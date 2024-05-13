Altwiener Germgugelhupf
- Klassiekers
- Zoet
- Vegetarisch
- Nagerecht
De Gugelhupf is een klassieker in de Oostenrijkse keuken. Met dit recept maak je de Altwiener Germgugelhupf snel en gemakkelijk.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 45 min.
- 10 Porties
Verwarm de helft van de melk lichtjes. Verkruimel de gist erin en meng met de suiker. Bestrooi met de bloem en laat op een warme plaats staan tot het volume is toegenomen. Laat de rozijnen weken in een scheutje rum.
Klop de boter luchtig op. Voeg de eierdooiers, de helft van de suiker en de vanillesuiker toe en klop schuimig op. Kneed tot een soepel deeg samen met de bloem, de rest van de lauwe melk, het gistmengsel en de citroenzeste. Kneed tot een glad en homogeen deeg.
Klop de eiwitten stijf op met een snufje zout en de rest van suiker. Laat de rozijnen een beetje uitlekken en voeg toe aan het beslag. Voeg het eiwit toe. Roer voorzichtig tot een glad beslag.
Vet de tulbandvorm in met boter en bestrooi met amandelschilfers. Giet het deeg in de vorm. Dek de vorm af en laat 30-45 rijzen op een warme plaats.
Dek de vorm af en laat 30-45 rijzen op een warme plaats.
Bak 35-40 minuten in een voorverwarmde oven op 180 °C. Draai de vorm om als het nog warm is. Bestrooi met poedersuiker als de Gugelhupf afgekoeld is.
Ingrediënten
Wist je dat …?
De oorsprong van de Oostenrijkse klassieker ergens anders te vinden is? De Oostenrijkse keuken mag dan wel bekend zijn voor de Gugelhupf, maar het dessert vindt zijn oorsprong bij de Romeinen. Zij bakten vroeger al zo’n een gisttaart, waarvan de ronde vorm symbool stond voor de zon. Sindsdien is dit ronde gebak een van de klassiekers van de Oostenrijkse keuken.