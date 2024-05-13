Carnavalsdonuts
- Klassiekers
- Vegetarisch
- Zoet
- Nagerecht
Gevuld met abrikozenjam en bestrooid met poedersuiker - carnavalsdonuts zijn een klassieker in het Oostenrijkse carnavalsseizoen.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 60 min.
- 16 Stukjes
Voor het gistdeeg
Meng de gist, melk en 100 g bloem en kneed tot een zacht deeg. Vorm er een bal van en verpak in huishoudfolie. laat 1 - 2 uur rusten op kamertemperatuur.
Meng in een kom 3 eierdooiers, het hele ei, suiker, rum, een vanillestokje en de citroenschil. Voeg dit mengsel en de rest van de bloem toe aan het voordeeg. Meng met een deeghaak. Voeg geleidelijk de boter en het zout toe. Blijf kneden tot het deeg mooi glad is.
Verdeel het deeg in porties van elk 50 g, vorm er balletjes van en leg ze op een bebloemde snijplank. Dek af met een bebloemde doek en laat ongeveer 1 - 2 uur rijzen. De balletjes moeten bijna verdubbelen in grootte.
Verhit de olie in een pan met hoge zijkanten en bak de donuts drie minuten aan elke kant tot ze goudbruin zijn. Laat ze afkoelen op een rooster, vul ze met abrikozenjam en bestuif ze met poedersuiker.
Ingrediënten
Geruchten over de oorsprong van de donut
Sommigen zeggen dat de term is afgeleid van het oude Duitse "krafo" (pannenkoek), anderen geloven dat het komt van de Oostenrijkse banketbakker Cäcilie Krapf, die deze ronde gistballetjes uitvond ter gelegenheid van het Congres van Wenen in 1815. Het was zo'n succes dat er dat jaar meer dan tien miljoen donuts werden gegeten in de Oostenrijkse hoofdstad.
Eén dessert, vele namen
Terwijl in Oostenrijk het woord "Krapfen" je meteen doet watertanden, moet je in Berlijn "Pfannkuchen" zeggen om hetzelfde effect te bereiken. Richting de Rijn heet het "Kreppel", terwijl in de rest van Duitsland het gouden gebakje volstaat om "Berliner" te zeggen. Te veel versies? Onthoud: als je het meest typische carnavalsdessert van Oostenrijk wilt proberen, moet je een "Krapfen" bestellen. Trouwens: het gebak is niet alleen verkrijgbaar tijdens carnaval, maar het hele jaar door.
Waarom met carnaval?
Cultureel gezien zijn "Krapfen" gerechten van gistdeeg die in olie worden gefrituurd. In Oostenrijkse stijl, in vet. En juist het vet en de eieren mochten niet gegeten worden tijdens de vastenperiode die volgde op het carnavalsseizoen. Daarom werden er voor Aswoensdag, het officiële begin van de vastentijd, heerlijke donuts gebakken van de ingrediënten, tot groot genoegen van iedereen die van zoet hield.