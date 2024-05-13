Post en telecommunicatie

Postkantoor

Oostenrijk heeft een netwerk van ongeveer 400 filialen van Österreichische Post AG en ongeveer 1.300 postpartners. Je kunt zien waar de dichtstbijzijnde postbus of filiaal is gevestigd en wat de openingstijden zijn met behulp van de filiaalzoeker.

Buiten de openingstijden kun je gebruikmaken van de 24-uurs postservice voor het verzenden en ontvangen van post in de zelfbedieningszone. De tarieven variëren afhankelijk van het formaat en het gewicht.