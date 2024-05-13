Buchteln met vanillesaus
- Klassiekers
- Zoet
- Vegetarisch
- Nagerecht
In Oostenrijk wordt er bij liefhebbers van Buchteln heftig gediscussierd over welke vulling de juist is. Kersenjam of abrikozenjam?
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 60 min.
- 30 Stück
Haal alle ingrediënten een uur op voorhand uit de koelkast.
Für den Teig
Smelt de boter. Verwarm de melk lauwwarm. Meng ei, eierdooier, zout, kristalsuiker, citroenrasp, verse gist en lauwwarme melk en klop door met de gesmolten boter. Kneed met de bloem tot een glad, zacht, soepel, maar niet plakkerig deeg gedurende ongeveer 5 minuten, totdat het van de rand loskomt (het beste met een keukenmachine / kneedhaak).
Dek af met een keukendoek en laat 30 minuten tot 1 uur op kamertemperatuur rijzen, totdat het deeg in volume is verdubbeld. is verdubbeld. Druk het deeg eenmaal in elkaar en laat nog eens 10 minuten rijzen.
Smelt de boter om te dopen. Verdeel het deeg in 30-35 kleine stukjes. Druk de stukjes plat of rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad tot 7-8 mm dik en steek cirkels uit met een diameter van 4 cm. Vul met de gewenste vulling (ongeveer ½ theelepel per stuk, het beste met een spuitzak).
Bak de Buchteln in de voorverwarmde oven op 160 °C hetelucht gedurende 30 minuten lichtbruin. Laat in de vorm lauwwarm afkoelen, zo blijven ze lekker sappig.
Voor de vanillesaus
Masseer het vanillestokje zacht, halveer het in de lengte en schraap het merg eruit. Kook op met melk, room, suiker en het vanillestokje. Roer de dooiers erdoor met een garde totdat de saus begint te binden.
Ingrediënten
Wist je dat...?
Ongevulde Buchteln worden Dukaten Buchteln genoemd. Bij Buchteln gevuld met abrikozen- of pruimenjam is vanillesaus heerlijk, maar niet per se nodig.