieuwe generatie railjets biedt reizigers op de route München - Innsbruck - Bolzano - Verona én binnen Oostenrijk een snelle, comfortabele en moderne reiservaring. Met snelheden tot 230 km/u, gratis wifi, onboard entertainment, een restauratierijtuig, stilte- en familiezones en ergonomishe verstelbare stoelen reis je ontspannen door het indrukwekkende Alpenlandschap. Dankzij het vernieuwde design, meer privacy en slimme voorzieningen wordt reizen door Oostenrijk comfortabeler en ontspannender.
Nieuwe generatie nightjets
Met de nightjets van de nieuwe generatie wordt nachtreizen makkelijker dan ooit. Stap 's avonds in en word uitgerust wakker in het hart van Oostenrijk, terwijl u onderweg geniet van moderne voorzieningen, meer privacy en extra comfort. Nieuwe slaapwagens beschikken over eigen sanitaire voorzieningen, comfortabele vaste bedden en gezellige zitruimtes. Voor soloreizigers zijn er innovatieve Mini Cabins die maximale privacy bieden op een compactere ruimte. Daarnaast is er meer plaats voor bagage, fietsen en wintersportuitrusting, en zijn de treinen uitgerust met toegankelijke compartimenten voor reizigers met een beperkte mobiliteit. Zo reis je ontspannen en duurzaam van Brussel naar Oostenrijk.