Met de voordeelkaarten van de provincies, regio's en steden kun je genieten van gratis of sterk gereduceerde toegang tot attracties, evenementen en het openbaar vervoer.

Sommige reiskaarten zijn gratis verkrijgbaar als je boekt via een van de deelnemende accommodaties, waardoor overnachtende gasten kunnen profiteren van talloze kortingen. De voordeelkaart wordt meestal direct bij de accommodatie of bij het plaatselijke VVV-kantoor uitgegeven. Aan sommige kaarten zijn kosten verbonden.

De regionale en deelstaat kaarten bieden een breed scala aan interessante voordelen op verschillende gebieden: van de belangrijkste attracties en bezienswaardigheden tot vrijetijds- en avontuurlijke activiteiten, maar ook gratis of met korting gebruik van het openbaar vervoer en kabelbanen.

Deze deelstaat kaarten zijn vooral aantrekkelijk voor gezinnen en bieden een geweldige vakantiebonus. Laat je inspireren!