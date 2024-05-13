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Glühwein

  • Dranken

Glühwein is waarschijnlijk een van de populairste winterdranken in Oostenrijk. Het aroma van rode wijn op smaak gebracht met kruidnagel brengt je in de kerststemming.

Voorbereiding

  • Bereidingstijd: 30 min.
  • 8 Porties
Stap 1

Verwarm de rode wijn met water en suiker.

Stap 2

Voeg de kruidnagels, kaneelstokjes en sinaasappels toe.

Stap 3

Laat 15 - 20 minuten sudderen. Let op: De glühwein mag niet koken. Breng op smaak en zoet indien nodig.

Stap 4

Verwijder de kruidnagels en kaneelstokjes en giet de warme wijn in de kopjes.

Tip: De glühwein kan ook gegarneerd worden met een schijfje sinaasappel en smaakt het best warm geserveerd.

Ingrediënten

Voor de glühwein

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