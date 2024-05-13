Perzik-tijm Spritz
- Dranken
- Vegetarisch
In de zomer wordt er bij het aperitief een verfrissende Spritz met zelfgemaakte perzik-tijmsiroop geserveerd, verrijkt met geurige kruiden uit de tuin en vers fruit.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 5 min.
- 2 Gläser
Voor de perzik-tijmsiroop
Was de perziken, snijd ze in twee en verwijder de pit. Snijd in fijne stukjes.
Snijd de citroen doormidden en pers uit. Was de tijm.
Doe alle ingrediënten in een pan, roer goed en laat koken. Laat het geheel 15 minuten sudderen en blijf roeren. Pureer het vervolgens met een staafmixer.
Giet de siroop in een propere fles en laat afkoelen. Bewaar de fles afgesloten in de koelkast.
Voor de perzik-tijm Spritz
Was de perziken en snijd in fijne stukjes. Was de takjes tijm.
Die Eiswürfel, Pfirsichspalten und Thymianzweige in die Gläser geben. Sirup hinzufügen und mit Prosecco (oder gespritztem Apfelsaft) aufspritzen.
Doe de ijsblokjes, perzikpartjes en takjes tijm in de glazen. Voeg de siroop toe en vul aan met prosecco.