Stap 2

Verwarm de geklaarde boter of olie in een soeppan en fruit de uien en spek. Voeg de paprika en chilipeperreepjesbestrooi met knoflook, en laat sudderen voor ongeveer 15 tot 20 minuten laten sudderen. Roer regelmatig en voeg 1 - 2 el visbouillon toe visbouillon of groentebouillon toe als dat nodig is.