Glühwein
- Dranken
Glühwein is waarschijnlijk een van de populairste winterdranken in Oostenrijk. Het aroma van rode wijn op smaak gebracht met kruidnagel brengt je in de kerststemming.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 30 min.
- 8 Porties
Verwarm de rode wijn met water en suiker.
Voeg de kruidnagels, kaneelstokjes en sinaasappels toe.
Laat 15 - 20 minuten sudderen. Let op: De glühwein mag niet koken. Breng op smaak en zoet indien nodig.
Verwijder de kruidnagels en kaneelstokjes en giet de warme wijn in de kopjes.
Tip: De glühwein kan ook gegarneerd worden met een schijfje sinaasappel en smaakt het best warm geserveerd.