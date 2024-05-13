Geruchten over de oorsprong van de donut

Sommigen zeggen dat de term is afgeleid van het oude Duitse "krafo" (pannenkoek), anderen geloven dat het komt van de Oostenrijkse banketbakker Cäcilie Krapf, die deze ronde gistballetjes uitvond ter gelegenheid van het Congres van Wenen in 1815. Het was zo'n succes dat er dat jaar meer dan tien miljoen donuts werden gegeten in de Oostenrijkse hoofdstad.

Eén dessert, vele namen

Terwijl in Oostenrijk het woord "Krapfen" je meteen doet watertanden, moet je in Berlijn "Pfannkuchen" zeggen om hetzelfde effect te bereiken. Richting de Rijn heet het "Kreppel", terwijl in de rest van Duitsland het gouden gebakje volstaat om "Berliner" te zeggen. Te veel versies? Onthoud: als je het meest typische carnavalsdessert van Oostenrijk wilt proberen, moet je een "Krapfen" bestellen. Trouwens: het gebak is niet alleen verkrijgbaar tijdens carnaval, maar het hele jaar door.

Waarom met carnaval?

Cultureel gezien zijn "Krapfen" gerechten van gistdeeg die in olie worden gefrituurd. In Oostenrijkse stijl, in vet. En juist het vet en de eieren mochten niet gegeten worden tijdens de vastenperiode die volgde op het carnavalsseizoen. Daarom werden er voor Aswoensdag, het officiële begin van de vastentijd, heerlijke donuts gebakken van de ingrediënten, tot groot genoegen van iedereen die van zoet hield.