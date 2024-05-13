Osterkränze
- Klassiekers
- Zoet
- Vegetarisch
- Nagerecht
Met slechts een paar ingrediënten en in een handomdraai maak je je eigen paaskrans.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 45 min.
- 6 Stück
Meng de honing en de gist met de melk tot de gist volledig is opgelost. Laat het mengsel rusten tot er kleine belletjes ontstaan.
Doe ondertussen de bloem met een snufje zout in een grote kom en meng. Voeg het gistmengsel, de boter en de eieren toe en kneed alles met de deeghaak van de keukenrobot tot een glad deeg. Je kunt ook een werkblad met wat bloem bestuiven en het deeg met de hand kneden. Doe het deeg vervolgens in een met wat bloem bestoven kom, dek het af met een theedoek en laat het 1 uur rijzen op kamertemperatuur.
Verwarm de over voor op 180°C.
Bestrooi het werkblad met bloem. Verdeel het deeg in zes stukken. Vorm van de stukken deeg rollen van ongeveer 25 cm lang. Snijd ze vervolgens met een scherp mes twee keer in de lengte in. Vlecht de drie deegstrengen tot een vlecht. Sluit de uiteinden tot een cirkel.
Bestrijk het deeg voor het bakken met wat melk.
25-30 minuten bakken tot het goudbruin is.
Laat het gebak na het bakken afkoelen. Leg voor het serveren een paasei in het midden en geniet van de lekkernij met wat boter en jam.