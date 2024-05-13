Red Railjet train travelling through green summer meadow under blue sky.
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Met de trein en de bus naar Oostenrijk
Vakantie zonder auto - ontspannen reizen en Oostenrijk op een gemakkelijke manier ontdekken.

Zonder auto op vakantie: ontspannen reizen met de trein en de bus, en ter plaatste flexibel blijven. Dankzij goede verbindingen kom je aan het meer of in de bergen.

Instappen, vertrekken, ontspannen - zo begint een vakantie zonder auto. Wie met de trein reist, beleeft onderweg al een stukje Oostenrijk: voorbijglijdende bergpanorama's, meren en charmante dorpjes. Geen files of stress, maar tijd om te lezen, te dromen of te plannen.

Veel reizigers kiezen voor trein of bus en waarderen de ontspannen reis naar Oostenrijk als alternatief voor de auto. Van de snelle Railjet tot de Nightjet: moderne treinen verbinden Europese steden rechtstreeks met steden en de Oostenrijkse Alpen.

Ook ter plaatse reis je flexibel verder: busverbindingen, shuttleservices, huurfietsen en regionale gastenkaarten maken het makkelijk om je te verplaatsen - ook zonder eigen auto. Zo verloopt de reis vlekkeloos, van de Nightjet tot de laatste kilometer. Wie met de trein reist, ervaart Oostenrijk bewust - ontspannen, comfortabel en met oog voor het landschap en de regio's langs de route.

Actuele rout-informatie van de ÖBB

Actuele informatie over werkzaamheden, spoorwegafsluitingen en mogelijke wijzigingen in de dienstregeling vind je op de website van de ÖBB. Houd er rekening mee dat dit tot beperkingen in het treinverkeer kan leiden en controleer je verbinding van tevoren.

Met de ÖBB naar Oostenrijk: verbindingen en services

ÖBB-dienstregeling

Gemakkelijk reizen: of het nu gaat om treintijden, aansluitingen of Nightjet-verbindingen: met de digitale ÖBB-dienstregeling blijf je flexibel onderweg.

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Actuele trajectinfo ÖBB

Geen verrassingen op het spoor: of het nu gaat om werkzaamheden of een storing, de ÖBB-trajectinfo biedt actuele informatie over reistijden en verbindingen.

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Meer Oostenrijk, minder geld

Met de ÖBB Sparscheine reis je comfortabel en voordelig naar Oostenrijk - naar steden, bergen en meren, helemaal zonder eigen auto.

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Toegankelijk reizen ÖBB

Of je nu in een rolstoel zit of door iemand of een geleidehond begeleid wordt: de ÖBB maakt reizen toegankelijk voor iedereen en biedt ondersteuning met diensten.

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ÖBB Plus

Reis met de trein en beleef meer: ÖBB Plus biedt korting op toegangskaarten voor thermale baden, boottochten of culturele hoogtepunten.

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Europa-Oostenrijk aan hoge snelheid

De Railjet verbindt de mooiste steden van Oostenrijk met andere steden in Europa. Zo zijn er bijvoorbeeld verbindingen met Duitsland en Zwitserland.

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Nieuwe generatie ÖBB Nightjet

Van Amsterdam tot Zürich: de ÖBB Nightjet verbindt 's nachts 12 landen met Oostenrijk - met extra's, een hypermodern ontwerp en veel comfort op het spoor.

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Reizen in stijl: ÖBB First en Business Class

Meer ruimte, meer rust, meer service: in de ÖBB First en Business Class begint je vakantie al in de trein - met persoonlijk comfort.

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Reizen in eigen coupé

Wie privacy op preis stelt, kan een privécoupé boeen. Hier reis je ongestoord door het land: exclusief in de zit-, lig- of slaapwagen van de ÖBB Nightjets of EuroNights.

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Reizen met lichte bagage

... niets is eenvoudiger! Boek gewoon de ÖBB bagageverzending voor een zorgeloze start van je vakantie en je koffers of ski's worden naar je bestemming gebracht.

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Vijf voordeelkaarten - één doel: slim reizen

Of het nu gaat om Classic, Jeugd, Senior, Family of Comfort: met de voordeelkaarten reis je flexibel, profiteer je van talrijke voordelen en bespaar je op elk ticket.

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SimplyGO! App

SimplyGO! in de ÖBB-app registreert automatisch je ritten met trein, bus, tram en metro in Oostenrijk en berekent achteraf het voordeligste tarief.

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Met de trein en de bus door Oostenrijk van oost naar west

Westbahn

De Westbahn verbindt steden met de Alpen: van Wenen via Salzburg naar Bregenz - met haltes in Innsbruck, Jenbach en St. Johann im Pongau. En nu ook: Wenen naar Villach.

Westbahn

Postbus

Wil je je treinreis voortzetten met de bus? Het ÖBB Postbus-netwerk verbindt steden en regio's in heel Oostenrijk.

Postbus

FlixBus

Reizen door Europa met FlixBus is goedkoop, comfortabel en milieuvriendelijk.

FlixBus

Flexibel onderweg naar zomervakantieregio's

Met bus, trein en BAST naar de Neusiedler See

Zonder auto door het Kleinwalsertal met de Gästecard

Zonder auto naar meren en bergen aan de Weissensee

Zonder auto naar Katschberg Lieser-Maltatal

Onderweg in het Mostviertel met trein en fiets

Aankomen en op adem komen in de regio Puhrn-Priel

Flexibel en mobiel met de Salzkammergut Shuttle-service

Met tram, bus, schlossbergbaan en Flux door Graz

Mobiel in de Kitzbüheler Alpen

Ga langs en ontdek het Pitztal

Treinverbindingen naar winterbestemmingen

Of je nu gaat skiën, winterwandelen of wil genieten van een Oostenrijkse wellness in de bergen: veel Oostenrijkse winterbestemmingen bereik je gemakkelijk en stressvrij met de trein. Zonder files en helemaal in alle rust, die het seizoen ook uitstraalt.

