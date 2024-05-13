Tafelspitz
- Klassiekers
- Vlees
- main-course
Met dit recept maak je gemakkelijk Tafelspitz klaar die even goed is als het origineel uit Wenen. Serveer met geroosterde aardappelen en bieslooksaus.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 180 min.
- 6 Porties
Snijd de ongepelde ui in de breedte doormidden en bak ze zonder vetstof tot de snijvlakken donker gebakken zijn. Zet opzij.
Doe 3 liter water in een grote soepketel. Voeg de wortelen, de prei, de uienhelften, de laurierblaadjes en een paar peperbollen toe en breng aan de kook. Was het vlees en het beenmerg met lauw water en voeg toe. Laat ongeveer 2,5-3 uur sudderen tot alles zacht is, afhankelijk van de kwaliteit van het vlees. Voeg indien nodig nog water toe en verwijder eventueel schuim.
Voeg pas na 2 uur zout toe.
Neem het rundvlees uit de pot als het gaar is en houd het vlees warm in een beetje van de bouillon. Zeef de rest van de bouillon indien nodig. Serveer als voorgerecht, bestrooid met Grießnockerln of Frittaten en een beetje verse gehakte bieslook.
Snijd vervolgens het gekookte rundvlees tegen de draad in in plakjes en verdeel over verwarmde borden of in een decoratieve soepkom met de hete bouillon.
Daarbij kun je geroosterde aardappelen, Semmelkren en dille of spinazie à la crème en bieslooksaus serveren. Als je de wortelen ook wilt serveren, kook je er best een paar extra lang.
Ingrediënten
Wist je dat …?
De Oostenrijkse keuken stevig verankerd is in het hart van Europa? Tafelspitz, een van de meest typische gerechten uit Wenen, is hier het ideale bewijs voor. Lekker rundvlees, groentjes, aromatische kruiden en veel bouillon – dat zijn de noodzakelijke ingrediënten. Dezelfde ingrediënten worden ook gebruikt wanneer de Fransen hun ‘pot-au-feu’ of de Italianen hun ‘bollito misto’ bereiden. De Italianen voegen ook nog kalfsvlees, kip of tong toe, maar ondanks alle internationale verbondenheid is er natuurlijk ook veel verschil.