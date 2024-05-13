Pannonische vissoep
- Vis
- soup
Deze Pannonische vissoep is afkomstig van het platteland rond de Neusiedler See in Burgenland en heeft een volstrekt unieke smaak.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 30 min.
- 6 Porties
Ontbeen de visfilets voorzichtig met een keukenpincet en snijd ze in hapklare stukken.
Ontpit de paprika's en - voor een pittigere vissoep - de chilipepers en snijd ze in reepjes. Snipper de ui fijn en snijd de spek.
Verwarm de geklaarde boter of olie in een soeppan en fruit de uien en spek. Voeg de paprika en chilipeperreepjesbestrooi met knoflook, en laat sudderen voor ongeveer 15 tot 20 minuten laten sudderen. Roer regelmatig en voeg 1 - 2 el visbouillon toe visbouillon of groentebouillon toe als dat nodig is.
Tip: Voor een heel andere smaak vervang je de peper door wat fijngesneden wortelgroenten. Geweekte Burgenlandse saffraan geeft je Pannonische vissoep een sublieme extra smaak.
Breng nu op smaak met paprikapoederen voeg tomatenpuree toe en leg de visfilets. Roer voorzichtig. Voeg de resterende hete visbouillon toe en pocheer de filets een paar minuten dicht tegen de kook aan.
Haal de visfilets eruit en schik ze op voorverwarmde borden of kommen. Breng op smaak met zout en peper. Voeg, indien beschikbaar, de zachte karperkuit toe en laat even staan. Breng opnieuw op smaak. Schep de afgewerkte soep over de gerangschikte visfilets. Garneer met een lepel verzuurde of slagroom en serveer direct.