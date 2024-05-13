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Met het vliegtuig naar Oostenrijk
Alles over luchthavens, transfers en parkeren – voor een ontspannen reis

Oostenrijk biedt optimale vliegverbindingen. Naast Wenen, de hub, zijn er nog andere luchthavens met internationale verbindingen.

Internationale luchthavens in Wenen, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz en Klagenfurt verbinden het land met de rest van de wereld. Na aankomst staan comfortabele shuttle­bussen, treinverbindingen en autoverhuurdiensten ter beschikking. Alle grote luchthavens bieden parkeergarages met laadstations voor elektrische auto's, kortparkeerplaatsen en toegankelijke, barrièrevrije ingangen.

Of het nu gaat om een citytrip naar Wenen, een cultuurvakantie in Salzburg of een ski-avontuur in Tirol – Oostenrijk is uitstekend verbonden en gemakkelijk bereikbaar. Dankzij de korte afstanden en doordachte infrastructuur wordt de reis ernaartoe al een deel van de vakantie: efficiënt, comfortabel en met oog voor detail.

Vliegen naar Oostenrijk vanaf ...

Met een gemiddelde directe vliegtijd van slechts 2 uur van de meeste grotere luchthavens (Schiphol, Eindhoven en Rotterdam) naar populaire Oostenrijkse bestemmingen, zijn vluchten naar Oostenrijk waarschijnlijk de snelste, meest toegankelijke en meest betaalbare reisoptie.

Alles op een rijtje:

Austrian Airlines

Austrian Airlines, Oostenrijks nationale luchtvaartmaatschappij, voert dagelijks zo’n 360 vluchten uit naar haar ongeveer 130 bestemmingen wereldwijd, waarvan ruim 40 in Midden- en Oost-Europa. Austrian is onderdeel van Star Alliance en staat bekend om haar gastvrijheid en charme. Austrian is dan ook 'the charming way to fly'. 

Austrian vliegt 4 keer per week (ma, wo, vr, za) van Amsterdam naar Wenen v.v. (vluchtduur 1h50)

Vanaf de internationale luchthaven Wenen vliegt Austrian meermaals per dag naar Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck en Klagenfurt.

Transavia

Transavia brengt je goedkoop en snel naar de wintersport.

Transavia vliegt van december tot april vanaf Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven rechtstreeks naar Innsbruck en Salzburg.

KLM

  • Amsterdam - Wenen: : KLM vliegt het hele jaar meermaals per dag rechtstreeks van Amsterdam naar Wenen.

  • Amsterdam - Graz: KLM vliegt dagelijks (behalve zaterdag) rechtstreeks van Amsterdam naar Graz.

Easyjet

  • 2 keer per week rechtstreeks van Amsterdam naar Innsbruck.

  • easyjet vliegt het gehele jaar bijna dagelijks van Amsterdam rechtstreeks naar Wenen.

  • In de wintermaanden vliegt easyjet op zaterdag van Amsterdam naar Salzburg.

Vanaf Brussel en Antwerpen zijn er meerdere manieren om gemakkelijk naar Oostenrijk te vliegen.

Alles op een rijtje:

Austrian Airlines is Oostenrijks grootste vliegvaartmaatschappij en vliegt wereldwijd naar ca. 130 bestemmingen. Vanaf de luchthaven Brussel kan je meermaals per dag vliegen naar Wenen Schwechat. Hier kun je meerdere keren per dag doorvliegen naar de steden Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck en Klagenfurt.

Brussels Airlines

Brussel - Wenen: meerdere keren per dag biedt Brussels Airlines directe vluchten tussen Brussel en Wenen aan.

TUIfly

Antwerpen - Innsbruck: iedere maandag en vrijdag zijn er vluchten van Antwerpen naar Innsbruck gedurende de winter om snel op je wintersportbestemming te geraken.

Transavia

NIEUW: In de wintermaanden vliegt Transavia (december - april) rechtstreeks Brussel - Innsbruck en Brussel - Salzburg!

Ryanair

Dagelijks een directe vlucht tussen Brussel Charleroi - Wenen.

Informatie over bus- en treinvervoer

Reizen van / naar Wenen Luchthaven

In de vertrekhallen van Terminal 1 en 3, evenals in de aankomsthal van Terminal 3, bevinden zich informatiebalies voor de luchthaven. De telefonische vluchtinformatiedienst is 24 uur per dag bereikbaar op het volgende nummer: +43-1-7007-0.

