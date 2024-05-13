Tol, vignet en GO-Box: onderweg op de Oostenrijkse wegen.
Alles over tarieven, tolsysteem, vignet, GO-Box, tolwegen en milieusticker.
Introduction
Zelfklevend vignet
Er zijn 3 soorten plakvignetten: jaarvignetten, 2-maandenvignetten en 10-dagenvignetten.
Bij auto's wordt het plakvignet aangebracht aan de binnenkant van de voorruit, op de linkerbovenrand of achter de achteruitkijkspiegel. Het vignet mag niet worden afgedekt door tintstrips.
Bij motoren moet het zijn aangebracht op een onderdeel dat moeilijk te verwijderen is (vorkstang of tank) en duidelijk zichtbaar is.
Controles worden uitgevoerd door de politie, douanebeambten en medewerkers van de service- en inspectiedienst, maar ook automatisch met behulp van camera's. Zonder vignet of zonder een correct aangebracht vignet volgt een boete.
Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton geldt de elektronische GO-Box en de milieusticker.
Digitaal vignet
Als je je vignet vanuit je luie stoel wilt kopen voordat je op vakantie gaat, kun je het digitale vignet kopen in de ASFINAG webshop of via de gratis ASFINAG app.
Er zijn 4 soorten digitale vignetten: jaarvignet, 2-maandenvignet, 10-dagenvignet of 1-dagenvignet.
Maar let op: het 2-maanden- en jaarvignet is bij online aankoop pas geldig vanaf de 18e dag na de aankoopdatum (na online aankoop van het digitale vignet hebben kopers 14 dagen de tijd om de aankoop te annuleren). Het digitale vignet is direct geldig bij aankoop bij verkooppunten en automaten.
Deze periode vervalt ook bij aankoop van een 1-daags of 10-daags vignet en het vignet is direct geldig.
De toekomst van het vignet is digitaal: vanaf 2027 zal er in Oostenrijk alleen nog maar een digitale vignet zijn.
Voor het vignetjaar 2026 blijft alles bij het oude: of het nu gaat om de klassieke vignetsticker op de voorruit of de digitale variant – beide blijven geldig.
Uitzonderingen op de vignetplicht
het toltraject A1 Westautobahn tussen de staatsgrens bij Walserberg en het knooppunt Salzburg Nord
het toltraject A12 Inntalautobahn tussen de staatsgrens bij Kufstein en de aansluiting Kufstein-Süd
het toltraject A14 Rheintal/Walgau Autobahn tussen de staatsgrens bij Hörbranz en de aansluiting Hohenems
het toltraject A26 Linzer Autobahn (momenteel nog in aanbouw; vignetplicht geldt pas vanaf het einde van de dag waarop de aansluiting op de A7 Mühlkreis Autobahn via het knooppunt Linz-Hummelhof voor het verkeer is vrijgegeven.)
Meer informatie over de tijdelijke vrijstellingen is te vinden op de website van de verantwoordelijke instantie, ASFINAG.
Oostenrijkse autosnelwegvignet 2026: actuele tarieven
Jaarvignet
Eenbaans voertuigen (motoren e.d.): €42,70
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €106,80
2-maandenvignet
Eenbaans voertuigen: €12,80
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €32
10-dagenvignet
Eenbaans voertuigen: €5,10
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €12,80
1-dagvignet
Eenbaans voertuigen: €3,80
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €9,60
Jaarvignet
Eenbaans voertuigen (motoren e.d.): €42,70
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €106,80
2-maandenvignet
Eenbaans voertuigen: €12,80
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €32
10-dagenvignet
Eenbaans voertuigen: €5,10
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €12,80
1-dagvignet
Eenbaans voertuigen: €3,80
Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €9,60
Tol op specifieke routes
Onafhankelijk van het vignet wordt er een wegenheffing (tol) geheven voor alpenpassen die qua bouw en exploitatie veel geld kosten. Voor deze toltrajecten, zoals de Arlberg of de Karawanken Tunnel, kan de tol direct bij het betreffende tolstation of vooraf online worden betaald.
Afhankelijk van het traject variëren de kosten tussen € 8,80 en € 18,50 per rit. De tolwegtrajecten zijn:
Bosruck- en Gleinalmtunnel op de A9 Pyhrn-snelweg,
de A10 Tauern-snelweg,
de A11 Karawanken-snelweg,
de A13 Brenner-snelweg en
de S16 Arlberg-snelweg.
Wegentol: informatie & tarieven
De belangrijkste vragen en antwoorden over het vignet
De GO-Box - Voor vrachtwagens, bussen en zware campers
Alle voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton tzGm (technisch toegestane totale massa) moeten worden uitgerust met een on-board unit, de zogenaamde GO-Box. De GO-Box gebruikt een microgolfsignaal om elke passage onder een tolportaal te registreren. De EURO-emissieklasse of CO₂-emissieklassen, het aantal afgelegde kilometers en het aantal assen van het voertuig zijn van invloed op de toltarieven, die alleen met de GO-Box kunnen worden betaald. Deze is verkrijgbaar bij talloze verkooppunten. De tol kan vooraf of achteraf worden betaald en de kosten kunnen ook rechtstreeks met ASFINAG worden verrekend via GO Direkt.
Let op: Verplichte milieusticker voor vrachtwagens
In Oostenrijk geldt de milieustickerplicht alleen voor vrachtwagens in de categorieën N1, N2 en N3 als ze een van de 8 milieuzones willen binnenrijden die momenteel van kracht zijn, evenals voor auto's die voor belastingdoeleinden als vrachtwagen N1 zijn geregistreerd.
Alle verdere informatie in de ASFINAG vignettenmap
De belangrijkste alarmnummers in één oogopslag
Europees alarmnummer: 112
Alarmnummers in Oostenrijk:
Brandweer: 122
Politie: 133
Redding: 144
Hulpdiensten bij pech in Oostenrijk:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bergredding: 140