Linzer Augen
- Klassiekers
- Vegetarisch
- Zoet
- Nagerecht
Linzer Augen zijn waarschijnlijk een van de bekendste en meest traditionele kerstgebakjes in Oostenrijk.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 40 min.
- 25 stuks
Snijd de koude boter in kleine stukjes en verkruimel snel met de bloem.
Voeg de suiker, het ei, de vanillesuiker en de geraspte citroenschil toe en werk snel tot een glad deeg. Laat minstens een half uur rusten op een koele plaats.
Rol het deeg vervolgens uit tot een dikte van ongeveer 3 mm en snijd er schijfjes uit met een kartelsnijder. Maak gaatjes in de helft van de schijfjes (gebruik een speciale cutter of een kleine cutter).
Leg de plakjes op een bakplaat en bak ze in een voorverwarmde oven op 200 °C in ongeveer 10 minuten goudbruin.
Smeer na het bakken de bodems in met jam, leg de toppen erop en bestrooi met poedersuiker.
Tip: De Linzer ogen moeten ongeveer 14 dagen bewaard worden tot ze zacht zijn. Bewaar ze in een afgesloten metalen doos.