Van de luchthaven naar de stad

Met de trein, taxi of bus - er zijn verschillende manieren om in de stad te komen.

Openbaar vervoer

De City Airport Trein (CAT) verbindt de luchthaven van Wenen met het stadscentrum (station Wien Mitte) in slechts 16 minuten.

Voor vluchten met bepaalde luchtvaartmaatschappijen zijn er incheckbalies op het station City Air Terminal Wien-Mitte. Daarnaast zijn er machines voor het inchecken van bagage en handbagage. Passagiers kunnen hun bagage inchecken tot 75 minuten voor vertrektijd of al de avond voor hun vlucht en krijgen dan ook hun instapkaart.

De Vienna Airport Lines verzorgen bussen tussen de luchthaven Wenen-Schwechat en belangrijke vervoersknooppunten.

De sneltrein (S-Bahn) is een voordelige manier om te pendelen tussen de stad Wenen en het vliegveld van Wenen. De reistijd is ongeveer 25 minuten vanaf Wien Mitte; de interval is ongeveer elke 30 minuten.

Elke twee uur, ICE-treinen vanaf het vliegveld van Wenen via Wien Hauptbahnhof en Wien Meidling rechtstreeks naar St. Pölten en Linz.

Meer informatie over reizen naar het vliegveld van Wenen vind je hier.

Taxi en autoverhuur

Luchthaventaxi's zijn speciale taxi's die uitsluitend gereserveerd zijn voor ritten van en naar de luchthaven. Ze moeten van tevoren worden geboekt en rekenen een vaste prijs (inclusief bagage) zonder extra kosten voor de lege rit.

Voor ritten van Wenen naar de luchthaven (vraag om een "luchthaventaxi" wanneer je reserveert) wordt een toeslag voor de terugrit van de lege taxi aan de prijs toegevoegd.

Meer informatie op:

Zo bereik je de luchthavens in Oostenrijk

Of je nu naar Oostenrijk vliegt of binnenlands reist: de luchthavens van Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz en Klagenfurt bieden korte afstanden, snelle transfers en moderne parkeerservices. Dankzij goede trein-, bus- en autoverbindingen ben je snel bij het terminal.

Vliegvelden in de buurt in andere landen

West-Oostenrijk

Als je van plan bent om de westelijke regio's van Oostenrijk te bezoeken, zoals Tirol, Salzburg en Vorarlberg, zijn vluchten naar Zürich (Zwitserland) of München (Duitsland) goede alternatieven, met vluchten aangeboden door Lufthansa en Swiss onder andere. ÖBB Oostenrijkse spoorwegen biedt treinverbindingen van München en Zürich naar alle grote steden in Oostenrijk.

Oost-Oostenrijk

Hoewel de luchthaven van Wenen het belangrijkste knooppunt voor vluchten naar Oost-Oostenrijk is, vliegen veel luchtvaartmaatschappijen ook op Luchthaven Bratislava in Slowakije, dat op slechts 50 km van Wenen ligt.

Zuid-Oostenrijk

Je kunt het zuiden van Oostenrijk gemakkelijk bereiken door te reizen naar Luchthaven Ljubljana in Slovenië.

Reizen naar de luchthaven ...

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Tips voor kort en lang parkeren

Parkeren op de luchthaven

Op de luchthaven van Wenen vindt je volop mogelijkheden om de auto veilig achter te laten – of het nu voor enkele minuten, uren of meerdere dagen is. Direct tegenover de terminal liggen parkeergarage 3 en 4. Parkeerplaatsen A en C zijn in ongeveer 15 minuten wandelen bereikbaar.

Voor korte stops is de vertrekzone van de terminal ideaal: hier mag je 10 minuten gratis parkeren; daarna kost parkeren € 2,90 per 15 minuten.

Parkeerplaats A en C, parkeergarage 3 en 4, kort parkeren

Wie voordelig lang wil parkeren, kan gebruikmaken van de parkeervelden rondom de luchthaven:

Parkeren bij Salzburg, Innsbruck en andere luchthavens

Direct voor de terminal of iets verderop met shuttle – bij de luchthavens van Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz en Klagenfurt parkeer je comfortabel en veilig. Korte afstanden, beveiligde plekken en moderne services maken parkeren bij de luchthaven ontspannen en eenvoudig

Parkeren op de luchthaven ...

