Gebakken appelschijfjes met veenbessenslagroom
- Klassiekers
- Zoet
- Vegetarisch
- Nagerecht
Niets smaakt en ruikt naar de gezelligheid van de winter zoals deze vers gebakken appelbeignets.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 40 min.
- 4 Porties
Voor het beslag
Splits de eieren. Smelt de boter. Klop de eiwitten romig. Meng de bloem, eierdooiers en bier met een garde tot een glad beslag. Voeg zout, poedersuiker en gesmolten boter toe. Spatel de eiwitten met een rubberen spatel door het biermengsel. laat 10 minuten staan.
Schil de appels en verwijder het klokhuis met een klokhuisboor. Snijd in plakjes van 1 cm dik. Meng de kaneel met de kristalsuiker in een ondiepe kom (om later te rollen).
Variatie: Bak in plaats van appels maanzaadpruimen of schijfjes peer.
Voor de cranberryslagroom
Klop de room op in een ketel tot hij romig is. Masseer het vanillestokje tot het zacht is, snijd doormidden en schraap de zaadjes eruit. Roer het vruchtvlees door de room. Roer de cranberry's glad en schep ze door de slagroom.
Tip: Snijd het geschraapte vanillestokje in stukjes en bewaar in een potje met poedersuiker. Schud af en toe en voeg vanille toe zodra er een geschraapt peul overblijft. Zo maak je zelfgemaakte vanillesuiker. Zeef om te gebruiken.
week 1 blaadje gelatine in koud water, los op in 1 el opgewarmde room en vouw door de cranberry's zodat de room niet zo snel smelt.
Verhit de plantaardige olie in een pan tot ongeveer 160 °C. Haal de appelschijfjes met tandenstokers of vorken door het beslag. Bak in de olie in ca. 4 - 5 minuten goudbruin. Haal uit de pan, laat kort uitlekken, rol warm in kaneelsuiker, bestrooi met poedersuiker en serveer direct met de cranberrycrème.
Drinktip: Serveer met een glas Gewürztraminer Beerenauslese!