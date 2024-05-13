Hand garnishing cocktail glass with mint and lemon slice, syrup bottle and jigger beside on linen cloth.
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Gember-muntdrankje

  • Dranken

Verfrissende munt uit eigen tuin ontmoet het krachtige aroma van gember en gin. (Engels recept)

Voorbereiding

  • Bereidingstijd: 30 min.
  • 2 Porties
Stap 1

Voor de gember-muntsiroop

Schil de gember in snijd in dunne plakjes.

Stap 2

Snijd de citroenen in twee en pers ze. Voeg ze samen met het water toe aan een kookpot.

Stap 3

Voeg de partjes gember, de blaadjes munt en de suiker toe. Roer goed en breng aan de kook. Verlaag de temperatuur en laat 20 minuten zachtjes sudderen.

Stap 4

Haal de blaadjes munt uit de kookpot. Giet de siroop samen met de stukjes gember in een propere fles en laat afkoelen. Bewaar de siroop afgesloten in de koelkast.

Stap 5

Voor de gember-munt Spritz

Was de citroen en snijd in fijne partjes.

Stap 6

Die Zitronenscheiben gemeinsam mit den Eiswürfeln in die Gläser geben. Ingwer-Sirup und Gin hinzufügen.

Doe de schijfjes citroen samen met de ijsblokjes in de glazen. Voeg de gembersiroop en de gin toe.

Stap 7

Voeg een scheutje spuitwater toe en garneer met verse munt.

Variant: laat de gin weg voor een alcoholvrije variant.

Ingrediënten

Voor de gember-muntsiroop
Voor de gember-munt Spritz

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