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Belangrijke informatie voor passagiers in een oogopslag

Handbagage

De EU-veiligheidsvoorschriften voor handbagage gelden voor alle vertrekkende en doorgaande vluchten vanaf EU-luchthavens en vanuit IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Identiteitscontrole van passagiers tijdens boarden

Als gevolg van een EU-verordening moeten passagiers hun instapkaart en een identiteitsbewijs met pasfoto bij de vertrekgate gereed hebben in het belang van een hoog veiligheidsniveau. De controle controleert of de instapkaart daadwerkelijk wordt gebruikt door de persoon die het ticket bij het inchecken heeft overgelegd. Daarnaast wordt gecontroleerd of de gepresenteerde reisdocumenten voldoen aan de inreisvoorschriften van de betreffende bestemming om ongemakken voor de reiziger op de bestemming te voorkomen.

Identiteitscontrole

Praktische tips voor je vliegreis naar Oostenrijk

Op tijd op de luchthaven: Reken voor EU-vluchten op ongeveer twee uur en voor intercontinentale vluchten op zo’n drie uur.

Gebruik online check-in: Bespaart tijd en stress – bewaar je boardingpass op je smartphone en ga rechtstreeks naar de gate.

Veiligheidscontrole: Vloeistoffen (maximaal 100 ml) in een hersluitbare 1-literzak, laptops en elektronische apparaten apart aanbieden.

Reizen in piekperiodes: Plan extra tijd in tijdens vakanties of in het weekend.

Comfort & services: Gratis wifi, familiezones, lounges en toegankelijke voorzieningen maken de reis aangenamer.

Identiteitsbewijs

Vluchten (internationaal, Schengen en niet-Schengen) moeten vergezeld gaan van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart). Een rijbewijs is geen reisdocument.

Kinderpaspoort

Elk kind heeft een eigen kinderpaspoort nodig. Een vermelding in het paspoort van de ouder is niet meer geldig.

Tip: Reizen met kinderen

Austrian Airlines-diensten

Vliegen met Austrian Airlines: alles voor een zorgeloze reis

Overzicht digitale diensten

Online inchecken en reisdocumenten uploaden in de Austrian-app bespaart je tijd en geeft je nuttige informatie tijdens je reis.

Digitale Austrian diensten

Zorgeloos reizen

Met de stap-voor-stap gids voor een veilige en zorgeloze vlucht ben je goed voorbereid op je volgende reis of reisplannen.

Stap-voor-stap gids

De belangrijkste vragen en antwoorden over je reis

Er zijn verschillende opties beschikbaar: De snelste optie is de City Airport Train (CAT), die non-stop tussen de luchthaven en het stadscentrum rijdt. De goedkoopste optie met tussenstops is de S-Bahn, die elk half uur rijdt. ICE-treinen stoppen ook regelmatig op het centraal station van Wenen. Daarnaast rijden de Vienna Airport Lines bussen naar verschillende belangrijke vervoersknooppunten.

Oostenrijk heeft zes internationale luchthavens: Wenen, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz en Klagenfurt. De luchthaven Wien-Schwechat is het belangrijkste knooppunt, met talloze wereldwijde verbindingen. Vanaf alle luchthavens reis je eenvoudig verder met bus, trein of shuttleservice.

Ja, ook kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om Oostenrijk binnen te komen.

Voor een vlucht naar Oostenrijk geldt:

  • EU-burgers: paspoort of identiteitskaart

  • Niet-EU-burgers: paspoort, eventueel visum

  • Kinderen: eigen reisdocument (kinderpaspoort)
    Controleer vóór vertrek altijd de actuele inreisregels.

Informatie over de dienstregeling en tarieven vind je op de website van ÖBB www.oebb.at (Oostenrijkse spoorwegen).

Voor een vlucht naar Oostenrijk of binnen Europa is het aan te raden ongeveer 2 uur voor vertrek aanwezig te zijn.
Voor intercontinentale vluchten wordt 3 uur aanbevolen.
Wie online incheckt en alleen handbagage heeft, bespaart tijd – dan volstaat meestal 1 uur voor vertrek.

De belangrijkste noodnummers

EU-noodnummer: 112
Brandweer: 122
Politie: 133
Reddingsdienst/noodarts: 144
Artsencentrale: 141
Bergredding: 140
ÖAMTC hulpdienst: 120
ARBÖ hulpdienst: 123

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