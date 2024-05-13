Zonder auto op vakantie: ontspannen reizen met de trein en de bus, en ter plaatste flexibel blijven. Dankzij goede verbindingen kom je aan het meer of in de bergen.

Instappen, vertrekken, ontspannen - zo begint een vakantie zonder auto. Wie met de trein reist, beleeft onderweg al een stukje Oostenrijk: voorbijglijdende bergpanorama's, meren en charmante dorpjes. Geen files of stress, maar tijd om te lezen, te dromen of te plannen.

Veel reizigers kiezen voor trein of bus en waarderen de ontspannen reis naar Oostenrijk als alternatief voor de auto. Van de snelle Railjet tot de Nightjet: moderne treinen verbinden Europese steden rechtstreeks met steden en de Oostenrijkse Alpen.

Ook ter plaatse reis je flexibel verder: busverbindingen, shuttleservices, huurfietsen en regionale gastenkaarten maken het makkelijk om je te verplaatsen - ook zonder eigen auto. Zo verloopt de reis vlekkeloos, van de Nightjet tot de laatste kilometer. Wie met de trein reist, ervaart Oostenrijk bewust - ontspannen, comfortabel en met oog voor het landschap en de regio's langs de route.