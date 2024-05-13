Steirisches Backhendl
- Vlees
- Klassiekers
- main-course
Maak een echte klassieker uit de Stiermarkse keuken: kip gebakken in de oven volgens het recept van Johann Lafer.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 30 min.
- 2 Porties
Was de kip en dep droog. Snijd de kip in 10 stukken: snijd het borststuk en halveer, snijd de poten eraf en halveer.
Verwijder de huid indien gewenst. Verwarm de oven voor op 220 °C.
Klop de eieren. Kruid de stukken kip met zout en cayennepeper. Wentel de kip eerst door de bloem, dan door het ei en vervolgens door het paneermeel.
Leg de gepaneerde kipstukken op een bakplaat. Besprenkel met een beetje olie en bak ze ongeveer 30 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn. Draai de kip af en toe om.
Tipp: De gebakken kip wordt in de oven gebakken en niet in vet, wat ervoor zorgt dat de kip sappig en knapperig wordt.
Haal de kip uit de oven en leg op keukenpapier. Serveer en garneer met citroenschijfjes.
Tip: De kip is heerlijk met een aardappelsalade of veldsla met Stiermarkse pompoenpitolie.