Zeer eenvoudig (topverbindingen)

  • Gasteinertal: IC/EC-stations in Dorfgastein, Bad Hofgastein en Bad Gastein, vlot bereikbaar.

  • Zell am See: Station met EC-verbindingen vanuit Salzburg, Innsbruck en München, met bussen naar alle dalen.

  • Schladming-Dachstein: Station Schladming ligt centraal in het dorp, met snelle treinverbindingen vanuit Salzburg en Wenen.

  • Kitzbühel: Rechtstreekse treinverbindingen met IC/EC en ICE vanuit Duitsland en Zwitserland.

  • Stubaital: Vanuit Innsbruck rechtstreeks met de Stubaitalbahn – tot diep in het dal.

  • Zillertal: Station in Jenbach, met aansluitend de Zillertalbahn en een dicht busnetwerk.

Eenvoudig (goed bereikbaar)

  • Ötztal: IC/EC tot station Ötztal, daarna met de bus verder het dal in tot Gurgl.

  • Wilder Kaiser: Trein tot Wörgl of Kufstein, daarna regelmatige busverbindingen.

  • Arlberg: Stations St. Anton en Langen am Arlberg met internationale Railjet-verbindingen.

  • Montafon: Trein tot Bludenz, daarna met de Montafonerbahn naar Schruns en verder met bus in het dal.

Treinreizen met de ÖBB

Nieuwe generatie railjets

De nieuwe generatie railjets biedt reizigers op de route München - Innsbruck - Bolzano - Verona én binnen Oostenrijk een snelle, comfortabele en moderne reiservaring. Met snelheden tot 230 km/u, gratis wifi, onboard entertainment, een restauratierijtuig, stilte- en familiezones en ergonomishe verstelbare stoelen reis je ontspannen door het indrukwekkende Alpenlandschap. Dankzij het vernieuwde design, meer privacy en slimme voorzieningen wordt reizen door Oostenrijk comfortabeler en ontspannender.

Nieuwe generatie railjets

Nieuwe generatie nightjets

Met de nightjets van de nieuwe generatie wordt nachtreizen makkelijker dan ooit. Stap 's avonds in en word uitgerust wakker in het hart van Oostenrijk, terwijl u onderweg geniet van moderne voorzieningen, meer privacy en extra comfort. Nieuwe slaapwagens beschikken over eigen sanitaire voorzieningen, comfortabele vaste bedden en gezellige zitruimtes. Voor soloreizigers zijn er innovatieve Mini Cabins die maximale privacy bieden op een compactere ruimte. Daarnaast is er meer plaats voor bagage, fietsen en wintersportuitrusting, en zijn de treinen uitgerust met toegankelijke compartimenten voor reizigers met een beperkte mobiliteit. Zo reis je ontspannen en duurzaam van Brussel naar Oostenrijk.

Nieuwe generaite nightjets

FAQ - Autovrij naar en in Oostenrijk

Er zijn talrijke rechtstreekse verbindingen naar Oostenrijk - comfortabel en vaak sneller dan je zou denken. Vanuit steden zoals München, Berlijn, Zürich of Milaan reis je rechtstreeks naar Wenen, Innsbruck of Salzburg - vaak zonder overstappen.

Ook veel andere Europese steden zijn dagelijks bereikbaar. Met de Nightjet van de ÖBB reis je bijzonder ontspannen 's nachts rechtstreeks naar steden en vakantieregio's in Oostenrijk.

In veel Oostenrijkse regio's is de verdere reis vanaf het station heel eenvoudig. Talrijke plaatsen hebben shuttles, skibussen of regionale busverbindingen direct naar hotels, vakantieverblijven of bergbanen. Met een gastenkaard kun je vaak zelfs gratis reizen - veel kaarten zijn inclusief het gebruik van het openbaar vervoer in de vakantiebestemming. Zo begin je comfortabel en stressvrij aan je vakantie, helemaal zonder eigen auto.

Duurzame vakantieregio's met een uitstekend mobiliteitsaanbod zoals bus, trein en andere pendeldiensten, zijn onder andere:

Burgenland

Tirol

Vorarlberg

Karinthië

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Als je met de trein van en naar je vakantiebestemming reist, bespaar je veel uitstoot, stress en geld. Een perfecte metgezel is de ÖBB Vorteilscard: een treinkaart waarmee je tot 50% korting krijgt op alle standaard ÖBB-tickets. Je kunt kiezen uit verschillende opties:

  • ÖBB Vorteilscard 66/Classic - voor iedereen (online)

  • ÖBB Vorteilscard Jugend - voor iedereen tot 26 jaar

  • ÖBB Vorteilscard Familie - voor gezinnen met kinderen

  • ÖBB Vorteilscard Senior:in - voor senioren vanaf 65 jaar

Plan je een langere reis? "Nog één nachtje slapen tot je jouw bestemming bereikt" is het motto van de ÖBB Nightjet. Boek vooraf en verzeker jezelf van korting met Sparschiene tickets.

Ja, beide is mogelijk. Voor fietsen heb je een aparte reservering nodig, die je direct kan kopen van je ticket online of via de ÖBB app kan boeken. Honden reizen met een eigen ticket en kleine dieren in een reismandje reizen gratis mee.

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