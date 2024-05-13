Reizen van / naar Wenen Luchthaven

In de vertrekhallen van Terminal 1 en 3, evenals in de aankomsthal van Terminal 3, bevinden zich informatiebalies voor de luchthaven. De telefonische vluchtinformatiedienst is 24 uur per dag bereikbaar op het volgende nummer: +43-1-7007-0.

Van de luchthaven naar de stad

Met de trein, taxi of bus - er zijn verschillende manieren om in de stad te komen.

Openbaar vervoer

De City Airport Trein (CAT) verbindt de luchthaven van Wenen met het stadscentrum (station Wien Mitte) in slechts 16 minuten.

Voor vluchten met bepaalde luchtvaartmaatschappijen zijn er incheckbalies op het station City Air Terminal Wien-Mitte. Daarnaast zijn er machines voor het inchecken van bagage en handbagage. Passagiers kunnen hun bagage inchecken tot 75 minuten voor vertrektijd of al de avond voor hun vlucht en krijgen dan ook hun instapkaart.

De Vienna Airport Lines verzorgen bussen tussen de luchthaven Wenen-Schwechat en belangrijke vervoersknooppunten.

De sneltrein (S-Bahn) is een voordelige manier om te pendelen tussen de stad Wenen en het vliegveld van Wenen. De reistijd is ongeveer 25 minuten vanaf Wien Mitte; de interval is ongeveer elke 30 minuten.

Elke twee uur, ICE-treinen vanaf het vliegveld van Wenen via Wien Hauptbahnhof en Wien Meidling rechtstreeks naar St. Pölten en Linz.

Meer informatie over reizen naar het vliegveld van Wenen vind je hier.